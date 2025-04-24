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曾氏福建炒麵新竹關新店，鑊氣(鍋氣)十足! 《期間限定》祕製嫩雞、小羔羊鮮蔬炒麵 | 創立於2014年瑞豐夜市，臺灣第一家福建炒麵 | 嚴選有機蔬菜、照顧園區大家!!

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2025-04-24 10:22:00 文字：新竹林依晨
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新竹林依晨

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全台門市都有販售新品炒麵到6/30(瑞豐夜市除外)

曾氏福建炒麵新竹關新店 | 導讀
怎麼去 | 交通 | 怎麼停車
店內環境
菜單
美味餐點
■ 期間限定 | 祕製嫩雞鮮蔬炒麵
■ 期間限定 | 小羔羊鮮蔬炒麵
秘製豆干
冷萃飲茶

曾氏福建炒麵新竹關新店，鑊氣(鍋氣)十足! 《期間限定》祕製

下班後來品嘗，熱鬧滾滾的曾氏福建炒麵!! 這間2024年初展店新竹關新商圈，已經有不少喜歡鑊氣(鍋氣)十足的福建炒麵前來捧場!!
約六點多左右下班時間，附近店家已備戰狀態，迎接下班飢腸轆轆的我們!! 店門口可以一窺師傅手搖鍋炒麵的精彩實況!! 

檢視較大的地圖
機車可以臨停店家門口，汽車可以至新莊車站路邊停車格、停好車子再走過來品嘗!!
曾氏福建炒麵新竹關新店，地址 | 新竹市東區光復路一段433號 

曾氏福建炒麵新竹關新店，鑊氣(鍋氣)十足! 《期間限定》祕製

結帳與點菜都在中段的走廊中間，可以現金與Line Pay付款、也同時支援UberEat與Foodpanda!

曾氏福建炒麵新竹關新店，鑊氣(鍋氣)十足! 《期間限定》祕製

《曾氏福建炒麵》創立於2014年瑞豐夜市，是臺灣第一家福建炒麵。紅色底、白字的品牌意象，中國色彩很濃厚!! 非常有福建炒麵、熱鬧滾滾!!

曾氏福建炒麵新竹關新店，鑊氣(鍋氣)十足! 《期間限定》祕製

《曾氏福建炒麵》新竹關新店，店內座位約10個左右；上班族會在這邊等待餐點、取餐後提回家品嘗。居多都是住關新商圈、新莊街、金山街的園區上班族!

田園鮮蔬炒麵_北部.png

曾氏福建炒麵新竹關新店，鑊氣(鍋氣)十足! 《期間限定》祕製

2024新會員海報_新竹.png

《曾氏福建炒麵》新竹關新店 | 菜單，拍攝於2025.04.22

曾氏福建炒麵新竹關新店，鑊氣(鍋氣)十足! 《期間限定》祕製

我這次幫大家品嘗近期有優惠的新品《特選小羔羊鮮蔬炒麵》NT160 與《秘製嫩雞鮮蔬炒麵》NT150，曾氏福建炒麵獨門鑊氣炒麵添加了老闆嚴選的鮮蔬，新品增添蔬菜的清爽甜口感! 
一開始小口品嘗麵條，味覺已經被秘製醬汁吸引；真的會讓人停不下來一口接著一口!! 鮮蔬脆口、甜爽在麵條咀嚼完後，相當解膩! 餐食搭配，很有巧思!

曾氏福建炒麵新竹關新店，鑊氣(鍋氣)十足! 《期間限定》祕製

▲《秘製嫩雞鮮蔬炒麵》NT150 
這次有品嚐到《曾氏福建炒麵關新店》老闆特挑的嚴選有機蔬菜，成本較高的高山高麗菜、甜口多汁的秘製嫩雞!!  雞肉真的有醃製入味、咀嚼的到有汁水的雞肉塊大小!!
各種麵條、蔬菜入鍋的時間不同、依序入鍋翻炒；完美把汁水、封鎖入食材內，果然是有把《曾氏福建炒麵，竹北店》經營起來的好功夫!

曾氏福建炒麵新竹關新店，鑊氣(鍋氣)十足! 《期間限定》祕製

▲《特選小羔羊鮮蔬炒麵》NT160 
特選小羔羊肉，真的是新鮮入口! 品嘗的到羊肉的鮮滋味!! 新鮮高山高麗菜、小蕃茄、玉米筍、櫛瓜鑊氣爆炒，外表有秘製醬汁鹹甜醬香、蔬果汁水保留其中、麵條均勻炒附醬汁。真的會一口接著一口，停不下來美味；《曾氏福建炒麵》相當用心把夜市美食升級! 

曾氏福建炒麵新竹關新店，鑊氣(鍋氣)十足! 《期間限定》祕製

福建炒麵，我曾經於多年前過境香港品嘗過；比較喜歡《曾氏福建炒麵新竹關新店》這款的版本!! 老闆說，有適應北部人的口味降低鹽度! 麵條Q軟有咀嚼感，鹹度也適中、更添加蔬菜增添爽口度!

曾氏福建炒麵新竹關新店，鑊氣(鍋氣)十足! 《期間限定》祕製

▲秘製豆干 NT35 
滷汁浸透豆干，豆香氣十足；Q軟好咀嚼、品嘗口感相當新鮮，很適合完美搭配鮮蔬炒麵喔! 這一餐膳食纖維、蛋白質、各種營養都相當完善喔!!

曾氏福建炒麵新竹關新店，鑊氣(鍋氣)十足! 《期間限定》祕製

▲冷萃飲茶 NT59 
店內使用賀眾品牌的飲水機，與總部不外傳的茶包；真心推薦大家餐後可以來上一瓶冷萃飲茶，沁涼好喝、且回甘的茶飲在鑊氣十足的一餐後相當解膩、幫助消化!

 

曾氏福建炒麵-新竹關新店
🏠地址 | 新竹市東區光復路一段433號
☎電話 | 0936-091-153
⏰營業時間 | 10:00–13:30, 16:00–21:30
曾氏福建炒麵-新竹關新店 | 粉絲團
曾式福建炒麵 | 官網 | https://www.znegs.com/

 

文章標籤
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曾氏福建炒麵關新店

phone0936-091153
place新竹市東區光復路一段433號
4.95 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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