【Bongcom幫康】大路燈 L1 立式護眼學習燈-客廳閱讀好幫手｜護眼立燈推薦給長時間用眼的人

身為一位整天坐辦公室的行銷人，回到家最想要的就是放鬆一下、看點書或滑個手機。但我家的客廳燈光真的不夠亮，有時候還會反光，加上桌面空間有限，根本沒辦法放學生檯燈。於是開始找尋合適的立式護眼燈來補強光源。

就在搜尋閱讀立燈推薦、護眼檯燈分享的過程中，我看到不少人提到這款【幫康大路燈 L1 立式護眼學習燈】，決定試試看！

📦 組裝過程｜女生搬得動但不輕，建議兩人一起比較輕鬆

實體到貨時，外箱滿大、重量也有一點，我雖然一個人搬得動，但會建議找人一起搬比較安心。

配件有上架支架、燈源、底座和鎖螺絲的工具

說明書寫得算清楚，整體組裝邏輯簡單，兩個人一起處理更快。這一點我覺得也很適合正在幫小孩挑選學生檯燈的爸媽，實用又不難上手。

💡 使用心得｜四段光源切換，閱讀、助眠都適合

這盞燈的操作方式很直覺，旋鈕加按鈕的設計讓我一開始就上手。它有四種光源模式：上光源、下光源、上下同時，還有睡眠模式，我最常使用的是下光源和睡眠模式。

無光源

上光源

上下光源

下光源照明範圍真的廣，而且光線均勻柔和，不會刺眼，晚上在沙發上看書很舒服。

有開下光源

沒開下光源

睡眠模式則很適合準備入睡的時候開著，整體光線柔和，有一種讓人放鬆的儀式感。

這支燈高度有180cm，對我來說就是一種不佔桌面空間、又能提供完整閱讀光源的理想解法。很多人說這是一款很不錯的立式護眼學習燈心得推薦款，實際用下來我也同意。

🏠 擺在沙發旁剛剛好｜客廳閱讀、放空兩用都適合

我現在把這盞燈擺在客廳沙發旁，平常用來看書或滑手機很方便。高度夠、照明範圍大，又不需要擠出空間放檯燈，對我這種空間不大的家庭來說真的滿加分。

也因為它是立式設計，搭配沙發或閱讀角落都很適合，做為客廳立燈開箱、落地燈分享內容真的非常實用。

🛒 哪裡買得到？實體門市展示資訊也附上

如果你想先看看實品，這款燈目前在特力屋有展示：

📍 展示門市：台北內湖店、新竹店、仁德店、北高雄店

🛒 線上購買資訊：

產品名稱：幫康大路燈 L1 立式護眼學習燈

優惠碼：TRYITL11

連結：https://lihi2.com/If5MA

總結一下，如果你也在找一款立式護眼燈好用嗎？我會說是好用而且實用性高的選擇。無論是工作疲憊後的放鬆閱讀，還是想幫孩子打造舒適的學習空間，這盞燈都能輕鬆勝任。推薦給也在煩惱檯燈選擇的你！

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