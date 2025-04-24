這次北海道行程，避免從富良野一口氣開車去弟子屈拉車太遠，

選擇在帶廣住一晚，入住十分平價，

適合小資族的東橫INN 北海道十勝帶廣站前()

東橫INN附早餐且小學生入住免費！

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(入住日期 2024年7月)

東橫INN 北海道十勝帶廣站前的地點位置步行至帶廣車站約6分鐘，

步行至六花亭帶廣總店與元祖豚丼都不遠。

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開車前往很方便，設有停車場，

有平面車位與機械車位，另付停車費600日圓()

海之日三連休的週六入住，房價為9880日圓，整體來說便宜啊！

因為兩大兩小入住選擇雙床房，有兩張110公分寬的單人床，

房間約15平方公尺，比一般東橫的雙床房稍大不少。

鐵路火車聲與車聲覺得沒有很明顯，算是一夜好眠😴

可以併床起來，睡覺上沒有太大問題。

浴室也是一貫東橫INN風格，小小的。

大廳櫃台不算小，一旁還有自助退房的機器。

大廳早上就是早餐用餐的場所。

大廳旁還有設置販賣機，

另外還有飲水機與製冰機，對旅客而言很方便。

還有睡覺用的睡衣供旅客拿取。()

也有設置洗衣機與烘衣機，多天旅遊也不用擔心。

而早餐的部分，真的是我去過的東橫INN中最簡單的，

只有提供多種口味的飯糰與味增湯、簡單果汁就沒了!

好處是可以外帶帶走飯糰，對於小資旅客好方便()

查東橫INN 北海道十勝帶廣站前

目前最便宜的價錢與旅客的住宿評價

訂房連結：

東橫INN 北海道十勝帶廣站前

地址：北海道帶廣市西四條南11-2 080-0014 日本

電話：+81-155-27-1045

官網： https://www.toyoko-inn.com/index.php/china/search/detail/00067/

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