【新竹食記】福泉布丁豆花

在新竹城隍廟附近有一間隱藏在巷內的30年豆花店：福泉布丁豆花，來到這會有時光倒流的錯覺，店內的擺設和吧檯桌都停留在30年前，必吃的三色豆花有牛奶、雞蛋和巧克力三種口味，現在新穎的豆花店很少看到這些口味了！有機會來到城隍廟逛逛來碗古早味三色豆花，體驗一下新竹老城的美食。

開車前往可停新竹稅務大樓停車場或鄰近的國雲城隍廟停車場。

▲福泉豆花隱藏在和平街內，招牌非常復古。

▲福泉豆花菜單：店內沒有紙本菜單，直接跟老闆娘口頭點餐即可，除了口味眾多的豆花外，還有熱湯、熱茶、湯圓和熱豆花選擇。

▲店內座位不多空間不大，沒有冷氣夏天會比較悶熱，吧檯有三個座位，熟客都會坐在吧台上與老闆娘話家常，頗有人情味。

▲招牌布丁豆花 45元：招牌布丁豆花配料是花生，使用三色豆花，湯底呈現褐色。

▲三色豆花有牛奶、雞蛋和巧克力三種，豆花呈現塊狀，口感滑順香甜，我最喜歡布丁口味，甜度適中有濃郁布丁香氣，巧克力吃起來比較化學味。

▲花生有煮至綿密並保有顆粒感，入口即化很順口，甜度也剛好。

▲三色水果布丁豆花 45元：湯底是淡黃色，配料使用雙色香瓜，口感脆甜，吃起來極為清爽，夏天來一碗非常消暑。

雞蛋糕短評：新竹在地老店，位在小巷中有點隱密，招牌三色豆花配料是花生，花生口感軟綿並保有顆粒感，三色豆花有牛奶、雞蛋和巧克力三種，甜度適中不會有死甜感，店內沒有冷氣夏天比較悶熱。



用餐環境★★★

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★★



【福泉布丁豆花美食資訊】

地址：新竹市北區平和街9號

電話：035254421

官網：無

營業時間：11:00–21:00

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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