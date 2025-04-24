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日本[旅遊]岡山 岡山後樂園 探索日本三大名園之一的四季奇景與歷史魅力

2025-04-24 15:50:05 文字：寶貝小飄
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寶貝小飄

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日本[旅遊]岡山 岡山後樂園 探索日本三大名園之一的四季奇景與歷史魅力

岡山後樂園，與水戶的「偕樂園」、金澤的「兼六園」並列為
日本三大名園」，是日本最具代表性的庭園之一。這座由岡山藩第二代
藩主池田綱正所建的大型庭園，不僅是休憩場所，更是歷史與自然完美
融合的藝術傑作。無論是四季更迭的自然美景，還是江戶時代遺留下來的
歷史建築，岡山後樂園都能帶給你一場視覺與心靈的雙重盛宴。

日本[旅遊]岡山 岡山後樂園 探索日本三大名園之一的四季奇景與歷史魅力

日本[旅遊]岡山 岡山後樂園 探索日本三大名園之一的四季奇景與歷史魅力

歷史與文化的交匯 岡山後樂園的由來

日本[旅遊]岡山 岡山後樂園 探索日本三大名園之一的四季奇景與歷史魅力

日本[旅遊]岡山 岡山後樂園 探索日本三大名園之一的四季奇景與歷史魅力

日本[旅遊]岡山 岡山後樂園 探索日本三大名園之一的四季奇景與歷史魅力

岡山後樂園最初名為「御後園」，是歷代藩主靜養和招待賓客的場所。
1871年改名為「後樂園」，並於1884年將庭園所有權轉讓給岡山縣，以保存
這座名園。1952年，後樂園被指定為歷史文化遺產「特別名勝」，並在日本
米其林綠色指南中獲得三星評價，成為日本庭園中的瑰寶。

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四季如畫 後樂園的自然美景

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日本[旅遊]岡山 岡山後樂園 探索日本三大名園之一的四季奇景與歷史魅力

岡山後樂園四季皆有不同的美景，無論何時造訪，都能感受到大自然的魅力。

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日本[旅遊]岡山 岡山後樂園 探索日本三大名園之一的四季奇景與歷史魅力

日本[旅遊]岡山 岡山後樂園 探索日本三大名園之一的四季奇景與歷史魅力

春季：
梅花（1月下旬～3月上旬）與櫻花（3月下旬～4月上旬）盛開
，園內一片粉嫩浪漫。

夏季：
紫藤（4月下旬～5月上旬）與荷花（6月中旬～8月中旬）綻放
，帶來沁人心脾的清涼。

秋季：
紅葉（11月中旬～12月上旬）將庭園染成一片金黃，美不勝收。

冬季：
雖然草皮呈現黃色，但園區的寧靜與歷史建築的莊嚴，依然令人流連忘返。

日本[旅遊]岡山 岡山後樂園 探索日本三大名園之一的四季奇景與歷史魅力

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延養亭
作為園內最早且最重要的建築，延養亭曾是藩主的起居室，也是休閒靜養和
招待賓客的場所。這裡的建築風格典雅，充滿歷史韻味。

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唯心山
這座由岡山藩第三代藩主建造的假山，高約6公尺。站在山頂，你可以俯瞰
整個庭園的美景，感受設計者的匠心獨運。

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流店
這棟構造奇特的建築，有一條清澈的水流從亭子中央穿過。靜靜觀察水流的
變化，能讓人感受到沁人肺腑的涼意與寧靜。

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期間內的特別活動，更加不可錯過喔!! 燃燒草坪夜間開放
在限定的時間內，後樂園會提供夜間開放的體驗機會。在燈光投射下的庭園
，綻放出與白天截然不同的夜間之美，令人驚艷。

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燃燒草坪
每年2月上旬，岡山後樂園會舉行燃燒草坪的活動，以除害蟲及促進草坪生長。
燒過的草皮到了春天將蛻變成美麗的色澤，燃燒的畫面也非常壯觀，成為冬季
岡山的代表性活動。

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周邊景點 岡山城月見橋

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岡山城與岡山後樂園之間有一座名為「月見橋」的步行橋，遊客可以在短時間
內遊覽這兩個著名景點。建議購買組合套票，既能節省費用，又能一次感受
歷史與自然的雙重魅力。
後樂園有兩個入口：南門與正門，如果是從岡山城走過來的朋友，可以由月見橋由南門進去

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交通指南：輕鬆抵達岡山後樂園
從JR岡山站出發，你可以選擇乘坐電車或步行。沿著桃太郎大通り前進
，約25分鐘即可抵達。這段步行路程不僅能讓你欣賞日本街道的獨特風情
，還能為你的旅行增添一份悠閒與趣味。

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在園區內點上一杯茶點，靜靜的坐在長椅上，美景搭配點心，也是特別的享受。

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園區正門入口處提供付費寄物櫃，讓你不用大包小包也能優閒逛園區

日本[旅遊]岡山 岡山後樂園 探索日本三大名園之一的四季奇景與歷史魅力

岡山後樂園不僅是日本三大名園之一，更是一座承載歷史與自然之美的
藝術殿堂。無論是四季更迭的景致，還是江戶時代的建築，都能讓人感受
到時間的流轉與文化的深厚底蘊。如果你正在計劃一場日本之旅，千萬
不要錯過這座絕美的庭園，讓它成為你旅程中最難忘的回憶！

日本[旅遊]岡山 岡山後樂園 探索日本三大名園之一的四季奇景與歷史魅力

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日本[旅遊]岡山 岡山後樂園 探索日本三大名園之一的四季奇景與歷史魅力

岡山後樂園
地址：岡山市北區後樂園１－５
電話：086-272-1148

營業時間:
3月20日～9月30日：上午7:30～下午6:00（最晚入園時間為下午5:45）
10月1日～3月19日：上午8:00～下午5:00（最晚入園時間為下午4:45）

票券種類   全票(15 到 64 歲)) 兒童票(6 到 14 歲) 敬老票(65 歳以上)
單人票   500 日圓 免費 200 日圓
團體票 (20 人以上)   400 日圓 160 日圓
套票 後樂園 – 縣立博物館 600 日圓
後樂園 – 岡山城 720 日圓
後樂園 – 岡山城  林原美術館 1.120 日圓

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