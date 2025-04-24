終於把照片整理的告一個段落了
這次去韓國釜山拍照真的是拍照手酸到一個爆炸
這次的行程規劃大概準備了一個多月
也爬了一個多月的文章跟影片
看大家都介紹的很簡單
實際走訪後真的是不難
Abby覺得比較難得是排行程
因為要搭配今年釜出新出的VBP通行證
想要玩好玩滿又想要排得順真的是一大挑戰
現在就跟著Abby一起來遊釜山吧！！
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◆SIM卡及釜山通行證
這次的旅遊行程Abby是把想去的全列出來
然後挑選必去的景點再搭配VBP釜山通行證
接著再來決定住宿的地方
這樣玩起來會比較順哦~
當行程安排好之後就可以來買SIM卡跟VBP釜山通行證了
這次Abby都是在klook網站上購買的
這次剛好搭上雙11的活動打八折
還沒有去釜山玩就現省快1千元了
SIM卡1,404是3個人的價錢
一個人是NT468元(五天不限流量吃到飽)
因為Abby網路就是要吃到飽比較方便
要找路看手機還要拍照還要打卡
如果限流量就會用的心驚驚的
看每個人的使狀況囉~
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◆機場搭計乘車
日期：11/11-11/15 華航早去午回
11/11 07:40桃園-10:50釜山
11/15 11:50釜山-13:30桃園
這次人員總共是3大3小
從機場GATE3出口出去時大約是12:10
時間應該可以再早一點
因為我們入境卡沒寫花了點時間寫完
再來就是網卡的部份自已沒搞清楚卡了20分鐘才處理好
若撇除上述原因應該是可以再提早個半小時出機場的
過馬路就是計乘車招呼站了
背對機楊的左手邊幾乎都是小車
而在右邊Abby看到有一台大型計乘車
馬上把行季拖過去
司機看到後也馬上上來接手
接著Abby給司機看Abby準備好的飯店地址
直接問司機說多少錢
司機直接回覆45,000韓圓(匯率40.2)
折合台幣NT1,119元（相當於一個人才NT187元)
不用拖著行李在地鐵上上下下然後還要換車
有些出入口又沒有電梯或手扶梯真的會走死掉
Abby覺得搭計乘車是最方便又快速的
從機場到Abby住的飯店大約是40-50分鐘的車程
給大家參考一下哦~
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DAY1行程:
◆南浦洞換錢
◆EGG DROP
◆影島大橋升降
◆bbq炸雞
到飯店寄放行李後
我們就帶著隨身包包準備出發玩啦~
但首先...要先去換錢
在機場到飯店的計乘車費用是同事先借Abby10萬韓圓
讓Abby可以順利的先從機場離開
大家都知道機場匯率很不好
建議如果可以的話像Abby先帶一些韓圓在身上
然後再去找好的交換所換錢可以換更多哦~
這次來換錢的地方是"釜山兌換"
因為它就在南浦洞捷運站7號出口右前方巷子直走
看到GS25超商後左轉就可以看到
之前有在相關臉書社團看到這間匯率還不錯
所以我們就來這裡換了
11/11(六)當天的匯率是40.2
換好錢後我們來到附近的EGG DROP
我們買了一份蒜香跟一份起司的
哇~蒜香的真的是太好吃了
另一份起司的就比較普通一點
影島大橋是每週六下午2點開始
持續15分鐘左右會有一個升起橋面的活動
Abby覺得很酷橋居然可以這樣升起來
如果時間搭得上的話建議來看看唷~
白淺灘文化村
這裡的海景真的超漂亮的
網友說很建議來這裡看夕陽
這裡的夕陽真的很漂亮
拍起來的照片都很美
