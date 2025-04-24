許多年前的二延平步道人潮真的不多，而且這裡的停車格也非常的稀少，可能是因為近幾年來從事戶外活動以及登山健行的人變多了，所以在這邊闢建了停車場，除了店家，民宿也如雨後春筍般地冒了出來。

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二延平步道：步道資訊

￭地址：嘉義縣番路鄉阿里山公路27號

二延平步道：入口處就能拍美照

有長期在Follow Vicky文章的朋友應該會知道，閒暇之餘我們家大概就是會到戶外走走或登山健行去，台灣的山岳真的很漂亮，不同季節，甚至不同時段都有不同的美。今天要分享的步道便是位於嘉義隙頂的二延平步道。

如果不擅於健行的朋友可以停留在觀景台這邊就好，在這裡也可以欣賞到美麗的雲海，天氣好的時候，能見度超好，每一次的風景都不同，很有可看性。

二延平步道：往傳說路邁進

阿里山上終年雲霧繚繞，有時早上藍天白雲，下午就會被雲霧籠罩，有種雲深不知處的感覺。不管怎麼說，阿里山就是超好玩，不論是阿里山國家森林遊樂區，還是想要挑戰36道髮夾彎，想在梅山太平雲梯上欣賞風景，還是想到雲之南道步道，還有仙人崛步道，太興岩步道走走都很可以，順便吃鄒族特色料理也行。

二延平步道：置身茶園中

從傳說路走上去約莫需要10多分鐘的時間，建議要帶水補充，如果可行，也帶條毛巾。說真的，用步行的方式才能看得更遠，並更仔細的欣賞風景。

二延平步道：一起去賞花

一看到這個指示牌，跟著指示牌走就對了，走不到五分鐘的時間就可以看見雲海，天氣好的話能見度是非常遠的。我們造訪的時候是二月份，恰巧是梅花綻放的時候，美景加上凜冽寒風中綻放的梅花真是美不勝收，這也正是為什麼二延平步道不論什麼季節都這麼夯的原因。

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