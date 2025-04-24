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吃過都說讚！魔力牛平價牛排台南安中店｜雙拼厚切肉量十足

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2025-04-24 15:00:00 文字：艾薇到處走
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艾薇到處走

艾薇到處走

如果你是那種吃牛排一定要吃到「肉香＋鐵板香＋飽足感」老靈魂，那麼你一定會愛上這間位在台南安南區的——魔力牛平價牛排。在這裡，不靠浮誇的裝潢、不比誰的飲料機多，而是靠「實在的肉」、「老派的鐵板滋味」「一盤雙拼兩份肉」圈粉無數家庭與肉食控！

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

【為什麼推薦魔力牛？】

● 肉質好，不靠醬也吃得出原味

每塊肉煎得剛剛好，外酥內嫩，咬下去就是肉的原味香氣。不加醬，也完全不柴、不乾澀！

● 每份肉量都標示清楚，實在不偷斤

沙朗4oz、骰子牛6oz、雙拼只要270元起，價格寫得明明白白，送上來跟照片一樣實在！

● 堅持傳統鐵板牛排魂！

鐵板的香氣、鐵板麵的Q彈、滑蛋的焦邊，那些經典的細節，才是吃牛排最讓人想念的地方。

 

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

 

【我們這次吃的4道推薦

1. 沙朗牛排 4oz｜$170

標準份量但誠意滿滿！肉香自然、不膩口，蘑菇醬讓味道層次更升級！

麵量特別升級加大，份量超過一般排餐，吃完整盤飽足感100%！

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

蘑菇醬香氣濃、滑順，和沙朗牛排搭配超對味！

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

 厚度約1.5公分，對標準排餐來說相當誠意！適合想吃經典原味、搭配蘑菇醬提味的排餐控。

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

 

2. 骰子菲力牛排 6oz｜$290

超推！厚切骰子牛外酥內嫩、肉汁多、肉香濃！不加醬就好吃超加分！

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

麵量同樣升級加碼，鐵板麵更多、更Q彈，吃完超滿足不空虛！大胃肉控不能錯過這道！

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

骰子牛每塊都約2.5～3公分立方切塊，豪邁口感，外皮焦香、內部粉嫩，肉汁豐富、軟嫩不乾柴，吃起來有種頂級鐵板感。

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

 

3. 雙拼：里肌豬排＋五香雞排｜$270

雞排夠味又嫩，豬排厚實有嚼勁，這盤吃完真的會飽到天靈蓋！

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

雞排五香味醇厚、鹹香中帶甘

豬排則是鹽烤風，保有原肉甜味

兩塊肉都不手軟，厚度在1.5公分上下

實打實的雙主菜

雞排外層焦酥、內裡多汁不乾；豬排則Q彈帶筋，咬起來超有肉感！

雙拼＋雙蛋，整盤滿到邊邊，划算又飽足！

 

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

 

4. 雙拼：里肌豬排＋炙燒魷魚排｜$270

視覺系首選！魷魚炙燒香、Q彈不硬，搭配豬排一口海一口陸，超讚！

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

魷魚經過炙燒處理，有淡淡焦香與海味本身鹹甜；豬排則為穩定鹽味搭配。

魷魚大片厚切，豬排維持厚實規格，整體份量滿點。

魷魚Q彈有嚼勁、咀嚼感強烈；豬排扎實香嫩，一海一陸，味道與口感交錯豐富。

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

 

【自助吧/副餐】 美味剛剛好！

 

玉米濃湯熱騰騰、自己撈！汽水＋冰飲無限暢飲！餐包蓬鬆又暖呼呼！

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

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 醬料齊全、餐具乾淨整齊！沒有花俏，但真的「有夠可以」！

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

【台南安南區平價牛排推薦】魔力牛平價牛排｜雙拼270起，海陸

魔力牛平價牛排，是那種讓你吃一次就想再回訪的店！沒有誇張噱頭，只有真材實料。用兩百多塊，就能吃到雙拼肉＋經典鐵板味＋濃湯飲料吃喝到飽，CP值直接爆表！🔥🔥🔥

 

 

魔力牛牛排館-台南安中店

地址：台南市安南區安中路一段361-51號

電話：06 247 9616

營業時間：11:15-13:45、16:45-20:30

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魔力牛牛排館-安平文平店

地址：台南市安平區文平路408號

電話：06 295 0113

營業時間：11:15-14:00、16:45-20:30

 

 

 

 

 

 

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魔力牛牛排館

phone06-2471247
place台南市安南區安中路一段361-51號
4.54 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.57
服務品質
4.48
裝潢氣氛
4.41
CP值
4.55
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