終於把照片整理的告一個段落了

這次去韓國釜山拍照真的是拍照手酸到一個爆炸

這次的行程規劃大概準備了一個多月

也爬了一個多月的文章跟影片

看大家都介紹的很簡單

實際走訪後真的是不難

Abby覺得比較難得是排行程

因為要搭配今年釜出新出的VBP通行證

想要玩好玩滿又想要排得順真的是一大挑戰

現在就跟著Abby一起來遊釜山吧！！

按讚加入粉絲團掌握第一手旅遊消息

▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂

◆SIM卡及釜山通行證

這次的旅遊行程Abby是把想去的全列出來

然後挑選必去的景點再搭配VBP釜山通行證

接著再來決定住宿的地方

這樣玩起來會比較順哦~

當行程安排好之後就可以來買SIM卡跟VBP釜山通行證了

這次Abby都是在klook網站上購買的

這次剛好搭上雙11的活動打八折

還沒有去釜山玩就現省快1千元了

SIM卡1,404是3個人的價錢

一個人是NT468元(五天不限流量吃到飽)

因為Abby網路就是要吃到飽比較方便

要找路看手機還要拍照還要打卡

如果限流量就會用的心驚驚的

看每個人的使狀況囉~

▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂

◆機場搭計乘車

日期：11/11-11/15 華航早去午回

11/11 07:40桃園-10:50釜山

11/15 11:50釜山-13:30桃園

這次人員總共是3大3小

從機場GATE3出口出去時大約是12:10

時間應該可以再早一點

因為我們入境卡沒寫花了點時間寫完

再來就是網卡的部份自已沒搞清楚卡了20分鐘才處理好

若撇除上述原因應該是可以再提早個半小時出機場的

過馬路就是計乘車招呼站了

背對機楊的左手邊幾乎都是小車

而在右邊Abby看到有一台大型計乘車

馬上把行季拖過去

司機看到後也馬上上來接手

接著Abby給司機看Abby準備好的飯店地址

直接問司機說多少錢

司機直接回覆45,000韓圓(匯率40.2)

折合台幣NT1,119元（相當於一個人才NT187元)

不用拖著行李在地鐵上上下下然後還要換車

有些出入口又沒有電梯或手扶梯真的會走死掉

Abby覺得搭計乘車是最方便又快速的

從機場到Abby住的飯店大約是40-50分鐘的車程

給大家參考一下哦~

▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂

DAY1行程:

◆南浦洞換錢

◆EGG DROP



◆影島大橋升降

◆白淺灘文化村

◆Aether Cafe

◆bbq炸雞

◆入住"北港飯店 NORTHHARBOR HOTEL"

到飯店寄放行李後

我們就帶著隨身包包準備出發玩啦~

但首先...要先去換錢

在機場到飯店的計乘車費用是同事先借Abby10萬韓圓

讓Abby可以順利的先從機場離開

大家都知道機場匯率很不好

建議如果可以的話像Abby先帶一些韓圓在身上

然後再去找好的交換所換錢可以換更多哦~

這次來換錢的地方是"釜山兌換"

因為它就在南浦洞捷運站7號出口右前方巷子直走

看到GS25超商後左轉就可以看到

之前有在相關臉書社團看到這間匯率還不錯

所以我們就來這裡換了

11/11(六)當天的匯率是40.2

換好錢後我們來到附近的EGG DROP

我們買了一份蒜香跟一份起司的

哇~蒜香的真的是太好吃了

另一份起司的就比較普通一點

影島大橋是每週六下午2點開始

持續15分鐘左右會有一個升起橋面的活動

Abby覺得很酷橋居然可以這樣升起來

如果時間搭得上的話建議來看看唷~

白淺灘文化村

這裡的海景真的超漂亮的

網友說很建議來這裡看夕陽

這裡的夕陽真的很漂亮

拍起來的照片都很美

Aether Cafe是白淺灘路上的一間咖啡廳

我們走累了就進來休息一下

順便吃個甜點來補充一下能量

沒想到這裡的夕陽照進來是這麼美啦~

最後回到飯店check in

這次入住的房型是1間四人房+1間二人房

而且都是可以看到釜山港的海景房

四人房一晚大約是NT3,300左右

二人房一間大約是NT2,130元左右

空間的部份Abby覺得很大

同一棟大樓的1樓就是便利商店

2樓就是bbq炸雞

今天晚上我們就直接在這裡吃炸雞超方便的

飯店距離樂天MALL只需步行5分鐘

距離南浦洞捷運站只有600公尺

飯店外就有布帳馬車可以吃宵夜

以地理位置來說相當方便

DAY2行程:

