為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

2025-04-24 15:55:13 文字：寶貝小飄
share
寶貝小飄

寶貝小飄

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

岡山，這座融合了傳統與現代的城市，總是能帶給旅客無數的驚喜。
而當你從岡山車站走出來，正對面的岡山站前商店街，便是你不可錯過
的探險之地。這條長約280米的商店街，當地人的日常購物場所，對比
其他熱鬧的商店街來說相對冷清一些。這使得它成為剛到岡山想要走走
逛逛之餘，可以先來此處走走，排除吵雜人群，悠閒走走逛逛的理想場所。

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

商店街長約280米，提供餐飲、服飾、理髮等多樣化服務

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

一踏入商店街，你的目光將被入口處那顆巨大的桃子吊飾所吸引。
這不僅是商店街的標誌，更是岡山豐富文化與傳統的象徵。桃子在日本
文化中代表著長壽與好運，而這顆吊飾無疑為你的岡山之旅帶來了一個吉祥的開端。

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

在商店街的右側，你會發現一間超級大的Bic Camera岡山站前店
這裡不僅提供各種最新的電子產品，更有免稅優惠，讓你可以盡情購物
而不必擔心預算。無論是尋找最新的科技產品，還是想要購買一些實用
的家電，這裡都能滿足你的需求。

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

繼續前行，你將看到Icot Nicot一樓「麺処ぐり虎」的關東旗，上面宣傳
著店家的招牌拉麵「鶏塩ラーメン3」。這碗拉麵的香氣彷彿在召喚著你
，讓人忍不住走進店內一探究竟。這家店的拉麵以其濃郁的湯底和細膩
的麵條聞名，是拉麵愛好者不可錯過的美味。

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

Icot Nicot 美食與文化的交匯點

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

Icot Nicot不僅有「麺処ぐり虎」，還有許多其他特色美食以及蔦屋書店
、超市等。特別是Icot Nicot百貨B1的超市，特價時間前往有機會
買到半價熟食，也可以買些水果回飯店享用。日本的水果如草莓、葡萄等
，品質優良，來日本旅遊哪次不買來吃呢！

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

岡山站前商店街 悠閒購物的最佳選擇

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

岡山站前商店街比較屬於當地人會逛的一條商店街，對比其他熱鬧的商店街
來說相對冷清一些。這使得它成為剛到岡山想要走走逛逛之餘，可以先來
此處走走，排除吵雜人群，悠閒走走逛逛的理想場所。
逛完後，你可以前往岡山車站B1樓層的岡山一番街，那裡有各式服飾店、
配件、化妝品店、生活雜貨百貨，應有盡有。

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

日本[旅遊]岡山 岡山站前商店街 巨型桃子吊飾 商店街的亮眼入口

岡山站前商店街
地址：岡山県岡山市北区駅前町１丁目２−21
營業時間：部分店家營業至晚上八點（詳細請參考現場公告）

 

感謝您今日的觀看，欲欣賞更多精選好看文章
歡迎追蹤 ✅ 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌
✅追蹤 ✅分享 ✅按個讚 好康資訊不漏接

CCS happy Life 互動天地 讓你生活更精采
https://www.ccs.idv.tw/
FB粉絲團
寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌  傳送門
Vita&美樂妝玩美 傳送門
寶貝小飄美食旅遊玩樂誌有Instagram   傳送門
熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心
旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭
讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美
寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂趣

歡迎至以下 駐站點【Blog觀看
痞客邦 請點此
窩客島 請點此

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
share
延伸閱讀
日本[旅遊]岡山 桃太郎大通り 從JR岡山車站出發，一場融合傳說與現代的奇幻步行之旅
 寶貝小飄
[嘉義食記] 初和風精緻咖哩~嘉義火車站美食推薦！在地17年老店！80年日式老屋餐廳！炸物一級棒！
 狡兔
日本東京景點！萬代扭蛋池袋總店世界最大間，逾3000台扭蛋機、一番賞超好逛。
 記者 蕭芷琳
新竹市東區新竹今日魚市。丼賞和食竹科關新店 這家是關新區最有日本氛圍的丼飯專門店 400元浮誇刺身船竟然有25片以上生魚片！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
華泰名品城春日花園開展！巨型甜點拍照裝置 美食市集 精品折扣一次逛足。
 編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
推薦商品
keyboard_arrow_up