常常聽到「麻雀雖小五臟俱全」來形容新加坡，再用這句話來形容新加坡環球影城也適合不過了

「新加坡環球影城 Universal Studios Singapore 」 和其他環球影城相比規模相對小了許多

沒有遊行、非假日也沒有煙火秀可以看，但若是問推不推薦新加坡環球影城呢?!

真心推薦可以去新加坡環球影城，玩起來輕鬆自在…不用人擠人，不會每項設施排隊排到眼神死

我們是星期一去玩，除了小小兵的神偷奶爸小黄人鬧翻天在APP顯示要排45分鐘(實際上約30分鐘)

其他設施在APP都是顯示25分鐘左右(或以內)可以玩到

不過即使排隊時間不會太長我們仍然有買快速通關…新加坡快速通關規則相對簡單

不像日本有分成好幾種快速通關套票、並且快速通關內有設施是不想玩的

新加坡環球影城不會有這類問題!!

這篇遊記若是想去新加坡環球影城的朋友們可以參考看看，也會整理快通資訊在文章內

記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

新加坡環球影城 Universal Studios Singapore

全球有五座環球影城 -大阪環球影城、新加坡環球影城、

奧蘭多環球影城(佛羅里達州)、好萊塢環球影城(加洲)、中國北京環球影城

不同地區的環球影城有不同的主題園區

新加坡環球影城有七大園區：小黃人樂園(小小兵樂園)、遙遠王國、失落的世界、古埃及、科幻城市、好萊塢、紐約

2023年有去大阪環球影城，那裏有如戰場…人超多，每項設施都要排隊…排到天荒地老

雖然園區規模沒有那麼大…但新加坡環球影城玩起來舒服多了……

十點右入園…下午五點出園區，玩了「十」項設施、兩個明星見面會、小黃人舞蹈派對、好幾個遊戲攤

輕鬆自在吃午餐…並且冷靜消費，不像上次在大阪殺紅眼的買(哈 ~)

大阪環球影城-園區地圖、設施身高限制、新手入門篇 https://s2905074.pixnet.net/blog/post/572937628

新加坡環球影城官方連結：https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore

進入環球影城需要檢查包包，把包包打開給工作人員看即可

環球影城購票

可以透過KLOOK客路買環球影城門票、快速通關

訂環球影城票 https://tinyurl.com/2dzcp24l (快速通關)

該票價是浮動，不同的日期有不同的票價 (熱門日子票價會比較貴)

新加坡環球影城開園時間查詢

連結：https://www.rwsentosa.com/zh-CN/Play/universal-studios-singapor

「營業時間」可以點「時間表」去查詢 上面也會直接顯示當天營業時間

點了四到六月， 星期一~星期六 10:00~19:00，星期日10:00~20:00

➤ 出發前可以先到APP(應用程式) 灌 「Universeral SG」。裏面會顯示每項設施需要等待的時間、

每一區有什麼設施、商店、食物…等。非常方便的APP

ios: https://apps.apple.com/us/app/universal-studios-singapore/id1462742095

andriod : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rwsentosa.UniversalSG

快速通關

除了 訂環球影城票 https://tinyurl.com/2dzcp24l 買快速通關之外

也可以在新加坡環球影城入口處旁的「遊客服務處」選購快速通關

遊客服務處 還可以辦理退稅服務，在環球影城內消費加起來(不含食物、飲料)滿100元新幣可退稅

(印象中退的不多~3%左右)，但不用排陫…所以有時間就辦理一下吧

快速通關 - UNIVERSAL EXPRESS

我們入園當天 UNIVERSAL EXPRESS 為100元新幣，UNIVERSAL EXPRESS PLUS 140元新幣

這為單次快速通關券，一項設施只能使用一次…購於新加坡環球影城入口旁

對了，快速通關門票一樣是浮動的

快速通關 - UNIVERSAL EXPRESS PLUS

(購於新加坡環球影城入口旁)

