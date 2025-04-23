說到台中buffet吃到飽你會想到哪一家？去各個論壇討論串，說到台中buffet吃到飽推薦哪一家~最多好評的都是饗食天堂！但最難訂的也是他！假日時段幾乎要在前一個月開放就要預訂，百道料理吃到飽！現煎天使紅蝦、骰子牛、爐烤牛排、焗烤生蠔、各式生魚片，通通吃到飽！
其實這是我第一次在台中吃饗食天堂，之前在高雄遠百吃過，但在高雄跟差不多價位的連鎖buffet漢來海港相比，饗食天堂當時遜色許多~但聽說在台中饗食比漢來海港優秀，已經吃過SOGO漢來海港的我，當然要來試試看啊！
店家介紹
饗食天堂台中店位於大遠百11樓，外觀看不出來裡頭有多大，一進去我真的嚇到~超級大，不只座位超多、自助區也很多區！
饗食天堂價位
我覺得buffet最大的優點就是不用像其他吃到飽一樣最多只有2個小時的時間，buffet都是一個餐期計算的，所以最多可以吃到四小時，可以慢慢吃不怕來不及吃~
饗食天堂常常會推出季節限定~像是之前因應年末聖誕節還有爐烤全雞！這次的菜色大多都是用許多顏色的蔬菜去點綴，營造出春季繽紛清新感~
餐點介紹
▼鐵板區
這個骰子牛超級好吃！一點都不乾硬~還很軟嫩！
看師傅現煎超級讚！
一邊也在煎天使紅蝦，但天使紅蝦味道偏重，肉又軟軟的，我不太愛
期間限定的楓糖梅花豚燉時蔬我覺得還好~
乾煸麻香雞翅看起來還不錯~但我主力放在海鮮跟牛就沒夾來吃了！
醬燒排骨也是期間限定的
焗烤生蠔也是平日晚餐與假日午餐晚餐才吃得到的限定
一些烤物在鐵板旁，有蔬菜也有肉
可以現點義大利麵，也有明確列出可以選的麵體與配料
▼滷味區
牛肚很彈牙！滷汁也不錯我很喜歡
▼濃湯區
選擇眾多~但我只有喝鮮魚湯
▼披薩區
蠻多種的，但我吃buffet不太碰澱粉~就沒有拿了
披薩旁邊有現燙鮮魚湯與牛肉湯，都還不錯！
▼熱炒區
燉牛肉還不錯，香料排骨肉偏柴
▼港式區
港式除了小點心以外，也有一些XO醬炒海鮮等等
▼生菜沙拉區
生菜沙拉蠻豐富的，而且還有一顆超大顆的帕達諾乾酪，都可以自由加入沙拉內！
一旁還有師傅現做烤鴨捲餅，好吃！
▼現切爐烤牛肉與德國豬腳
我覺得爐烤牛排有點太生了，有嫩度但也很血色
一旁也有醬料可以淋或是灑調味粉
喜歡酥皮濃湯這裡可以喝到爽！
▼生魚片區
種類蠻多的，而且都蠻新鮮的！生牛肉我還好，還是最愛鮪魚鮭魚！
▼壽司區
壽司種類也不少
旁邊還有期間限定的紫蘇梅香旗魚加州卷，口味蠻特別的！
▼川燙海鮮區
川燙海鮮是我最後吃的，我都至少會吃一盤滿滿的蝦！
▼烤物區
這邊我只夾烤蝦，烤蝦好好吃！
茶碗蒸、土瓶蒸也都不錯
▼炸物區
好豐富~超多！聽說炸蝦不錯，但我沒吃到
▼雞蛋糕區
失焦了請見諒XD不過他就是現點現做的很不錯！
竟然有兒童餐車專區！
▼甜點區
超多種蛋糕、期間限定芋泥甜點也看起來很不錯
也有餅乾櫃~好多選擇
▼水果區
除了一般水果，竟然有巧克力噴泉，串成一串串淋上巧克力感覺很不錯
▼飲料區
有碳酸飲料櫃，也有現打果汁、冰沙、果茶、咖啡等等，超豐富的！
▼冰品區
冰淇淋有兩櫃，有哈根達斯，還有另一家，都蠻好吃的！
結語
整體來說，我覺得跟我N年前在高雄吃饗食天堂的印象差好多！豐富好多，而且我個人私心也覺得比台中漢來海港好吃！我還有在一直盛的就是骰子牛、生魚片、海鮮類，真的新鮮又滿足！可惜我是平日晚餐去吃，沒有現煎干貝吃到飽~給大家參考~
店家資訊
【 饗食天堂 台中大遠百店 】
▸ 店家FB｜ https://www.facebook.com/eatogether/
▸ 店家IG｜ https://www.instagram.com/eatogether_tw/
▸ 地址｜台中市西屯區臺灣大道三段251號11樓
▸ 電話｜04-22585006
▸ 營業時間｜11:30-14:00。14:30-16:30。17:30-21:00
▸ 訂位連結
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