說到台中buffet吃到飽你會想到哪一家？去各個論壇討論串，說到台中buffet吃到飽推薦哪一家~最多好評的都是饗食天堂！但最難訂的也是他！假日時段幾乎要在前一個月開放就要預訂，百道料理吃到飽！現煎天使紅蝦、骰子牛、爐烤牛排、焗烤生蠔、各式生魚片，通通吃到飽！

其實這是我第一次在台中吃饗食天堂，之前在高雄遠百吃過，但在高雄跟差不多價位的連鎖buffet漢來海港相比，饗食天堂當時遜色許多~但聽說在台中饗食比漢來海港優秀，已經吃過SOGO漢來海港的我，當然要來試試看啊！

店家介紹

饗食天堂台中店位於大遠百11樓，外觀看不出來裡頭有多大，一進去我真的嚇到~超級大，不只座位超多、自助區也很多區！

饗食天堂價位

我覺得buffet最大的優點就是不用像其他吃到飽一樣最多只有2個小時的時間，buffet都是一個餐期計算的，所以最多可以吃到四小時，可以慢慢吃不怕來不及吃~

饗食天堂常常會推出季節限定~像是之前因應年末聖誕節還有爐烤全雞！這次的菜色大多都是用許多顏色的蔬菜去點綴，營造出春季繽紛清新感~

餐點介紹

▼ 鐵板區

這個骰子牛超級好吃！一點都不乾硬~還很軟嫩！

看師傅現煎超級讚！

一邊也在煎天使紅蝦，但天使紅蝦味道偏重，肉又軟軟的，我不太愛

期間限定的楓糖梅花豚燉時蔬我覺得還好~

乾煸麻香雞翅看起來還不錯~但我主力放在海鮮跟牛就沒夾來吃了！

醬燒排骨也是期間限定的

焗烤生蠔也是平日晚餐與假日午餐晚餐才吃得到的限定

一些烤物在鐵板旁，有蔬菜也有肉

可以現點義大利麵，也有明確列出可以選的麵體與配料

▼ 滷味區

牛肚很彈牙！滷汁也不錯我很喜歡

▼ 濃湯區

選擇眾多~但我只有喝鮮魚湯

▼ 披薩區

蠻多種的，但我吃buffet不太碰澱粉~就沒有拿了

披薩旁邊有現燙鮮魚湯與牛肉湯，都還不錯！

▼ 熱炒區

燉牛肉還不錯，香料排骨肉偏柴

▼ 港式區

港式除了小點心以外，也有一些XO醬炒海鮮等等

▼ 生菜沙拉區

生菜沙拉蠻豐富的，而且還有一顆超大顆的帕達諾乾酪，都可以自由加入沙拉內！

一旁還有師傅現做烤鴨捲餅，好吃！

▼ 現切爐烤牛肉與德國豬腳

我覺得爐烤牛排有點太生了，有嫩度但也很血色

一旁也有醬料可以淋或是灑調味粉

喜歡酥皮濃湯這裡可以喝到爽！

▼ 生魚片區

種類蠻多的，而且都蠻新鮮的！生牛肉我還好，還是最愛鮪魚鮭魚！

▼ 壽司區

壽司種類也不少

旁邊還有期間限定的紫蘇梅香旗魚加州卷，口味蠻特別的！

▼ 川燙海鮮區

川燙海鮮是我最後吃的，我都至少會吃一盤滿滿的蝦！

▼ 烤物區

這邊我只夾烤蝦，烤蝦好好吃！

茶碗蒸、土瓶蒸也都不錯

▼ 炸物區

好豐富~超多！聽說炸蝦不錯，但我沒吃到

▼ 雞蛋糕區

失焦了請見諒XD不過他就是現點現做的很不錯！

竟然有兒童餐車專區！

▼ 甜點區

超多種蛋糕、期間限定芋泥甜點也看起來很不錯

也有餅乾櫃~好多選擇

▼ 水果區

除了一般水果，竟然有巧克力噴泉，串成一串串淋上巧克力感覺很不錯

▼ 飲料區

有碳酸飲料櫃，也有現打果汁、冰沙、果茶、咖啡等等，超豐富的！

▼ 冰品區

冰淇淋有兩櫃，有哈根達斯，還有另一家，都蠻好吃的！

結語

整體來說，我覺得跟我N年前在高雄吃饗食天堂的印象差好多！豐富好多，而且我個人私心也覺得比台中漢來海港好吃！我還有在一直盛的就是骰子牛、生魚片、海鮮類，真的新鮮又滿足！可惜我是平日晚餐去吃，沒有現煎干貝吃到飽~給大家參考~

店家資訊

【 饗食天堂 台中大遠百店 】

▸ 店家FB｜ https://www.facebook.com/eatogether/

▸ 店家IG｜ https://www.instagram.com/eatogether_tw/

▸ 地址｜台中市西屯區臺灣大道三段251號11樓

▸ 電話｜04-22585006

▸ 營業時間｜11:30-14:00。14:30-16:30。17:30-21:00

▸ 訂位連結



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