新加坡環球影城 UNIVERSAL EXPRESS UNIVERSAL EXPRESS

PLUS KLOOK

客路 小黃人樂園 萌樂漩漩渦 ● 小蟲萌萌轉 ● 神偷奶爸小黄人鬧翻天 ● 遙遠王国 小龍飛行學校 ● ● ● 魔法轉輪 鞋猫劍客歷險記 ● ● ● 史瑞克4-D影院 ● ● ● 失落的世界 天幕飛行 恐龍騎士 ● ● ● 河流探险 ● ● ● 未來水世界 ● ● ● 古埃及 木乃伊復仇记 ● ● ● 尋寶奇兵 科幻城市 旋轉飛盤 ● ● ● 太空堡疊卡拉狄加 ● ● ● 變形金剛 3D對決之终極戰鬥 ● ● ● 紐約 芝麻街之意大利麵太空戰 ● ● ● 斯匹堡大導演主持的電影特效片 ● ● ●

快速通關比較列表

快速通關 購於園區內、KLOOK 客路 比較(請依官方公佈為主)

➤ 快速通關也是浮動價錢，會隨不同日子而有不同價錢

單次快速通關券，一項設施只能使用一次…

也可以 https://tinyurl.com/2dzcp24l 買VIP可以重覆快速通關

➤ 快速通關0~3歲兒童免費，KLOOK 客路連結：https://tinyurl.com/2dzcp24l

客路於官方公佈：不適用於琥珀攀石牆、太空堡壘前排座位、魔法轉輪、

天幕飛行、尋寶奇兵及所有遊樂設施前排座位；其他不適用設施依聖淘沙名勝世界決定且不定時更新）

➤ VIP ：含導覽(VIP 快速通道：導覽期間至少暢玩8種遊樂設施)

環球影城無限快速通關票、免費點心、與指定角色相見歡，留下美好的紀念合影

1組 VIP 體驗識別帶與紀念品

新加坡環球影城地圖

新加坡環球影城有七大園區：小黃人樂園(小小兵樂園)、遙遠王國、失落的世界、古埃及、科幻城市、好萊塢、紐約

➤ 出發前可以先到APP(應用程式) 灌 「Universeral SG」。裏面會顯示每項設施需要等待的時間，

該區有什麼設施、商店、食物…等。

ios: https://apps.apple.com/us/app/universal-studios-singapore/id1462742095

andriod : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rwsentosa.UniversalSG

身高限制 需陪伴者 小黃人樂園 萌樂漩漩渦 92-122 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/rides/silly-swirly 小蟲萌萌轉 122 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/rides/buggie-boogie 神偷奶爸小黄人鬧翻天 102-122 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/rides/despicable-me-minion-mayhem 遙遠王國 小龍飛行學校 92 92-122 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/rides/enchanted-airways 魔法轉輪 100 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/rides/magic-potion-spin 鞋猫劍客歷險記 100 100-122 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/rides/puss-in-boots-giant-journey 史瑞克4-D影院 122 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/shows/shrek-4d-adventure 失落的世界 天幕飛行 92 92-122 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/rides/canopy-flyer 恐龍騎士 122 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/rides/dino-soarin 河流探險 107-122 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/rides/jurassic-park-rapids-adventure 未來水世界 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/shows/waterworld 古埃及 木乃伊復仇記 122 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/rides/revenge-of-the-mummy 尋寶奇兵 122 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/rides/treasure-hunters 科幻城市 旋轉飛盤 122 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/rides/accelerator 太空堡疊卡拉狄加 125 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/rides/battlestar-galactica-human-vs-cylon 變形金剛 3D對決之终極戰鬥 102 102-122 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/rides/transformers-the-ride-the-ultimate-3d-battle 紐約 芝麻街之意大利麵太空戰 92 92-122 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/rides/sesame-street-spaghetti-space-chase 斯匹堡大導演主持的電影特效片 122 https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/shows/lights-camera-action

設施規範、身高限制

➤ 好萊塢湖畔夜間煙火秀：星期日晚上八點

https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/shows/lake-hollywood-spectacular

➤環球星光大巡遊 ：星期日晚上七點

https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/shows/universal-star-power-parade

新加坡環球影城的煙火秀 、遊行(大巡遊)不是每天的哦

➭ ➭ ➭ 訂環球影城票 https://tinyurl.com/2dzcp24l (快速通關)

買好快速通關…前往園區移動

進入園區後和日本大阪環球影城有幾分相似…只是相對小了許多

但因為人潮沒有那麼多…逛起來輕鬆悠閒

一進來這一區是「 好萊塢」

進來後馬上遇到「功夫熊貓」見面會 (超開心)

新加坡環球影城超讚…遇到喜歡的明星人物，可以先獨拍再全家一起拍

像變型金鋼霏霏超喜歡，會讓霏霏先上去與變型金鋼單獨拍照，再拍全家合照

不過拍照是拿手機請他們幫忙拍，不是用相機拍照

之前在日本有被告知不能用相機拍，即使側拍也不行!!

