難得週末天氣晴朗，女兒也剛好有空，我們便帶著四個月大的小孫女，一同來到捷運中山站一帶的「心中山線形公園」散步。考量到中午人潮可能較多，我們決定先到「誠屋拉麵」民生雙連本店用餐，再悠閒地逛逛附近街區。

誠屋拉麵來自日本大阪，2006 年進駐台灣，至今在台北已深耕近 18 年。店內主打濃郁順口的牛骨白湯拉麵，與清爽回甘的雞骨白菜拉麵，湯頭風味各具特色，搭配溏心蛋、泡菜等豐富配料，以及多款小菜、炸物與飲品選擇，不僅受到在地饕客喜愛，也吸引不少日本旅客前來朝聖，早已成為台北拉麵地圖上的經典名店。

💥💥💥影音版食記：

📌IG：https://www.instagram.com/p/DIpsb2eTVNu/

📌TIKTOK：https://www.tiktok.com/@tenshain0517/video/7495213858202766598

「誠屋拉麵」民生雙連本店的交通相當便利，從捷運雙連站步行約 4 分鐘即可抵達；若是自行開車前來，周邊也有多處停車場可供利用，停車不成問題，對親子同行或假日出遊的我們來說，非常加分。

門面散發濃濃的日式風格，仿舊的木質門面搭配紅色短布簾，營造出溫暖又懷舊的氛圍，是典型的日本拉麵店風貌。門口的一角，擺放一尊金色的「幸運之神」比利肯（Billiken）神像，據說只要輕觸祂的腳，就能為你帶來好運與財富。若是你心中正好有想實現的願望，不妨試試手氣，說不定真的能心想事成。

此外，玻璃門上張貼的一則公告也格外吸睛：「即日起，非例假日，全品項外帶享 9 折優惠！」對於附近的居民或上班族來說，無疑是一大福音，可別錯過這難得的好康。

門口立著「大胃王挑戰」的布招也十分醒目，斗大的字樣和誇張的挑戰內容，馬上就吸引我的目光。但總重量高達 4 公斤的巨無霸拉麵，光是想像就讓人肚子發緊，對我們來說，根本就是不可能的任務，也只能拍拍照，一笑置之了。

一旁的另一塊立牌則簡單介紹了「誠屋拉麵」的創立歷程，上面還附有其他海外分店的照片，原本以為它只是亞洲比較常見的日系連鎖，沒想到連遠在歐洲的維也納都有分店，頓時對這間拉麵店的實力與人氣多了幾分佩服。

不過，這塊立牌的資訊似乎有些過時，因為我上網查了一下，目前「誠屋拉麵」的全球分店已經突破 100 家！能夠拓展到百店規模，必然有穩定的品質與過人之處，才能收服來自不同飲食文化的味蕾，也讓我對接下來即將品嚐的拉麵充滿期待。

店內的裝潢瀰漫著濃濃的昭和風情，緊鄰開放式廚房的長型吧台座位，是典型日式食堂的配置。搭配暖黃燈光與深色木質調，整體空間低調沉穩，彷彿一秒穿越到昭和時代街頭的小館子。另一側則設有五張靠牆的雙人座，雖然沒有四人桌，不過親切的老闆娘熱心地為我們在兩張桌子間挪出空間，以方便停放嬰兒車，這份貼心的服務，著實讓人感動。

就座後，老婆抬頭看了看吧台上方，忽然輕聲說：「咦，那些是什麼？」我順著她的視線一看，才發現原來吧台上方，整齊地掛著一排圓形木盤。仔細端詳，每個木盤上都是曾光顧過的名人留下的親筆簽名，其中不乏我們耳熟能詳的名字。有這麼多名人願意簽名背書，讓我們對這家店更多了一分好感與信任。

水泥牆面上的手繪鬥牛圖騰，筆觸粗獷有力，搭配一旁以毛筆字體寫成的日本字，不只增添了濃厚的日式文化氛圍，也讓整體空間多了幾分個性與張力。這樣的牆面設計不僅吸睛，更像是在默默傳達店家的職人精神與風格態度。

