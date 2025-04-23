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【新竹食記】福泉布丁豆花 - 隱藏在巷弄內的古早味三色豆花

福泉布丁豆花 新竹美食 新竹小吃 新竹甜點 more
2025-04-23 21:58:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

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【新竹食記】福泉布丁豆花

 

在新竹城隍廟附近有一間隱藏在巷內的30年豆花店：福泉布丁豆花，來到這會有時光倒流的錯覺，店內的擺設和吧檯桌都停留在30年前，必吃的三色豆花有牛奶、雞蛋和巧克力三種口味，現在新穎的豆花店很少看到這些口味了！有機會來到城隍廟逛逛來碗古早味三色豆花，體驗一下新竹老城的美食。

開車前往可停新竹稅務大樓停車場或鄰近的國雲城隍廟停車場

【新竹食記】福泉布丁豆花

【新竹食記】福泉布丁豆花

▲福泉豆花隱藏在和平街內，招牌非常復古。

 

【新竹食記】福泉布丁豆花

【新竹食記】福泉布丁豆花

▲福泉豆花菜單：店內沒有紙本菜單，直接跟老闆娘口頭點餐即可，除了口味眾多的豆花外，還有熱湯、熱茶、湯圓和熱豆花選擇。

 

【新竹食記】福泉布丁豆花

 

【新竹食記】福泉布丁豆花

【新竹食記】福泉布丁豆花

▲店內座位不多空間不大，沒有冷氣夏天會比較悶熱，吧檯有三個座位，熟客都會坐在吧台上與老闆娘話家常，頗有人情味。

 

【新竹食記】福泉布丁豆花

招牌布丁豆花 45元：招牌布丁豆花配料是花生，使用三色豆花，湯底呈現褐色。

 

【新竹食記】福泉布丁豆花

 

【新竹食記】福泉布丁豆花

【新竹食記】福泉布丁豆花

▲三色豆花有牛奶、雞蛋和巧克力三種，豆花呈現塊狀，口感滑順香甜，我最喜歡布丁口味，甜度適中有濃郁布丁香氣，巧克力吃起來比較化學味。

 

【新竹食記】福泉布丁豆花

▲花生有煮至綿密並保有顆粒感，入口即化很順口，甜度也剛好。

 

【新竹食記】福泉布丁豆花

三色水果布丁豆花 45元：湯底是淡黃色，配料使用雙色香瓜，口感脆甜，吃起來極為清爽，夏天來一碗非常消暑。

 

雞蛋糕短評：新竹在地老店，位在小巷中有點隱密，招牌三色豆花配料是花生，花生口感軟綿並保有顆粒感，三色豆花有牛奶、雞蛋和巧克力三種，甜度適中不會有死甜感，店內沒有冷氣夏天比較悶熱。


用餐環境★★★
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★★


【福泉布丁豆花美食資訊】

地址：新竹市北區平和街9號
電話：035254421
官網：無
營業時間：11:00–21:00
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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福泉布丁豆花專賣店

phone03-5254421
place新竹市東區平和街9號
3.91 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.10
服務品質
3.60
裝潢氣氛
3.10
CP值
3.90
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