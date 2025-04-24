之前爆紅的高雄輕軌龍貓隧道，你知道在哪一站嗎？答案就是『美術館站』，今天就來介紹高雄占地廣達41公頃的內惟埤文化園區。內惟埤原是高雄市最大的灌溉埤塘濕地，1990年代以市地重劃方式建構成美術園區。現今的內惟埤文化園區幅員廣闊，包括高雄市立美術館、高雄市立兒童美術館和內惟藝術中心，也是高雄人日常休閒的好去處

內惟埤文化園區在哪裡？

高雄輕軌龍貓隧道

如果是搭高雄輕軌來，記得要在『美術館站』下車，因為這裡不但可以拍到爆紅的龍貓隧道，還可以順便去逛內惟埤文化園區

高雄輕軌的班次其實蠻密集的，平均約10~15分鐘一班，所以我們沒等多久就捕捉到這個輕軌穿越龍貓隧道的畫面

這裡就是美術館站的輕軌月台，看得出來輕軌的外觀造型還挺可愛的，難怪那麼多人為之癡迷，一定要跑來美術館站拍輕軌出現在龍貓隧道的畫面

除了外觀可愛，高雄輕軌的內部搭乘起來也很舒適，因為有大面採光的窗戶，行駛速度又不快，可以從容欣賞高雄市景，絕對是遊覽高雄絕佳的交通工具！

高雄輕軌票價

高雄輕軌票價採按里程計費制，基本運價為起程運價20元，基本里程為5公里；續程5至9公里，每增加2公里收費5元；超過9公里則按最高運價35元收費。 票價分別為20元、25元、30元及35元，依實際行駛里程計算。搭乘輕軌可以用悠遊卡、信用卡或手機掃碼行動支付，相當便利👌

高雄輕軌景點

月台上還有這個高雄輕軌周邊景點地圖，看得出來輕軌和高雄捷運剛好能組成一個完善的交通網路，如果善用這些交通工具，其實就能把高雄玩透透，不用開車也很方便喔！

高雄市立美術館

下了輕軌後的第一站先來到高雄市立美術館，成立於1994年的高雄市立美術館又稱高美館，是為台灣第三座公立美術館

這是高雄市立美術館的服務台，可以在此購票入內參觀，以下是門票資訊：

一般民眾門票$90，高雄市民平日可憑身分證免費入場，假日需購買優惠票$45；其他18歲以下學生和65歲以上長者或身心障礙及陪同者可享免門票優待

如果不想買門票，一樓和地下樓的公共展區都有免費的展覽可看

這是我們當初到訪時一樓大廳展示的藝術裝置，看起來似乎是兔子朵造型的藝術展看起來頗具童趣

大廳後方還特地規畫出這個高美書屋，有販賣藝術相關書籍，讓喜歡的民眾可來此參觀選購

接著我們又晃到可免費參觀的地下室，牆上這些畫作似乎有某種特別涵義，害我忍不住就拍起來

另外還看到這個頗為奇妙的服裝展，乍看是許多模特兒，仔細一瞧卻是一個個鳥頭，那莫非穿在身上的衣服代表不同的羽毛？藝術家的境界果然不是我們這種憨人能看懂的

另外一區則是以芭比娃娃為主題，全部都是芭比出現在不同場合的照片，到底有何寓意，老實說慧根有限的我實在看不太懂？

高雄美術館藝術生態園區

逛完室內的美術館後，我們又走到室外來瞧瞧，沒想到戶外的草皮上也頗具可看性，到處都有引人矚目的藝術雕塑，看得我們真是目不轉睛！

高雄美術館的戶外就屬於內惟埤文化園區了，我們打算在園區內散散步，光是指示牌也做的與眾不同，竟然是三根細細的黑白桿子，為了怕字跡太小沒人看到，旁邊還矗立一個「請開眼」的藍色牌子

我們沿著園區內的小圳走，竟然還拍到這個小橋流水的畫面，看起來是否有點柳暗花明之感？

小圳的深度不深，水流也十分緩慢，剛好足夠我站在落了滿地的枯葉上搔首弄姿一番

內惟埤文化園區最大特色就是這些戶外雕塑，瞧瞧這個雷電風渦，莫非是古時候用來觀測天氣的渾天儀？因為沒仔細看地上說明，故不知其用意為何？

據說高雄美術館附近都是高級住宅區，看起來似乎一點也不假！畢竟能跟這麼寬敞的內惟埤文化園區當鄰居，也得要先惦量一下自己的口袋

這個半圓形彩虹形狀的藝術裝置是跟密蘇里州的聖路易拱門致敬嗎？

走了大半天終於又繞回到美術館前面的草地，看到不少人攜家帶眷來此玩耍，趁著天氣還不算太熱的春季，高雄氣溫相對和煦，正是席地野餐的好時節

也有人帶著一本書默默坐在樹下，享受一個人獨處的寧靜時光。總之氣氛悠閒又兼具藝術氣息的高雄內惟埤文化園區，真是一個老少咸宜的好地方！

高雄市立美術館藝術生態園區 地址：高雄市鼓山區美術館路80號 電話：(07)555-0331