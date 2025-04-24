岡山後樂園，與水戶的「偕樂園」、金澤的「兼六園」並列為

「日本三大名園」，是日本最具代表性的庭園之一。這座由岡山藩第二代

藩主池田綱正所建的大型庭園，不僅是休憩場所，更是歷史與自然完美

融合的藝術傑作。無論是四季更迭的自然美景，還是江戶時代遺留下來的

歷史建築，岡山後樂園都能帶給你一場視覺與心靈的雙重盛宴。

歷史與文化的交匯 岡山後樂園的由來

岡山後樂園最初名為「御後園」，是歷代藩主靜養和招待賓客的場所。

1871年改名為「後樂園」，並於1884年將庭園所有權轉讓給岡山縣，以保存

這座名園。1952年，後樂園被指定為歷史文化遺產「特別名勝」，並在日本

米其林綠色指南中獲得三星評價，成為日本庭園中的瑰寶。

四季如畫 後樂園的自然美景

岡山後樂園四季皆有不同的美景，無論何時造訪，都能感受到大自然的魅力。

春季：

梅花（1月下旬～3月上旬）與櫻花（3月下旬～4月上旬）盛開

，園內一片粉嫩浪漫。

夏季：

紫藤（4月下旬～5月上旬）與荷花（6月中旬～8月中旬）綻放

，帶來沁人心脾的清涼。

秋季：

紅葉（11月中旬～12月上旬）將庭園染成一片金黃，美不勝收。

冬季：

雖然草皮呈現黃色，但園區的寧靜與歷史建築的莊嚴，依然令人流連忘返。

延養亭

作為園內最早且最重要的建築，延養亭曾是藩主的起居室，也是休閒靜養和

招待賓客的場所。這裡的建築風格典雅，充滿歷史韻味。

唯心山

這座由岡山藩第三代藩主建造的假山，高約6公尺。站在山頂，你可以俯瞰

整個庭園的美景，感受設計者的匠心獨運。

流店

這棟構造奇特的建築，有一條清澈的水流從亭子中央穿過。靜靜觀察水流的

變化，能讓人感受到沁人肺腑的涼意與寧靜。

期間內的特別活動，更加不可錯過喔!! 燃燒草坪與夜間開放

在限定的時間內，後樂園會提供夜間開放的體驗機會。在燈光投射下的庭園

，綻放出與白天截然不同的夜間之美，令人驚艷。

燃燒草坪

每年2月上旬，岡山後樂園會舉行燃燒草坪的活動，以除害蟲及促進草坪生長。

燒過的草皮到了春天將蛻變成美麗的色澤，燃燒的畫面也非常壯觀，成為冬季

岡山的代表性活動。

周邊景點 岡山城與月見橋

岡山城與岡山後樂園之間有一座名為「月見橋」的步行橋，遊客可以在短時間

內遊覽這兩個著名景點。建議購買組合套票，既能節省費用，又能一次感受

歷史與自然的雙重魅力。

後樂園有兩個入口：南門與正門，如果是從岡山城走過來的朋友，可以由月見橋由南門進去

交通指南：輕鬆抵達岡山後樂園

從JR岡山站出發，你可以選擇乘坐電車或步行。沿著桃太郎大通り前進

，約25分鐘即可抵達。這段步行路程不僅能讓你欣賞日本街道的獨特風情

，還能為你的旅行增添一份悠閒與趣味。

在園區內點上一杯茶點，靜靜的坐在長椅上，美景搭配點心，也是特別的享受。

園區正門入口處提供付費寄物櫃，讓你不用大包小包也能優閒逛園區

岡山後樂園不僅是日本三大名園之一，更是一座承載歷史與自然之美的

藝術殿堂。無論是四季更迭的景致，還是江戶時代的建築，都能讓人感受

到時間的流轉與文化的深厚底蘊。如果你正在計劃一場日本之旅，千萬

不要錯過這座絕美的庭園，讓它成為你旅程中最難忘的回憶！

岡山後樂園

地址：岡山市北區後樂園１－５

電話：086-272-1148

營業時間:

3月20日～9月30日：上午7:30～下午6:00（最晚入園時間為下午5:45）

10月1日～3月19日：上午8:00～下午5:00（最晚入園時間為下午4:45）

票券種類 全票(15 到 64 歲)) 兒童票(6 到 14 歲) 敬老票(65 歳以上) 單人票 500 日圓 免費 200 日圓 團體票 (20 人以上) 400 日圓 – 160 日圓 套票 後樂園 – 縣立博物館 600 日圓 – – 後樂園 – 岡山城 720 日圓 – – 後樂園 – 岡山城 林原美術館 1.120 日圓 – –

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