在雙人座的牆角高處，擺著一座迷你的紅色木製鳥居，不僅是裝飾的一部分，也象徵著招財進寶、生意興隆。鳥居下方還有一對小巧的狐狸雕像，象徵智慧與豐收，中間的石碑上刻著「伏見稻荷」，代表這是供奉日本著名的伏見稻荷大社的迷你神龕。簡單的設置，就增添了濃濃的日式風情，也為店家祈求財運亨通、營運順利，讓空間多了一份暖意。

對台灣人來說，道地日式拉麵的湯頭已經相當濃郁了，但「誠屋拉麵」仍貼心地備齊了多款調味品，像是白芝麻、辣椒油、胡椒粉、拉麵胡椒、醬油等，讓每位客人都能依照個人口味自由調整，吃到自己最喜歡的風味。

我特別注意到，調味區上方擺放著分食碟，最上層的碟子貼有著一張字條，寫著「請取用下一個」，避免客人拿到可能有落塵汙染的碟子。雖然只是小細節，卻讓人真心感受到店家在衛生與服務上的細膩與貼心。

剛剛在門口看到的大胃王挑戰，詳細規則就放在桌上，還特別附上日文版本，讓我不禁猜想：這活動該不會和日本的分店同步吧？牆上張貼的「成功者榜單」，除了有名的大胃王-「吃貨豪豪」之外，其他名字我都不太熟，聽說大多數都是一般素人，出乎我預料之外。這也印證了那句話：「高手在民間！」如果你對自己的食量很有信心，歡迎來挑戰看看，說不定能一戰成名呢！

「誠屋拉麵」的菜單當然以拉麵為主打，但如果你想吃得更豐盛一點，也有多種超值套餐可以選擇。以我最愛的＂煎餃＋飲料＂套餐來說，單點要 160 元，不過只要搭配任一碗拉麵，加價 90 元就能吃到，等於現省 70 元，CP 值超高！一邊吃著熱呼呼的拉麵，一邊配上煎得恰到好處的煎餃，再來一杯冰涼飲料，整個午餐滿足到不行，怎能不點？

拉麵的湯頭共有三種口味：牛骨、雞骨和醬油。其中牛骨拉麵又細分為不辣的「牛骨白湯拉麵」和帶有辣味的「赤辛牛骨白湯拉麵」，辣度可以自由調整，讓喜歡微辣或重辣的饕客都能滿足。貼心的是，麵條的硬度、湯頭的濃度也都可以依個人喜好客製化，甚至連配料與麵球也能自由加點，彈性相當高。如果你覺得拉麵口味稍重，店裡也有提供清爽的冷麵可選，真正做到了兼顧不同食客的口味需求。

除此之外，店內也提供多款炸物小點，像是章魚燒、可樂餅等，都是很受歡迎的日式經典。如果嘴饞想搭點小菜來配拉麵，選擇也相當豐富；想小酌一杯的話，店裡也有供應碳酸威士忌與台灣啤酒，無論是下班放鬆還是假日悠閒聚餐，都能輕鬆滿足。

叉燒肉可說是拉麵的靈魂之一，更是叉燒丼飯的絕對主角。許多人對拉麵念念不忘，其實有一大半的功勞，都要歸功於那入口即化、油脂香氣四溢的叉燒。如果你是叉燒控，務必記得加點這個只要銅板價的升級方案，讓滿足感瞬間爆表！

喜歡吃拉麵的朋友，對日本文化應該也多少有些興趣。不知道大家有沒有注意到廚師背後那句日文諺語：「艱難汝を玉にす」？其實它來自宋代儒者張載《西銘》中的一句話：「貧賤憂戚，庸玉女於成也。」意思是說：困苦與壓力能磨鍊人心，就像打磨玉石一樣，最後讓人成為真正有價值的人。這句話貼切地表達「誠屋拉麵」，從創業初期到如今全球百店的成績，一路走來的心路歷程。

