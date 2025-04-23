這家原本在週末是潮州著名的庭園餐廳「金和」，現在轉型悄悄推出臭豆腐、腿庫飯、炸麻糬、白木耳紅棗湯及飲品…等台式下午茶選擇，品項簡單，一目了然；而我們這次主要是為了招牌臭豆腐而來，現點現炸的臭豆腐，不油不膩，酥脆外表飽滿厚實，又臭又香特別迷人，塞入蘋果醋醃製的泡菜，味道超級加分！店面雖不在潮州最熱鬧的鎮中心，卻也在開始試賣之後，吸引不少顧客上門光顧，「來潮州吃金和臭豆腐」這個消息也漸漸傳了開來，吃過一次便覺得值得回訪。

【金和臭豆腐】

地址：屏東縣潮州鎮九塊里復興一巷68號

電話：0935-461-787

時間：週一至週日下午14：00-18：30(週五公休)

(營業天數與時間請依店內公告為準)

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▲潮州人對「金和庭園餐廳」一定不陌生！現在這裡轉型低調賣起臭豆腐下午茶的生意囉！

▲這裡有非常大的停車空間，對開車的客人來說，停車特別便利！還規劃出一個享用台式下午茶的用餐空間。

▲從外觀來看，真的不太起眼，但店家的炸臭豆腐、炸麻糬等美食，美味出色到光芒藏不住！

▲相比印象中傳統的台式小吃店來看，「金和臭豆腐」的用餐環境乾淨多了！簡易的陳設佈置帶點溫馨，還有綠色植栽點綴，增添一點氛圍。

值得一提的是，料理區跟用餐區是分開的，不會有舊舊的環境和油煙味；在這裡吃臭豆腐，很乾淨耶！

▲手寫菜單，品項有炸臭豆腐、腿庫飯、炸麻糬、白木耳紅棗湯、洛神酸梅湯、阿里山紅茶，選項簡單，初次來訪 ，決定都點一輪！

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▲凱南與好友四人聚在潮州「金和臭豆腐」享用台式下午茶，把店內賣的小吃通通吃一輪，招牌炸臭豆腐直接點兩盤嘗鮮，太讓我們滿意了！

真的喔！「金和臭豆腐」試賣期間每週只賣平日四天；星期五、六、日則是經營庭園餐廳，現在庭園餐廳已結束營業，正式轉型為「金和臭豆腐」。

▲這家臭豆腐的外觀賣相，直接先達到我心目中的標準了！

凱南個人喜歡看起來結實飽滿的臭豆腐外表，不會看起來凹凹乾乾扁扁的，炸至金黃色澤，外酥內嫩，現點現炸，散發淡淡的臭香氣，一口咬下去，內裡會爆出迷人的湯汁，酥脆迷人。

搭上用蘋果醋醃製的泡菜，味道相當清爽，不論是脆度、甜味、酸味也都讓我們一致通過！專程為了吃臭豆腐來的，果然沒讓我們失望啊！

▲夾起一塊臭豆腐，能感受到它的重量，很有厚度喔！輕輕夾起，沒有凹陷感，就知道臭豆腐外皮炸到多酥了吧！

▲軟綿綿的內裡很讚耶！微香微臭的氣味，還會吃到店家調醬的湯汁，再加上解膩爽口的醃泡菜，每一口都好享受。

泡製臭豆腐時，要放入蔬菜及水果酵素，做法非常繁雜；當咬下第一口，我們每個人都頻頻點頭，算是有打中我個人對於吃臭豆腐的喜好；當天兩盤臭豆腐直接被凱南與好友們秒殺！

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▲腿庫飯看似簡單，但其實非常不簡單！軟嫩嫩的腿庫肉相當入味。

店家的腿庫肉是親自去早市場採買，而且一定要是台灣的溫體豬肉，買回來清洗完擦乾，須先油炸再下鍋去滷，如此維持住每一塊腿庫肉的完整度，不會軟軟爛爛的容易散掉；煮的時間和火侯也都要掌控，出餐時再淋上自家滷肉的湯汁，放入自炒的酸菜（有時會換上自炒的筍干），再加一顆煎荷包蛋及一碗味增湯。

▲炸麻糬最先上桌，完完全全打動我們的甜食！

麻糬表皮微酥，裡頭軟嫩香綿，加上花生粉及煉乳的加持，一口吃下～滿滿的幸福感爆發，這是我與友人最愛的點心。

▲白木耳紅棗湯，這整碗湯有夠豐富的啊！！！

使用台灣新鮮白木耳去熬煮，加入龍眼乾、紅棗、枸杞，最後加入冰糖，甜味恰到好處；稠度沒有我想像中那麼黏稠，口口香濃，值得品嚐。

▲店內飲品就賣洛神酸梅湯和阿里山紅茶這兩款，吃完臭豆腐必備的解膩聖品，看個人喜好選擇囉！我們當天都有喝看看。

阿里山紅茶茶香清爽，喉韻偏甘甜，吃完臭豆腐再喝阿里山紅茶滿搭的耶！相當解油膩，是我個人偏愛的飲品。

▲洛神酸梅湯用台東曬乾的洛神，加入仙渣、烏梅和梅山的甜梅一同熬煮，過程中會放入冰糖，風味順口無比。

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