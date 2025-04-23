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台中市西屯區台中萬楓酒店母親節限定菜單：用一餐說出心裡的感謝

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2025-04-23 16:46:00 文字：cyclecbv1003
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完整文章：https://www.5ialive.com/column/?mode=detail&id=1251

五月的腳步悄悄靠近，一年一度屬於母親的日子也即將到來。台中萬楓酒店的楓橋餐廳，延續一貫對美味與品質的堅持，特別於母親節期間推出限定菜單，獻給每一位媽媽。主廚以細膩、溫暖的手法，打造一道道兼具風味與儀式感的料理。讓這一餐不僅是味蕾的饗宴，更是對母愛表達滿滿的愛與感謝！
台中市西屯區台中萬楓酒店母親節限定菜單：用一餐說出心裡的感謝

蟹肉佐番茄韃靼
鮮嫩蟹肉，搭配酸香清爽的番茄，層次豐富而不失輕盈。每一口都是大海與陽光交織的清新滋味，開啟這場節慶饗宴的第一章。
台中市西屯區台中萬楓酒店母親節限定菜單：用一餐說出心裡的感謝

嫩煎菲力鱸魚佐鮮蝦燉飯
精煎鱸魚外酥內嫩，搭配的鮮蝦燉飯，口感溫潤、豐富細膩。每一匙入口，彷彿海風輕拂，柔和而動人。
台中市西屯區台中萬楓酒店母親節限定菜單：用一餐說出心裡的感謝

法式紅酒燉牛肉
將牛肉以法式經典手法燉煮，讓紅酒的馥郁香氣層層滲入軟嫩的牛肉中。每一口皆柔嫩多汁，散發迷人濃郁香氣。是一道時間與耐心交織而成的美味佳餚，令人忍不住細細品味、再三回味！
台中市西屯區台中萬楓酒店母親節限定菜單：用一餐說出心裡的感謝

爐烤BBQ豬肋排
厚切豬肋排，經低溫慢烤至肉質軟嫩多汁，外層微焦酥香，再佐以濃郁厚實的特製BBQ醬汁，香氣四溢。恰到好處的份量，最適合家人圍坐共享，將這份暖心滋味，化為母親節餐桌上最真摯的祝福與記憶！
台中市西屯區台中萬楓酒店母親節限定菜單：用一餐說出心裡的感謝

除此之外，為了讓這份母親節饗宴更加圓滿，凡點以上任一道母親節限定料理，即贈特調「梅香雞尾酒」乙杯。這個母親節，就讓楓橋餐廳為您獻上一場專屬於媽媽的美味盛宴。為摯愛的她，留下溫暖且難忘的節日回憶吧！
台中市西屯區台中萬楓酒店母親節限定菜單：用一餐說出心裡的感謝


地址：台中市西屯區環中路二段1155號
電話： 04-36065188

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台中萬楓酒店(臺中市旅館427號)

phone04-3606-5188
place台中市西屯區環中路二段1155號
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環境設備
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服務
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交通便利
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