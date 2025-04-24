全台門市都有販售新品炒麵到6/30(瑞豐夜市除外)

曾氏福建炒麵新竹關新店 | 導讀

■ 怎麼去 | 交通 | 怎麼停車

■ 店內環境

■ 菜單

■ 美味餐點

■ 期間限定 | 祕製嫩雞鮮蔬炒麵

■ 期間限定 | 小羔羊鮮蔬炒麵

■ 秘製豆干

■ 冷萃飲茶

下班後來品嘗，熱鬧滾滾的曾氏福建炒麵!! 這間2024年初展店新竹關新商圈，已經有不少喜歡鑊氣(鍋氣)十足的福建炒麵前來捧場!!

約六點多左右下班時間，附近店家已備戰狀態，迎接下班飢腸轆轆的我們!! 店門口可以一窺師傅手搖鍋炒麵的精彩實況!!



檢視較大的地圖

機車可以臨停店家門口，汽車可以至新莊車站路邊停車格、停好車子再走過來品嘗!!

曾氏福建炒麵新竹關新店，地址 | 新竹市東區光復路一段433號

結帳與點菜都在中段的走廊中間，可以現金與Line Pay付款、也同時支援UberEat與Foodpanda!

《曾氏福建炒麵》創立於2014年瑞豐夜市，是臺灣第一家福建炒麵。紅色底、白字的品牌意象，中國色彩很濃厚!! 非常有福建炒麵、熱鬧滾滾!!

《曾氏福建炒麵》新竹關新店，店內座位約10個左右；上班族會在這邊等待餐點、取餐後提回家品嘗。居多都是住關新商圈、新莊街、金山街的園區上班族!

《曾氏福建炒麵》新竹關新店 | 菜單，拍攝於2025.04.22

我這次幫大家品嘗近期有優惠的新品《特選小羔羊鮮蔬炒麵》NT160 與《秘製嫩雞鮮蔬炒麵》NT150，曾氏福建炒麵獨門鑊氣炒麵添加了老闆嚴選的鮮蔬，新品增添蔬菜的清爽甜口感!

一開始小口品嘗麵條，味覺已經被秘製醬汁吸引；真的會讓人停不下來一口接著一口!! 鮮蔬脆口、甜爽在麵條咀嚼完後，相當解膩! 餐食搭配，很有巧思!

▲《秘製嫩雞鮮蔬炒麵》NT150

這次有品嚐到《曾氏福建炒麵關新店》老闆特挑的嚴選有機蔬菜，成本較高的高山高麗菜、甜口多汁的秘製嫩雞!! 雞肉真的有醃製入味、咀嚼的到有汁水的雞肉塊大小!!

各種麵條、蔬菜入鍋的時間不同、依序入鍋翻炒；完美把汁水、封鎖入食材內，果然是有把《曾氏福建炒麵，竹北店》經營起來的好功夫!

▲《特選小羔羊鮮蔬炒麵》NT160

特選小羔羊肉，真的是新鮮入口! 品嘗的到羊肉的鮮滋味!! 新鮮高山高麗菜、小蕃茄、玉米筍、櫛瓜鑊氣爆炒，外表有秘製醬汁鹹甜醬香、蔬果汁水保留其中、麵條均勻炒附醬汁。真的會一口接著一口，停不下來美味；《曾氏福建炒麵》相當用心把夜市美食升級!

福建炒麵，我曾經於多年前過境香港品嘗過；比較喜歡《曾氏福建炒麵新竹關新店》這款的版本!! 老闆說，有適應北部人的口味降低鹽度! 麵條Q軟有咀嚼感，鹹度也適中、更添加蔬菜增添爽口度!

▲秘製豆干 NT35

滷汁浸透豆干，豆香氣十足；Q軟好咀嚼、品嘗口感相當新鮮，很適合完美搭配鮮蔬炒麵喔! 這一餐膳食纖維、蛋白質、各種營養都相當完善喔!!

▲冷萃飲茶 NT59

店內使用賀眾品牌的飲水機，與總部不外傳的茶包；真心推薦大家餐後可以來上一瓶冷萃飲茶，沁涼好喝、且回甘的茶飲在鑊氣十足的一餐後相當解膩、幫助消化!

曾氏福建炒麵-新竹關新店

🏠地址 | 新竹市東區光復路一段433號

☎電話 | 0936-091-153

⏰營業時間 | 10:00–13:30, 16:00–21:30

曾氏福建炒麵-新竹關新店 | 粉絲團

曾式福建炒麵 | 官網 | https://www.znegs.com/

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