Aether Cafe是白淺灘路上的一間咖啡廳
我們走累了就進來休息一下
順便吃個甜點來補充一下能量
沒想到這裡的夕陽照進來是這麼美啦~
最後回到飯店check in
這次入住的房型是1間四人房+1間二人房
而且都是可以看到釜山港的海景房
四人房一晚大約是NT3,300左右
二人房一間大約是NT2,130元左右
空間的部份Abby覺得很大
同一棟大樓的1樓就是便利商店
2樓就是bbq炸雞
今天晚上我們就直接在這裡吃炸雞超方便的
飯店距離樂天MALL只需步行5分鐘
距離南浦洞捷運站只有600公尺
飯店外就有布帳馬車可以吃宵夜
以地理位置來說相當方便
DAY2行程:
五六島天空步道是個免費景點
這裡的海景真的是太美了
Abby覺得這裡真的是太漂亮了
CORALANI CAFE
這間咖啡廳真的是很無敵
就直接蓋在海上的感覺
而且店家有4樓
每一樓都有不同的設計
還有設計拍照區相當方便大家拍美照哦~
SKYLINE LUGE
這個真的是必玩的卡丁車
是一項大人小孩都超愛的活動
賽道相當安全
卡丁車也很好控制
服務人員會確認你會操控後才會放你出去
海東龍宮寺
一間蓋在海上的寺廟相當特別
就在SKYLINE LUGE 的對面
走過來就可以到了建議順遊
而且這裡的小吃超好吃
我們在這裡吃了不少東西呢~
伍班長烤肉
Abby覺得肉類的品質相當不錯
而且燒烤盤上的蒸蛋相當好吃
布帳馬車
道地的宵夜攤販
後來才知道韓國人大多都是點一道小菜然後配很多瓶燒酒
像我們觀光客就會點很多菜...然後只有一瓶燒酒
整個就是反過來的感覺
不過這些小吃真的都很好吃耶~
雖然有點貴但Abby覺得很值得嚐試
DAY3行程:
◆樂天超市買伴手禮
甘川洞這裡真的是太好逛了
Abby選了最簡單的40分鐘的路線
硬是在這裡停留了4個小時~哈
韓服體驗也很推薦哦！！
小王子平日雖然也要排隊但人潮還是比假日來得少
若可以的話平日來會好一點
松島覽車在海上面很有趣
而且速度不慢也算是有點刺激了
到達後直接步道到龍宮雲橋大約10分鐘
風景很不錯~但就是繞一圈就出來了
回程後我們再去走天空步道
這裡的天空步道也很不錯
抬頭看松島覽車也是個特別的風景
味贊王烤肉富平店
這裡標榜著厚度3.5公分的肉
而且還有桌邊服務
這個服務很讚
Abby等吃就可以了
肉質的部份很不錯
比起伍班長Abby更愛味贊王呢~
DAY3行程:
◆青沙浦天空步道
◆RYAN HOLIDAY IN BUSAN
這個也是大家必推來的景點
樓層總共有100樓
從1到100樓只要56秒
透明步道往下看真的很有感
這裡可以看到海雲台沙灘跟海景
真的是很漂亮的地方
膠囊列車
Abby就是因為這個景點而來到釜山的
這個列車真的超級可愛的
大家一定要先上網購票
以免現場已經賣完囉~
青沙浦天空步道也很漂亮
釜山總共有3個天空步道
Abby在這次全安排進來了
因為Abby有點天空步道控
就很喜歡這種延伸出去的感覺
ROOF TOP CAFE
這裡的海景超厲害
這次Abby排的咖啡廳都很有特色
這間是IG/網美的打卡盛地
大家也可以來看看唷~
海岸列車
這個Abby也覺得是必搭的
車廂內橫坐的椅子很特別
可以直接面海看海景很讚
RYAN HOLIDAY IN BUSAN
這個景點相當可愛
有蠻多紀念品可以買的
密陽血腸豬肉湯飯
這間算是很有名的連鎖店
也是網路上的排隊名店
Abby覺得蠻好吃但份量不多
所以後來宵夜又叫了bbq炸雞啦~
以上就是這次五天四夜的行程
第五天沒有行程就直接到機場去吃早餐再到免稅店逛一下
這五天的行程景點都是以計乘車為交通工具
五天下來大約花了150,000韓圓
供大家參考哦~推薦給大家
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