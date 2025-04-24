今天來走文林古道，文林古道又為文林生態古道，這天從「鄧雨賢音樂文化公園」這開始走，就可以到文林古道登山口，
文林古道位於新竹縣芎林鄉文林村紙寮窩，有著名寺廟文林閣，故取名文林古道。
在「鄧雨賢音樂文化公園」對面有芎林鄉停車場，而「鄧雨賢音樂文化公園」也有洗手間，
接著順著指標很快就到文林古道登山口。
走過民宅旁的籃球場就會到文林古道登山口。
▲文林古道導覽圖▲
這裡有文林古道導覽圖，今天從文林古道入口，就是從鄧雨賢公園走，
沿途會經過#高梘頭山，#糖塔山兩座基石。再從文林古道出口走，
經過文林閣回來到鄧雨賢公園o型一圈。
經過竹林小徑後，很快就到#高梘頭山基石，高梘頭山基石海拔175 M，
那到「高梘頭山」基石就約走了200公尺囉！
經過長長向上的木棧階梯。
經過一處又一處的竹林，接著看到涼亭“紙寮窩六賢亭”，這裡有放一尊彌勒佛，
可以在這涼亭休息一下。
這裡有指標往新埔方向，那我們往紙寮窩方向走。
遇到岔路取右行。
到了文林古道，第二座基石#糖塔山基石海拔135M，國王宮界石。
約已走了2200公尺後，接著就走到文林古道出口。
文林古道出口取右行要回鄧雨賢公園。
經過民宅一路就走到馬路(對面台電)，這裡會有文林生態古道指標。
▲文林閣▲
回程路上經過文林閣，和芎林鄉停車場。
最後就回到鄧雨賢音樂文化公園，公園有鄧雨賢生平介紹，望春風、雨夜花、
四季紅都出自音樂才子鄧雨賢。這天走文林古道，時有竹林，時有樹林，路況好走，
沿途都有標示走了幾公尺，整體難度不高，是一條不錯的健行古道！
文林生態古道
地址：新竹縣芎林鄉文山路322巷27號
▼文林古道 影片如下，可以觀看影片唷▼
▼更多新竹旅遊文章，可點下面連結至文章喔▼
【新埔美食】白綠豆花,菜單,呂順興餅舖,餅類分享,新埔三街六巷九宗祠！
【新埔步道】文山步道,犁頭山步道,o型走,圓木棧道,三角點,遠觀高鐵！
【尖山步道】青蛙石天空步道,透明天空步道,青蛙石瀑布,尖山景點！
【橫山步道】大崎棟步道,樂善堂,o型,櫻花步道,大崎棟三角點！
【關西步道】石光古道,老虎山步道,三角點,聖母朝聖地山洞,o型一圈！
【湖口美食】湖口休息站美食,兩款餐點分享,可愛三麗鷗家族供拍照！
【竹北美食】鳳崎小舖,走鳳崎落日步道,來停留喝飲品,低消價位分享！
【湖口步道】湖口老街周圍步道,看戰車,天主堂,漢卿.仁和.金獅寺步道！
【湖口美食】湖口老街美食分享,湖口三元宮,湖口老街吃什麼！?
【峨嵋步道】獅山古道,高聳石壁古文字,新竹苗栗界線,獅頭山三角點！
【芎林美食】風情萬景咖啡,山景遼闊視野很好,菜單,低消分享！
【芎林步道】飛鳳山步道,可愛框框飛鳳山字樣,觀日亭,順去風情萬景咖啡！