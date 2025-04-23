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新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料無限享用吃到飽~

2025-04-23 22:54:00 文字：小青姐姐
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小青姐姐

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   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑小青最近發現鶯歌南雅路上~新開了家麵館~麵享享

    牛肉麵+拉麵的組合~還搭配著飲品~豆花無限自助

    很吸引人的組合~新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑營業時間~午餐時段11點30分至14點

    晚餐時段17點至21點~低消每人一碗麵

    110公分以下兒童免低消~非常親民的限制~新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

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  ↑114年4月22日週二晚~小青偷懶不想做飯

    就來新麵館~麵享享晚餐囉~新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料   

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑現在時間5點多一點~晚餐時段~才剛開門營業

    生意真很不錯~客人一波波的進~以剛放學的同學居多

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑3月中下旬才開業的麵享享~店內祝賀盆栽熱鬧非凡

    祝賀高朋滿座~客似雲來~生意興隆的盆栽挺多~新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑櫃檯上這盤糖果~有類似聚寶盆的意義~新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑點餐為掃碼點餐~搭配紙本菜單

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑我家爸爸在詢問店員~哪種牛肉麵是不辣的

    紅燒口味幾乎都是辣味~只有清燉的才是不辣

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑線上掃碼點餐單~請至櫃檯付費

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑服務員印出菜單~本店免用統一發票~只給這張收據

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑本店採半自助~碗筷~湯匙~飲料自助吧

    今日提供梅子綠茶~糖水~豆漿~豆花等

    店內點主餐~都可無限自助吃到飽~新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑傳統古早味豆花~綿密細嫩口感~新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

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   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑新開幕麵享享~用餐環境非常的乾淨整潔

    燈光吊飾都是精心選過~鵝黃色系燈光

    有暖心暖胃~放鬆的氛圍~新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑等待主食上桌前~先來碗古早味豆花

    糖水調的很剛好~不過甜~豆花綿密細嫩~好好吃~新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

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  ↑爸爸點的清燉番茄腱心牛肉刀削麵180元

    這裡的麵條是可以選擇的~有刀削麵~中式細麵~日式拉麵

    爸爸說~牛肉是紅燒口味~有微微辣~搭著清燉的湯頭

    口感很讚~非常的juicy不乾柴~下回可以再來~新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑小青點的日式炙燒叉燒蒜香拉麵180元

    小青之前對於拉麵的印象~湯頭都偏鹹~但店家

    卻調理的恰到好處~濃郁厚實~蒜香味十足

    搭了半顆溏心蛋~不知是否太好吃~因為

    吃完卻沒有飽足感~新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑左溏心蛋40元~右海帶絲40元

    主廚有用心處理~都是好吃的小菜

    但用這盒子裝~有點沒誠意也不環保喔~新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑左梅子綠茶~剛剛好的味道

    右豆漿是甜的~小青習慣喝無糖豆漿~這甜的喝不來~新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑只能再來碗豆花~剛好也沒有很飽足~將豆漿加進豆花

    綜合一下甜味~很不錯的搭配~新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑鶯歌美食再一家~開心踩點合影

    分享給喜歡牛肉麵與在地小吃的好朋友

    若您有機會來鶯歌旅遊~新北美術館快開幕

    您不妨來踏個青~午晚餐就來享受這碗令人開心的麵

    還有冷氣大開放喔~新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料    

   新北鶯歌麵享享牛肉麵~豚骨拉麵~內用點主餐~豆漿~豆花~飲料

  ↑店家資訊 

    店名~麵享享牛肉麵 豚骨拉麵

    地址~新北市鶯歌區南雅路4號

    電話~02-86796660

    營業時間~午餐11:30-14:00  晚餐17:00-21:00

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鶯歌麵享享牛肉麵 麵享享牛肉麵 點主餐豆花免費吃
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麵享享牛肉麵 豚骨拉麵

phone02-86796660
place新北市鶯歌區南雅路4號
4.35 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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