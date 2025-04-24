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【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒果 童年的經典古早味

2025-04-24 03:45:00 文字：shouyadog
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梅工坊

官方網站梅工坊蜜餞｜最懷念的酸甜好滋味

官方臉書梅工坊-蜜餞專賣

官方IGmay_workshops

優惠資訊：全館滿899免運，7包以上9折，15包以上75折，

                  滿1390再折50（可與免運重疊使用）

 

【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

 

最近突然好缺追劇零嘴，想買點什麼來解解嘴饞，想起好久沒有吃到那些令人懷念的柑仔店零嘴，

不知道現在到哪裡還能買得到那些，上網看了一下，發現滿多網友推薦梅工坊蜜餞的，

我也馬上入手了五款要來吃吃，好雀躍喔~ 【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

 

【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

 

梅工坊蜜餞主打遵循古法，台灣製造，擁有SGS檢驗，品質有保障，讓大家吃起來更安心~

 

【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

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金黃色的焢蕃薯，看起來好夢幻，台灣新鮮蕃薯搭配古早味的麥芽糖熬製而成。

他的口感很豐富，有的地方咬起來是有點韌勁的口感，有的地方則是入口即化的流沙質地，

多變的好讓人上癮，點心時間來一小包，輕鬆滿足嘴饞的小慾望。

 

【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

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很喜歡他單獨的小包裝，保存分食都好方便~ 【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

 

【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

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如果想要完全無糖，可以選擇另一款琥珀蜜地瓜，晶晶亮亮的誘人色澤，

渾然天成的甜蜜感，密實的咬勁，讓人隨時都想來一條咬咬咬 【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

 

【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

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獨立的小包裝設計，帶小朋友出去玩當小零嘴也非常討喜 【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

 

【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

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雖然小時候就有吃過他，但我一直不知道他的名字，一直到我去逛了梅工坊蜜餞我才知道他叫做大豬公耶，

為什麼他會叫做大豬公啊? 好好笑喔，哈哈哈哈 【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

 

【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

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他雖然叫大豬公，但它跟豬肉一點關係也沒有，是以魚肉為主原料做成的乾貨零食。

表面還會再撒上一層砂糖，吃起來有種輕薄的甜甜顆粒感，

鹹甜的古早味，越吃越涮嘴，讓人忍不住一片接一片 【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

 

【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

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黑黑的化應子，肉體好細嫩，飽滿又濕潤，甘甘的滋味，一點也不酸，而且沒有籽，非常討喜~

 

【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

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在夜市裡面能看到的小番茄夾蜜餞，就是夾他喔。

讓人突然也好想拿小番茄夾來吃 【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

 

【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

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火紅的辣芒果，微微的辣度再帶點酸，多汁的肉體在口中滲開，好開胃的感覺。

 

【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

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記得以前小時候，吃這個都會搞的舌頭嘴唇紅通通的，不過他們家的吃起來完全不會有這種困擾，喜歡~

 

【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

 

梅工坊蜜餞還有好多種蜜餞喔，看了每款都想吃了啦 【蜜餞專賣】梅工坊 大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒

很喜歡他們每一包都塞滿滿的感覺，份量十足，不會像洋芋片一樣買了個空虛，哈。

還是傳統的零嘴吃起來最實在，現在購買還有優惠喔~

全館滿899免運，7包以上9折，15包以上75折，滿1390再折50（可與免運重疊使用）

 

 

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大豬公 化應子 焢蕃薯 琥珀蜜地瓜 辣芒果 梅工坊蜜餞好吃嗎 宅配蜜餞推薦 古早味零食推薦 追劇零食推薦 台灣製造
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