✅廣島炸牡蠣 NT$ 200 元

廣島牡蠣以獨特的風味和豐富的營養聞名世界，酥炸之後的美味更是令人難以抗拒！

「誠屋拉麵」的廚師炸功了得，外層裹上金黃酥脆的麵衣，毫無油膩感，一口咬下，外脆內嫩的口感令人驚艷。牡蠣肉質飽滿滑嫩，瞬間在口中爆漿，海味濃郁中還透著一絲奶香，鮮甜又溫潤，讓我忍不住一口接一口，欲罷不能！

✅叉燒熟成醬油拉麵 + 煎餃飲料套餐 NT$ 370 + 90 元

醬油是一般人料理中最常用的調味料，對我來說更有割捨不了的情感，因為父親曾開過醬油廠，所以熟成醬油的醇厚滋味，是我心中無法磨滅的美好回憶。誠屋拉麵的叉燒熟成醬油拉麵，使用熟成醬油烹製的湯頭甘甜香醇，搭配蔥花、銀芽，更顯清爽。6 大片叉燒油脂豐腴，肥肉部分肥而不膩，入口即化，更難得的是沒有一絲豬腥味；瘦肉的部分不乾不柴，鹹香入味。滷竹筍更得我心，沾滿湯頭油脂的香氣，軟嫩入味，毫無纖維感，口感極佳。

「誠屋拉麵」所使用的麵條主要有兩種：一是加水率較低的博多細麵，口感偏軟，通常搭配牛骨白湯或醬油拉麵；另一種則是加水量較多的玉子麵，口感更加Q彈，適合搭配雞骨醬油拉麵。不過這也不是絕對，你如果有偏好的麵種，在點餐時直接告訴服務人員，他們也都會樂意為你更換。至於麵條的份量，我覺得給得相當有誠意，以一般食量來說，一碗應該就能吃得飽。

誠屋煎餃和台灣常見的鍋貼相比，外型略有不同，皮也明顯比較薄一些。即使煎到帶點恰恰的酥脆口感，吃起來也不會硬到刮嘴。內餡的比例相對偏高，入口時肉香四溢，味道濃郁又飽滿，讓吃起來非常滿足。

✅招牌雞骨白菜醬油拉麵 + ( 5 塊)日式炸雞套餐 NT$ 370 + 120 元

招牌雞骨白菜醬油拉麵的高湯也屬於爽口系，僅使用雞身體部分的骨頭熬煮，點餐後才加入醃漬過後的雞絞肉和白菜。長時間熬煮的雞骨醬油高湯，看似清澈，實際卻滋味濃郁，大量的白菜和青蔥更帶來蔬菜的鮮甜。切半的半熟蛋，露出由棕到白的漸層色蛋白，以及橙黃色的膏狀蛋黃，秀色可餐的模樣，非常誘人。兩片半泡入湯中的海苔香氣十足，可以用來解膩，也可以泡軟再吃。

麵條吸飽了湯汁，吃起來滑順又帶彈性，每一口都能感受到湯底與蔬菜的融合。整體來說，這碗拉麵清爽不失厚度，搭配多樣的配料，口感層次豐富，是喜歡爽口湯頭與細膩風味饕客的絕佳選擇。

日式炸雞的特色在於裹粉輕薄，目的就是為了凸顯雞肉的原始風味。雞肉醃得恰到好處，外皮炸得金黃香酥，卻完全不顯油膩，入口軟嫩多汁，層次分明。搭配清爽微酸的日式塔塔醬，更是提味加分，讓人一口接一口，完全停不下來！

✅叉燒牛骨白湯拉麵 + 叉燒丼套餐 NT$ 370 + 120 元

牛骨白湯拉麵屬於濃郁白湯系，高湯使用特殊的壓力鍋，將總重高達 30 公斤的牛骨，混合豬骨、雞骨，花長時間用心熬煮，讓骨髓和膠原蛋白完全溶入湯中，形成濃稠的乳白色湯底，濃郁的滋味獲得消費者一致好評，在台灣和日本的誠屋，都已成為最熱門的招牌商品。

