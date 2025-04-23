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★彰化親子景點推薦★彰化田尾最新『有樂莊園』百元門票全額抵，設施無限玩，滑草溜滑梯、遮棚沙坑、撈魚區、可愛動物區、小火車，彰化一日遊輕鬆放電好去處

暖男哥哥傲嬌妹妹 ＃彰化景點 ＃彰化親子景點 ＃親子旅遊 more
2025-04-23 15:43:00 文字：Mumu
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Mumu

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彰化最新親子好去處 ★彰化親子景點推薦★彰化田尾最新『有樂莊園』百元門票全額抵， 有樂莊園 百元門票全額折抵，小火車無限搭～

★彰化親子景點推薦★彰化田尾最新『有樂莊園』百元門票全額抵，

❣️120公分下免費，百元門票可全折抵❣️ 彰化超夯的放電好去處，設施通通免費玩，園區佔地不大，但有美美的造景可以拍照！除了遊樂設施，還有可愛動物可以餵食唷～

有樂莊園  如何去？

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🎠 有樂莊園

📍 彰化縣田尾鄉延平路421巷13號


檢視較大的地圖（點我即可導航）

🕐 週ㄧ～四公休，週五～二10:30-19:30

🎫 120公分下免門票，大人$100可全額折抵

🅿️ 有免費停車腹地

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🌟這裡離超可愛兔兔主題『田尾怡心園遊戲場』車程只要六分鐘，離親子餐廳『哈比雪兒』、飼料免費的『正實農場』距離約十分鐘左右，很推薦可以順遊一起安排玩起來～

有樂莊園  遊樂設施無限次免費玩

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這絕對是孩子最愛的第一名，一次是三圈，搭了三次就回本啦！超適合愛搭小火車的孩子來玩，中午有休息時間，其餘時間只要來搭就會開，搭乘有樂號火車出發啦～

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滑草溜滑梯、遮陽沙坑區 這全部都是免費玩，沙坑備有挖沙工具，滑草坡也有滑草板，不過我們去的時候滑草板是損壞的，玩的時候記得要留意一下，或者自備滑草板來玩會比較好喔。

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撈魚區 小孩不管到哪都要玩一下撈魚才開心，光這區兄妹就玩了好一陣子～

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迷你滑梯、溜溜車、跳跳馬、投投樂 哥哥超愛大象投投樂，妹妹則是最愛溜溜車，這邊設施都是偏幼幼的孩子玩喔～

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可愛動物區（小豬、山羊、雞、鴨、兔兔）小豬一直出來覓食超級可愛，非常溫馴，孩子都會拿草喂小豬，小豬也吃得津津有味呢～

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這邊造景也不馬虎，有美美的日式庭園造景，有兔兔、南瓜馬車、幸福鐘等等，可以放電孩子也能拍美照留念。

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餐廳的餐點選項也不少，有火鍋、定食、義大利麵、飲料、炸物、甜點，體力補給也沒問題👌但餐廳用餐位置不多，若假日前來可能要等候一陣子～

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近期彰化非常多的親子景點跟特色公園都非常好玩，我們都超喜歡！這裡園區不大，建議可以順遊玩安排起來放電孩子喲～

🎠 有樂莊園

📍 彰化縣田尾鄉延平路421巷13號

🕐 週ㄧ～四公休，週五～二10:30-19:30

🎫 120公分下免門票，大人$100可全額折抵

🅿️ 有免費停車腹地

🌟這裡離超可愛兔兔主題『田尾怡心園遊戲場』車程只要六分鐘，離親子餐廳『哈比雪兒』、飼料免費的『正實農場』距離約十分鐘左右，很推薦可以順遊一起安排玩起來～

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