◆五六島天空步道



◆CORALANI CAFE



◆SKYLINE LUGE

◆海東龍宮寺

◆海岸列車

◆伍班長

五六島天空步道是個免費景點

這裡的海景真的是太美了

Abby覺得這裡真的是太漂亮了

CORALANI CAFE

這間咖啡廳真的是很無敵

就直接蓋在海上的感覺

而且店家有4樓

每一樓都有不同的設計

還有設計拍照區相當方便大家拍美照哦~

SKYLINE LUGE

這個真的是必玩的卡丁車

是一項大人小孩都超愛的活動

賽道相當安全

卡丁車也很好控制

服務人員會確認你會操控後才會放你出去

海東龍宮寺

一間蓋在海上的寺廟相當特別

就在SKYLINE LUGE 的對面

走過來就可以到了建議順遊

而且這裡的小吃超好吃

我們在這裡吃了不少東西呢~

伍班長烤肉

Abby覺得肉類的品質相當不錯

而且燒烤盤上的蒸蛋相當好吃

布帳馬車

道地的宵夜攤販

後來才知道韓國人大多都是點一道小菜然後配很多瓶燒酒

像我們觀光客就會點很多菜...然後只有一瓶燒酒

整個就是反過來的感覺

不過這些小吃真的都很好吃耶~

雖然有點貴但Abby覺得很值得嚐試

DAY3行程:

◆甘川洞文化村



◆松島覽車



◆松島龍宮雲橋

◆松島天空步道

◆味贊王烤肉富平店

◆南浦BIFF廣場吃糖餅逛街

◆樂天超市買伴手禮

甘川洞這裡真的是太好逛了

Abby選了最簡單的40分鐘的路線

硬是在這裡停留了4個小時~哈

韓服體驗也很推薦哦！！

小王子平日雖然也要排隊但人潮還是比假日來得少

若可以的話平日來會好一點

松島覽車在海上面很有趣

而且速度不慢也算是有點刺激了

到達後直接步道到龍宮雲橋大約10分鐘

風景很不錯~但就是繞一圈就出來了

回程後我們再去走天空步道

這裡的天空步道也很不錯

抬頭看松島覽車也是個特別的風景

味贊王烤肉富平店

這裡標榜著厚度3.5公分的肉

而且還有桌邊服務

這個服務很讚

Abby等吃就可以了

肉質的部份很不錯

比起伍班長Abby更愛味贊王呢~

DAY3行程:

◆X THE SKY



◆膠囊列車



◆青沙浦天空步道

◆ROOF TOP CAFE

◆海岸列車

◆RYAN HOLIDAY IN BUSAN



◆密陽血腸豬肉湯飯

這個也是大家必推來的景點

樓層總共有100樓

從1到100樓只要56秒

透明步道往下看真的很有感

這裡可以看到海雲台沙灘跟海景

真的是很漂亮的地方

膠囊列車

Abby就是因為這個景點而來到釜山的

這個列車真的超級可愛的

大家一定要先上網購票

以免現場已經賣完囉~

青沙浦天空步道也很漂亮

釜山總共有3個天空步道

Abby在這次全安排進來了

因為Abby有點天空步道控

就很喜歡這種延伸出去的感覺

ROOF TOP CAFE

這裡的海景超厲害

這次Abby排的咖啡廳都很有特色

這間是IG/網美的打卡盛地

大家也可以來看看唷~

海岸列車

這個Abby也覺得是必搭的

車廂內橫坐的椅子很特別

可以直接面海看海景很讚

RYAN HOLIDAY IN BUSAN

這個景點相當可愛

有蠻多紀念品可以買的

密陽血腸豬肉湯飯

這間算是很有名的連鎖店

也是網路上的排隊名店

Abby覺得蠻好吃但份量不多

所以後來宵夜又叫了bbq炸雞啦~

以上就是這次五天四夜的行程

第五天沒有行程就直接到機場去吃早餐再到免稅店逛一下

這五天的行程景點都是以計乘車為交通工具

五天下來大約花了150,000韓圓

供大家參考哦~推薦給大家

如果覺得這篇文章不錯的話 請幫我推推加讚唷～

按讚加入粉絲團掌握第一手旅遊消息

國外旅遊/住宿景點美食介：

❤蜜月旅遊/北歐極光．破冰之旅10天(挪威/瑞典/芬蘭)

❤韓國首爾自由行6天5夜行程規劃

❤日本東京自由行5天4夜行程規劃

❤香港澳門自由行3天2夜行程規劃

❤日本沖繩自由行5天4夜行程規劃

＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝

文章標籤