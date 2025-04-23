如果和小涵一樣嚮往台灣高山美景，想爬百岳卻又是登山肉腳的話，位於南投的「合歡山」是最好入門的百岳，平常有在運動的人都可以輕易完成。合歡群峰中的合歡主峰、合歡東峰、合歡北峰、合歡西峰、石門山被列為台灣百岳，其中合歡主峰、合歡東峰、石門山可以說是最簡單的百岳，這三座山從登山口到登頂皆不到2公里，約1個多小時即可完成。小涵安排了一趟合歡山之旅，一天之內登了合歡山主峰和石門山，終於完成人生中第一座和第二座百岳。這篇先來介紹小涵覺得CP值很高「石門山」，石門山海拔3237公尺，為台灣百岳編號70，步道單趟只有750公尺，約30多分鐘即可登頂，沿途是絕美高山美景，如果是4-6月來還可以看到高山杜鵑，是小涵覺得非常值得來的地方。

住宿、交通資訊

合歡山登山口位於台14甲往大禹嶺的方向，從國道六號開到底後往霧社、清境方向上山。合歡山上的住宿只有松雪樓，但非常難訂，所以小涵是安排住在清境的民宿，從清境開車到合歡山約40分鐘車程。

我們這次旅行的目的是爬山，所以小涵訂的民宿以房價平價，房間乾淨整齊、房間有浴缸泡澡為主，最後選了「清境歐鄉美邸」 ()，小涵在訂一晚只要兩千多元含早餐，房間景色很棒，還有泡澡浴缸，小涵覺得CP值很高喔!

隔天早上吃完早餐後，我們往合歡山出發，因為山上天氣變化大，建議大家盡量早點出發。我們早上先爬合歡山主峰，下午爬石門山。

石門山步道入口位於台14甲33.4公里處，而最靠近石門山登山口的停車場是在登山口對面的合歡尖山下。

我們來到這裡時已經是下午3點多了，所以很好停車，如果這裡客滿的話，可以停在松雪樓附近的合歡山莊停車場，那裡的停車場比較大，從停車場走到石門山登山口約500公尺。

造型像個三角錐的合歡尖山是合歡群峰之一，但並未列入台灣百岳，如果有時間和體力的話也可以爬這座山。

2025合歡山杜鵑花季

2025年合歡山杜鵑花季從4/12至6/15，花季期間有實施假日高乘載管制。

花季假日期間，上午6點~上午11點只有3人以上的車輛能通行，管制地點包括台14甲線18K翠峰管制站和台14甲線41K大禹嶺與台8線110公里處路口。

高乘載管制期間所視擁塞情形，每10分鐘放行20輛車子。

停車的部分，合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊、小風口等停車場等停車場將已正式收費營運。

合歡山賞高山杜鵑的熱門地方為石門山、小奇萊步道、合歡主峰、合歡東峰。

要注意的是合歡主峰目前正進行步道路面改善工程暫時封閉，所以花季期間沒辦法到合歡主峰賞花。

石門山

以下是小涵之前的石門山登山遊記，不是即時花況。

石門山登山口位於台14甲33.4公里旁，從登山口到山頂約750公尺。

石門山頂就在下面照片紅色箭頭處，看起來有點遠，實際走起來約30多分鐘就到了。

步道入口處有石門山的介紹。

石門山步道相當好走，雖然有上坡，但坡度不大，平常有在爬郊山或運動的人都可以輕易完成。

當我們往上走了一段後，回頭一看，被眼前的景色給震撼。

四周是3千公尺以上的群山，可以說我們走在台灣的護國神山-中央山脈的脊梁上啊!

如果有看過MIT台灣誌中央山脈大縱走影片的人，就能明白小涵的感觸啊~

正前方三角錐形的是合歡尖山，可以看到合歡尖山下的停車場，我們的車子就停在那裡。

合歡尖山後的是合歡東峰，而右方的是合歡主峰，也是當天早上我們登頂的山。

合歡東峰和主峰中間的公路清晰可見，公路的最高處就是台灣公路的最高點 – 武嶺。

往左邊看是奇萊山。

山下的草原中間還有一個池子。

繼續前進，這裡的路比較平坦，走起來很舒服喔!

繼續加油，走完前面的上坡階梯就到山頂囉!

這時步道旁邊看起來像草原的都是玉山箭竹，景色很美。

我們登頂囉!

山頂上有石門山的牌子，石門山海拔3237公尺，後方有一顆三等三角點。

這是我們人生中第二座百岳，也是最簡單的一座。

石門山頂視野極佳，小涵覺得比合歡主峰的視野還好。

山頂望過去最顯眼的就是有 “黑色奇萊” 之稱的奇萊北峰。

奇萊北峰的山壁好陡峭，最上面都是岩壁。

這一面還可以看到南湖大山和中央尖山，可惜這兩座山都被雲霧給遮住了，小涵無緣看到他們美麗的山形。

南湖大山是台灣的五岳之一，有帝王之山的美稱，也是新台幣兩千元鈔票上印的山。

當我們在山頂拍照時，熱心的山友跟我們說從山頂下去一點可以看到很多高山杜鵑。

石門山賞杜鵑

我們造訪時正值玉山杜鵑盛開，山坡被白色、粉紅色的花叢點綴著。

玉山杜鵑每年約在4-6月盛開，這也是很多人來合歡山賞花的季節。

這是小涵第一次看到這麼茂密的玉山杜鵑，

花開的好美啊!

在山頂盡情拍照後，趁著還沒天黑，趕快下山囉!

我們就一路看著壯闊的美景下山去。

看到眼前的美景讓人不由得讚嘆台灣高山之美啊!

再見了，合歡山群峰，期待下次再見~

合歡群峰之一的「石門山」是最輕鬆的百岳，步道簡單好走，只要30多分鐘就可以登頂，沿途景緻壯闊，山頂還有美麗的高山杜鵑，非常值得一遊喔!

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