今天來走文林古道，文林古道又為文林生態古道，這天從「鄧雨賢音樂文化公園」這開始走，就可以到文林古道登山口，

文林古道位於新竹縣芎林鄉文林村紙寮窩，有著名寺廟文林閣，故取名文林古道。

在「鄧雨賢音樂文化公園」對面有芎林鄉停車場，而「鄧雨賢音樂文化公園」也有洗手間，

接著順著指標很快就到文林古道登山口。

走過民宅旁的籃球場就會到文林古道登山口。

▲文林古道導覽圖▲

這裡有文林古道導覽圖，今天從文林古道入口，就是從鄧雨賢公園走，

沿途會經過#高梘頭山，#糖塔山兩座基石。再從文林古道出口走，

經過文林閣回來到鄧雨賢公園o型一圈。

經過竹林小徑後，很快就到#高梘頭山基石，高梘頭山基石海拔175 M，

那到「高梘頭山」基石就約走了200公尺囉！

經過長長向上的木棧階梯。

經過一處又一處的竹林，接著看到涼亭“紙寮窩六賢亭”，這裡有放一尊彌勒佛，

可以在這涼亭休息一下。

這裡有指標往新埔方向，那我們往紙寮窩方向走。

遇到岔路取右行。

到了文林古道，第二座基石#糖塔山基石海拔135M，國王宮界石。

約已走了2200公尺後，接著就走到文林古道出口。

文林古道出口取右行要回鄧雨賢公園。

經過民宅一路就走到馬路(對面台電)，這裡會有文林生態古道指標。

▲文林閣▲

回程路上經過文林閣，和芎林鄉停車場。

最後就回到鄧雨賢音樂文化公園，公園有鄧雨賢生平介紹，望春風、雨夜花、

四季紅都出自音樂才子鄧雨賢。這天走文林古道，時有竹林，時有樹林，路況好走，

沿途都有標示走了幾公尺，整體難度不高，是一條不錯的健行古道！

文林生態古道

地址：新竹縣芎林鄉文山路322巷27號

▼文林古道 影片如下，可以觀看影片唷▼

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