岡山，這座融合了傳統與現代的城市，總是能帶給旅客無數的驚喜。

而當你從岡山車站走出來，正對面的岡山站前商店街，便是你不可錯過

的探險之地。這條長約280米的商店街，當地人的日常購物場所，對比

其他熱鬧的商店街來說相對冷清一些。這使得它成為剛到岡山想要走走

逛逛之餘，可以先來此處走走，排除吵雜人群，悠閒走走逛逛的理想場所。

商店街長約280米，提供餐飲、服飾、理髮等多樣化服務

一踏入商店街，你的目光將被入口處那顆巨大的桃子吊飾所吸引。

這不僅是商店街的標誌，更是岡山豐富文化與傳統的象徵。桃子在日本

文化中代表著長壽與好運，而這顆吊飾無疑為你的岡山之旅帶來了一個吉祥的開端。

在商店街的右側，你會發現一間超級大的Bic Camera岡山站前店。

這裡不僅提供各種最新的電子產品，更有免稅優惠，讓你可以盡情購物

而不必擔心預算。無論是尋找最新的科技產品，還是想要購買一些實用

的家電，這裡都能滿足你的需求。

繼續前行，你將看到Icot Nicot一樓「麺処ぐり虎」的關東旗，上面宣傳

著店家的招牌拉麵「鶏塩ラーメン3」。這碗拉麵的香氣彷彿在召喚著你

，讓人忍不住走進店內一探究竟。這家店的拉麵以其濃郁的湯底和細膩

的麵條聞名，是拉麵愛好者不可錯過的美味。

Icot Nicot 美食與文化的交匯點

Icot Nicot不僅有「麺処ぐり虎」，還有許多其他特色美食以及蔦屋書店

、超市等。特別是Icot Nicot百貨B1的超市，特價時間前往有機會

買到半價熟食，也可以買些水果回飯店享用。日本的水果如草莓、葡萄等

，品質優良，來日本旅遊哪次不買來吃呢！

岡山站前商店街 悠閒購物的最佳選擇

岡山站前商店街比較屬於當地人會逛的一條商店街，對比其他熱鬧的商店街

來說相對冷清一些。這使得它成為剛到岡山想要走走逛逛之餘，可以先來

此處走走，排除吵雜人群，悠閒走走逛逛的理想場所。

逛完後，你可以前往岡山車站B1樓層的岡山一番街，那裡有各式服飾店、

配件、化妝品店、生活雜貨百貨，應有盡有。

岡山站前商店街

地址：岡山県岡山市北区駅前町１丁目２−21

營業時間：部分店家營業至晚上八點（詳細請參考現場公告）

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