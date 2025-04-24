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【油品醬料】Lé Vera樂榛 頂級美國進口奧勒岡榛果油 榛果九層塔青醬

2025-04-24 03:35:00 文字：shouyadog
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Lé Vera樂榛 

聯絡電話：06-5901919

官方網站Lé Vera樂榛

官方臉書Lé Vera樂榛 奧勒岡榛果油

官方IGle_vera_official

 

【油品醬料】Lé Vera樂榛 頂級美國進口奧勒岡榛果油 榛

 

對於喜歡料理的人來說，各種油品醬料和香料，就像是我們的顏料，

是讓我們能用料理描繪出美味的重要伙伴之一，不同的是，料理是要吃進肚子裡的東西，

我們當然要好好的選擇對自己有益的產品，不只要好吃，也要吃的健康，

Lé Vera樂榛的頂級美國進口奧勒岡榛果油和榛果九層塔青醬，就是我最近入手的好夥伴 【油品醬料】Lé Vera樂榛 頂級美國進口奧勒岡榛果油 榛

 

【油品醬料】Lé Vera樂榛 頂級美國進口奧勒岡榛果油 榛

 

頂級美國進口奧勒岡榛果油沿用了頂級橄欖油初榨冷壓的製程，

能保留最多天然抗氧化物減少體內自由基產生，OMEGA-9油脂達78%，

是最適合人體的健康好油，是連美國FDA和台灣衛福部都建議攝取的健康油脂喔~ 【油品醬料】Lé Vera樂榛 頂級美國進口奧勒岡榛果油 榛

 

【油品醬料】Lé Vera樂榛 頂級美國進口奧勒岡榛果油 榛

 

他們家的頂級美國進口奧勒岡榛果油，不只能直接生飲幫助消化，而且他能耐高溫220°C，

不管你要生飲還是高溫料理，營養素都不會流失，是小批量匠心製作，榛果香氣更迷人，喝起來更順口，

我平常都會像這樣裝一些進噴油瓶裡面慢慢使用，平常料理倒一點就很好用~

 

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煎起蝦子來更是香氣十足~

撒上自己喜愛的香料和一點白酒嗆香，烤蝦子的小祕訣就是把他們背朝下靠在一起烤，

這樣能把頭烤熟又不會把肉烤老 【廚房家電】only多功能不沾復古電烤盤赫本粉 美第生活 鴛

 

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原鍋蹭這個蝦子的香氣，兩旁來做點不同風味的義大利麵吃吃~ 【廚房家電】only多功能不沾復古電烤盤赫本粉 美第生活 鴛

 

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青醬這邊就可以拿出我們這個結合了屏東九層塔的榛果九層塔青醬和蛤犡一起拌炒開來~

 

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一挖起來就香的要命，一炒起來就更不得了了，讓人口水直流~

 

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番茄肉醬這邊，加些起司塊增添纏綿度 【廚房家電】only多功能不沾復古電烤盤赫本粉 美第生活 鴛

 

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看看這種牽絲的感覺，誰能拒絕筆尖麵 【廚房家電】only多功能不沾復古電烤盤赫本粉 美第生活 鴛

有了頂級美國進口奧勒岡榛果油的加持，更能刺激味蕾的飢餓感~

 

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這個榛果九層塔青醬還能來做好吃又好看的油魚飯捲喔~ 【油品醬料】Lé Vera樂榛 頂級美國進口奧勒岡榛果油 榛

只要挖一些出來拌飯，再撒上一些蒜味花生就完成了內餡的部分。

 

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裡面的飯，如果懶得自己做，也可以買現成的燉飯或炒飯來使用。

我之前有放過奶白醬燉飯，麻油雞飯，都很好吃。

裡面的飯決定了你這道菜的風格，其實他還滿變化多端的，好做又好看，

很推薦大家都可以自己做做看，很輕鬆上手。

 

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外面我有薄薄的塗了一層黑毛屋本家橙醋醬油，撒了一點玫瑰鹽，

最後再噴一點頂級美國進口奧勒岡榛果油。

這個進烤箱180度10分鐘就可以開吃，因為裡面的飯都是熟的，

我們只需要加熱讓魷魚可以熟，並讓精華被飯內化吸收。

 

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因為有黑毛屋本家橙醋醬油的關係，他烤出來的顏色很漂亮，比直接單烤更有味道。

 

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稍微放涼之後，就可以像壽司捲一樣的切開他，最好使用鋒利一點的刀，這樣切出來的飯捲切口才會好看。

裡面的飯塞的足夠飽滿，切出來就會很美 【冷凍高級海鮮宅配】賀覓抵家 情人節紀念日燭光晚餐採購首選

 

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喜歡重口味的朋友，也可以再自己調一些醬細長的淋上去，那畫面肯定也會很美~

大尺寸的阿根廷魷魚飯捲，吃起來很有飽足感。

榛果九層塔青醬真的好香，要拿來抹吐司當披薩底醬也很好用呢【冷凍高級海鮮宅配】賀覓抵家 情人節紀念日燭光晚餐採購首選

 

正在找尋好油和好醬的朋友，可以到Lé Vera樂榛逛逛喔 【油品醬料】Lé Vera樂榛 頂級美國進口奧勒岡榛果油 榛

 

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