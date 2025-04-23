↑小青最近發現鶯歌南雅路上~新開了家麵館~麵享享
牛肉麵+拉麵的組合~還搭配著飲品~豆花無限自助
很吸引人的組合~
↑營業時間~午餐時段11點30分至14點
晚餐時段17點至21點~低消每人一碗麵
110公分以下兒童免低消~非常親民的限制~
↑114年4月22日週二晚~小青偷懶不想做飯
就來新麵館~麵享享晚餐囉~
↑現在時間5點多一點~晚餐時段~才剛開門營業
生意真很不錯~客人一波波的進~以剛放學的同學居多
↑3月中下旬才開業的麵享享~店內祝賀盆栽熱鬧非凡
祝賀高朋滿座~客似雲來~生意興隆的盆栽挺多~
↑櫃檯上這盤糖果~有類似聚寶盆的意義~
↑點餐為掃碼點餐~搭配紙本菜單
↑我家爸爸在詢問店員~哪種牛肉麵是不辣的
紅燒口味幾乎都是辣味~只有清燉的才是不辣
↑線上掃碼點餐單~請至櫃檯付費
↑服務員印出菜單~本店免用統一發票~只給這張收據
↑本店採半自助~碗筷~湯匙~飲料自助吧
今日提供梅子綠茶~糖水~豆漿~豆花等
店內點主餐~都可無限自助吃到飽~
↑傳統古早味豆花~綿密細嫩口感~
↑新開幕麵享享~用餐環境非常的乾淨整潔
燈光吊飾都是精心選過~鵝黃色系燈光
有暖心暖胃~放鬆的氛圍~
↑等待主食上桌前~先來碗古早味豆花
糖水調的很剛好~不過甜~豆花綿密細嫩~好好吃~
↑爸爸點的清燉番茄腱心牛肉刀削麵180元
這裡的麵條是可以選擇的~有刀削麵~中式細麵~日式拉麵
爸爸說~牛肉是紅燒口味~有微微辣~搭著清燉的湯頭
口感很讚~非常的juicy不乾柴~下回可以再來~
↑小青點的日式炙燒叉燒蒜香拉麵180元
小青之前對於拉麵的印象~湯頭都偏鹹~但店家
卻調理的恰到好處~濃郁厚實~蒜香味十足
搭了半顆溏心蛋~不知是否太好吃~因為
吃完卻沒有飽足感~
↑左溏心蛋40元~右海帶絲40元
主廚有用心處理~都是好吃的小菜
但用這盒子裝~有點沒誠意也不環保喔~
↑左梅子綠茶~剛剛好的味道
右豆漿是甜的~小青習慣喝無糖豆漿~這甜的喝不來~
↑只能再來碗豆花~剛好也沒有很飽足~將豆漿加進豆花
綜合一下甜味~很不錯的搭配~
↑鶯歌美食再一家~開心踩點合影
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若您有機會來鶯歌旅遊~新北美術館快開幕
您不妨來踏個青~午晚餐就來享受這碗令人開心的麵
還有冷氣大開放喔~
↑店家資訊
店名~麵享享牛肉麵 豚骨拉麵
地址~新北市鶯歌區南雅路4號
電話~02-86796660
營業時間~午餐11:30-14:00 晚餐17:00-21:00