善化的熱鬧的光復路上，在麥當勞的對面，最近開了一間烤鴨快餐，身為一個在上班時間喜歡吃下午茶的人，當然要來嘗鮮看看，這樣我在公司裡的下午茶又多了一個新選擇，外面的深黑的外觀，配上一個銀色的大招牌，挺好認得也挺有辨識度的。

在南科周圍這樣步調快速的地方，快是大家所追求的指標，匆匆忙忙間可能需要外帶或外送，因此這裡還特別設立外送和外帶區域，方便想外帶的人或是外送平台的外送員。

店裡也有內用區，內用的空間很大用上了大片的落地窗，空間感很棒，裡面的裝潢很前衛也很簡約，因為是快餐，所以用餐完需要自己把餐具放到回收區，也有店員會定期巡查，因此，桌面也保持得很乾淨整潔。

店裡主要有四種套餐，每個套餐都有一份主食一份湯和一份飲品，對一般人來說這樣的下午茶相當豐盛了，而如果兩個人來的話，滿推薦點他們的雙人套餐，這樣幾乎把菜單上的商品都可以吃到，不過這個餐點備餐時間比較長，大約需要20分鐘，如果不想等待可能需要提前預約自取，像這個餐盒裡面包含了烤鴨肉堡、鴨肉大蔥餅、片皮烤鴨捲、烤鴨燒餅、脆皮鴨肉肉圓、烤鴨胡椒絣，雙人套餐裡面有兩個這樣的餐盒。

這個是烤鴨肉堡，切碎的烤鴨肉，配上酸甜微嗆的黃芥末醬料，配上清脆的生菜，多樣的組合碰撞出新的火花，過去沒想過烤鴨也能做成漢堡，烤鴨肉堡現點現做，等待時間約7~10分鐘，鴨肉堡麵包皮是菠蘿外皮。

鴨肉大蔥餅，最經典烤鴨組合，紮實香甜的餅皮包上塗上了鹹甜的甜麵醬，中間夾上清爽生菜和帶點辛辣大蔥，因為雙人套餐只有半卷的份量，我們吃完覺得很棒，還單點了一份，這個是很推薦的項目。

單點的烤鴨大蔥餅，可以看到外皮煎的酥脆焦香，配上大蔥和烤鴨就是最經典的美味。

烤鴨燒餅，經過炭烤的燒餅，夾上了樟茶木煙燻過後的烤鴨肉，獨特口味和多層的燒餅一起吃，層次非常豐富，炭香、麵香、樟茶木香和肉香，一拿起來燒餅的香氣就直衝腦門，讓人口水直流。

雙人套餐的另一個餐盒，裡面有芋泥烤鴨方、紅油蘿蔔糕、蘿蔔絲烤鴨餅、三絲鴨春捲、熔岩鴨肉包、酥皮湯圓，我最推薦的芋泥烤鴨方和酥皮湯圓，芋泥烤鴨方是店內的特色小點，把芋泥還有鴨肉混合打散蒸熟做成內餡，芋泥口感綿密絲滑還可以吃到鴨肉香，由於作法耗工費時，所以比較少在市面餐廳能吃到，手工製作的酥皮湯圓，外皮炸的很酥脆一口咬下內餡爆漿流心，內餡口味鹹甜交織，相互襯托，有芝麻及花生口味可以選。

烤鴨米粉湯，剛收到的時候很驚豔，因為這裡的湯是用易開罐的方式做成，滿方便的又不會漏掉，米粉湯裡面有添加芋頭，芋頭有先經過油炸再熬煮，一打開就是滿滿的芋頭香。

打開後可以看到裡面還有大塊的鴨肉，米粉吸飽了湯汁，還保持Q彈，湯頭甘甜濃郁，非常好吃。

片皮烤鴨是這裡的招牌，烤鴨餅皮厚度適中口感香Q，一口一個，裡面還夾著清脆的小黃瓜，爽口解膩，口感豐富，如果第一次來不知道點什麼的話，滿推薦點這個的。

雙人套餐裡面，有附兩碗湯，除了米粉湯外，另一碗我們選了蟹黃烤鴨粥，烤鴨粥裡面有添加翡翠(菠菜)、烤鴨皮還有蛤蜊，有了這麼多配料的加持，烤鴨粥吃起來滋味鮮香甘甜，不一會兒就稀哩呼嚕喝個精光。

這個是沒有出現在套餐上的川北鴨肉涼粉，椒香麻辣的口味，配上裹滿香辣醬汁的涼粉，在這炎熱的天氣下，吃起來冰涼消暑，酸香麻辣的口味，也讓食慾不振的人們，可以胃口大開，是一個非常適合夏天的料理。

菜單

【各項評比】

▲整體★★★★★

▲價位★★★★☆

▲外觀★★★★☆

▲食材★★★★★

▲服務★★★★☆

【門市資訊】

▲店名：大橋攤-烤鴨快餐

▲地址：台南市善化區光復路61號

▲電話：(06)581-1797

▲粉絲專頁：

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▲Instagram：

https://www.instagram.com/daciaotan/

▲營業時間：

10:30–14:00、17:00-20:30

無公休