這碗叉燒牛骨白湯拉麵的配料有 6 片叉燒、蔥花、銀芽、木耳，還加入誠屋特製秘密武器-黑蒜油。在黑蒜油的蒜香加持之下，牛骨高湯的風味更上一層樓。如果你特別喜歡蒜香，只要跟服務人員要求，店家也提供免費加量的服務喔。

叉燒丼飯一上桌就讓人驚艷，賣相實在太誘人了！香氣四溢的叉燒肉丁，點綴著翠綠的青蔥和細緻的海苔絲，底下還躺著一顆半熟荷包蛋，炓多得完全看不到白飯，光看就讓人忍不住口水直流。

輕輕戳破蛋黃，金黃蛋液流淌而出，包裹著鹹香入味的叉燒肉丁與熱騰騰的白飯，一起送入口中，瞬間幸福感爆棚！肥瘦交間的叉燒肉丁軟嫩入味，搭配青蔥的微嗆與海苔的鮮香，滋味豐富，每一口都讓人回味無窮。

✅招牌牛骨白湯拉麵 + (半份)黃金炒飯套餐 NT$ 370 + 80 元

招牌牛骨白湯拉麵和叉燒牛骨白湯拉麵可說是系出同源，無論是濃郁的湯頭還是 Q 彈的麵條都如出一轍，差別主要在於配料的搭配。叉燒牛骨白湯拉麵附上 6 片叉燒，適合肉肉控；而招牌牛骨白湯拉麵則是以 4 片叉燒為主，搭配 2 片海苔與 2 半顆半熟蛋，整體口味更顯豐富多元。喜歡吃叉燒肉的選前者，想要配料更豐盛的就選後者，無論怎麼選都不會失望。



半份黃金炒飯的份量其實不算少，大概就是一碗家常飯的大小。配料看似簡單：蛋、蔥花、肉絲，卻炒得粒粒分明，口感蓬鬆不濕黏。表面閃著誘人的油光，但入口卻清爽不膩，趁著剛上桌鍋氣十足時大口吃下，香氣撲鼻、滋味更是一絕！單吃就很有味道，搭配拉麵也很適配。

✅大阪章魚燒 NT$ 140 元

章魚燒源自日本大阪，來到同樣起家於大阪的「誠屋拉麵」，怎能不點上一份來嚐嚐？一份 6 顆的章魚燒，上頭淋滿特製醬汁與美乃滋，再撒上大量柴魚片與海苔粉，香氣撲鼻、視覺誘人，一上桌就令人食指大動。

章魚燒的外觀看起來彷彿酥脆，但實際入口時卻是柔軟綿密，咬下去能感受到飽滿的餡料與 Q 彈的章魚腳。鹹甜交織的醬汁完美包裹每一口，濃郁的滋味在口中綻放。比起台式偏酥脆、紮實的口感，我更愛這種來自大阪的柔軟風味。最棒的是，現在不用飛到日本，就能吃到這麼道地的章魚燒，實在是太幸福了！

因為這道餐點是現點現做，剛上桌時內餡非常燙，建議大家稍微放涼一下再入口，以免被燙傷。畢竟美味雖誘人，但小心呵護舌頭還是很重要的！

✏️ 用餐心得：

「誠屋拉麵」能在全球各地開出100家分店，果然有其過人之處！這次我們來到民生雙連本店用餐，不僅品嚐到令人回味無窮的道地日式拉麵與炸物，也感受到這家老字號拉麵店十幾年來不變的用心與誠意。從充滿日式風情的裝潢、親切貼心的服務，到會讓人一口接一口的拉麵和各種美味餐點，每個細節都展現日本職人的細膩精神。這裡不只是拉麵愛好者的老朋友，更是一處讓人放慢腳步、靜靜享受一餐好味道的溫暖好店。下次若你也剛好來到雙連附近，別忘了來誠屋吃一碗誠意十足的大阪道地拉麵，讓味蕾與心情來一趟日式風情之旅吧！

🎀誠屋拉麵-民生雙連本店

🏠店址：台北市大同區民生西路142號

☎️訂位電話：02-2521-8159

🕐營業時間：11:00 ~ 22:00

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