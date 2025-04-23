說到彰化求財土地公，你第一個想到的是哪裡？

不管你信不信運勢，但說到「拜土地公拿泡麵」，那一定要來彰化福榕宮

這座土地公廟不僅靈驗到爆，還有一個超特別的地方，拜完可以免費吃泡麵，讓信徒們補充能量、財運滾滾來

到底福榕宮有什麼神奇的求財法？趕快一起來看看吧

福榕宮的由來：為何是「泡麵土地公」

福榕宮位於彰化縣和美鎮，是當地香火鼎盛的土地公廟之一

相傳這裡的土地公特別靈驗，不管是求財、求事業、求生意興隆，都有許多成功案例，讓不少信徒成為忠實粉絲

那麼「泡麵土地公」這個稱號怎麼來的呢？其實，這源自於福榕宮的免費泡麵供應

福榕宮的管理人為了讓香客們拜拜後能夠補充能量，開始提供免費泡麵，沒想到這個善舉大受歡迎，甚至成為福榕宮的一大特色

如今，每天都有許多信徒特地來這裡拜拜，順便吃一碗泡麵，象徵財源滾滾、衣食無憂

福榕宮怎麼去？地址＆交通指南

🏠 地址：彰化縣和美鎮福興路160號

🚌 公車：可搭乘彰化客運至「和美站」，再步行約10分鐘即可抵達

🚗 開車：Google導航「福榕宮」即可輕鬆抵達，廟旁有停車空間

土地公廟會提供錢母，你可以透過特定儀式或捐獻香油錢來換取

錢母通常是一枚特別開光過的銅錢、五帝錢或特製金幣

可以放在錢包、收銀機、辦公桌等財位，象徵「錢生錢，財源滾滾！」

來到福榕宮，當然不能錯過求財儀式！這裡整理了一份完整拜拜流程，讓你一次搞懂該怎麼求財、怎麼拜最靈驗

✔ 1. 先準備供品（可帶泡麵）一般來說，拜土地公最常見的供品包括：

發財金、米酒或甜品（象徵甜甜過日子），金紙、香

泡麵（這裡泡麵不只是拿，也可以拿來供奉！）

✔ 2. 依照順序參拜：先到土地公主殿，雙手合十誠心祈求

報上姓名、出生年月日、住址，說明你的願望，例如：「希望財運亨通，事業順利！」

誠心焚香，誦念祈求財運的願望，若有準備發財金，可以放入廟中的發財箱

免費泡麵領取方式

拜拜完後，就可以到福榕宮的泡麵區拿取泡麵囉！這裡的泡麵種類不定期更換，想吃什麼就靠運氣啦

🚨 小提醒：請量力而為，一人一碗，讓更多人可以享受到這份心意

記得心懷感恩，領取泡麵後可以對土地公說聲：「謝謝！」

如果你最近感覺財運不太順、工作卡卡的，那就一定要來彰化福榕宮走一趟

誠心向泡麵土地公祈求好運，還能免費拿泡麵，順便感受當地濃厚的宗教文化

搞不好，這趟旅程就是你財運轉好的開始

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