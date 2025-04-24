飯店早餐吃的飽飽、吃的好好

準備開始走今日的行程~

搭地鐵到札幌站搭JR準備前往小樽

離搭車還有一段時間，我們就在車站內隨意逛逛

札幌農校的餅乾幾乎是來北海道的人都知道的

但在JR札幌站裡的這間札幌農校有限定版你肯定沒有吃過

全日本就只有這裡有!

焼きたてクッキー サンド餡バター

所有的餅乾現烤出爐

不誇張整間店都是餅乾的香氣

常溫保存只能當天

冷藏也只有3天的

現作的東西好吃、健康、新鮮

就是時間短啊!

一片餅乾248日圓(約台幣62元)

一片餅乾擠上一層特製奶油、再上一層紅豆顆泥、最後再蓋上一層奶油餅乾

本人不愛吃紅豆，但這香氣我的腦袋瓜真的是不受我控制

就是一定要買一片來吃吃

準備帶著它車上享用

從JR札幌到JR小樽，車程約40分鐘左右，班次很多

因為搭乘的時間不長，大多的人都是選擇自由席

但因為我們有買JR PASS，可以有免費的指定席那當然就是要發揮到極致囉!

指定就這麼一節車廂

我們真的還算幸運~當天才買票當天就有票

坐起來跟我們的火車沒有什麼大太的區別，只是位子上相對寬敞些

因為外面的天氣陰陰的，只要不下雨都行!

就定位~就是要來吃餅乾啦!

真的好香、好香、好香喔!

還沒有吃~餡就多到要爆出來了@@!

這個餡真的是太多了~

甜度雖然高一點但紅豆、奶油、餅乾搭配的好好喔!

配上一個無糖的茶堪稱完美!

從車站直走到底就是所有人來小樽必來的「小樽運河」

每次來小樽都是白雪茫茫

第一次看到夏季的小樽真的和冬季來看到的感覺截然不同

人家說北海道有四季之美~

說的就是這樣吧!

今天恰好碰到小樽有祭典，人好多、好熱鬧

保持觀光客照就是要快、狠、準，拍完之後準備來好好的逛逛街

以前跟團來小樽要逛都沒有時間

今天終於可以放慢腳步慢慢走

小樽多了好多不同的商店

有的自組成一區在內就有好多餐廳聚集

看到地上這個格子就想起小時候最愛玩這個了

還好、還好~還跳的動再晚個幾年這可就是高難度了!

抹茶專賣店

賣有各式各樣的抹茶相關產品

例如：蕨餅、餅乾、大福、抹茶拿鐵

招喜屋

專賣日式招財貓的各式包包，從小到大都有喔!

美食集散地

串烤和牛、炸和牛可樂餅、炸雞一站滿足!

米菲兔專賣店

一整棟都是專賣米菲兔的商品

如果你是米菲迷的話，來這裡肯定會很開心

我們三個人沒有人是米菲迷，純屬逛逛、拍拍照

在米菲兔的對面

才是我們這次來小樽的重中之重

史努比專賣店~~~大姐的最愛!

嘿~~~~~~~~~我們來囉!

大姐你的荷包準備好了嗎？

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