因為拍照時一旁會有園內專業攝影師幫忙拍…拍完會給你QR CODE條碼手環

最後可以去服務處選購今天在樂園由專業攝影師拍的照片

(不過我們沒有試著在新加坡拿相機試拍…)

小黃人樂園(小小兵樂園)

小小兵樂園於2025年2月開幕，新加坡稱小小兵為「小黃人」

官方網站：https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/zones/minion-land

含有三項設施：萌樂漩漩渦、小蟲萌萌轉、神偷奶爸小黄人鬧翻天

這三項設施快速通關皆需選購 UNIVERSAL EXPRESS PLUS

小蟲萌萌 - 旋轉木馬

跟著 DJ 卡爾混音的流行歌曲盡情搖擺

這裏會有要求乘座著要繫上安全帶哦

速度算有些快的旋轉木馬

萌樂漩漩渦

上上下下轉圈…速度不快，但懼高者可能不太適合

神偷奶爸小黄人鬧翻天

這項設施不是開園就開放，到中午十二點多才開始運作

猜…因為這可以容訥較多的人…剛開園人沒那麼多時不開放。

神偷奶爸小黄人鬧翻天這項設施和日本的「 小小兵瘋狂乘車遊 」類似

只是日本是一個一個包廂式車廂，這裏是整區的車廂

玩起來效果相近…但日本的音效比較好些。(設施內不能拍照…只有拍了等待區)

小小兵造景

格魯與露西見面會

小小兵園區真的超好拍

商店區

商店區

裏面有各式各樣小小兵商品，新加坡環球影城以商品、物品為主，

不像日本環球影城有好多食物 …印著這些主題(小小兵)的餅乾、泡麵、各式糖果包裝，很容易讓人失心風

新加坡會讓人相對冷靜許多…我們買了兩個小小兵的杯子和一些東西

小小兵區有兩個遊戲攤位：超萌太空神槍手、香蕉小屋

價錢都是一局5元新幣，三局10元新幣

超萌太空神槍手、香蕉小屋在日本環球影城也都有此遊戲

不過日本的店員會先教怎麼玩並且較好操作；對了…這裏的槍無法移動位置

(個人經驗感想…僅供參考)。我們在這一區花了不少錢…花的錢可以直接買一隻小小兵

只能說技不如人…殘念囉

到環球影城必買爆米花桶

在新加坡只有看到小小兵造型爆米花桶，不過飲料杯有小小兵、鞋貓劍客

這裏不像日本環球影城沿路都可以看到遊客背著造型爆米花桶、或是頭上戴各種頭飾…

新加坡環球影城是冷靜消費的好地方

不含造型的飲料 (可樂、檸檬茶、雪碧、芬達) 5元新幣，水4元新幣，冰沙8元新幣

左邊是爆米花桶 48元新幣，但攤味上沒有寫爆米花桶的價錢…是在商店看到的

爆米花香蕉口味10元新幣，原味8元新幣。右邊是造型水壺28元新幣含飲料

霏仔選擇買飲料杯…

遙遠王國

遙遠王國(遠的要命理國) 以史瑞克、費歐娜、鞋貓劍客為主題

官方網站： ： https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/zones/far-far-away

含有四項設施：小龍飛行學校、魔法轉輪、鞋猫劍客歷險記、史瑞克4-D影院

除了魔法轉輪之外，其他都可以使用快速通關

(三種快速通關皆可：UNIVERSAL EXPRESS PLUS、UNIVERSAL EXPRESS 、客路KLOOK)

史瑞克4-D影院

裏面是史瑞克是法克大人恩怨情結以4D電影方式呈現…椅子會上下搖動，並且噴水、噴出氣體，小孩蠻喜歡

鞋猫劍客歷險記 - 懸吊式飛車，小孩可以玩的雲霄飛車

裏面有鞋貓劍客打鬥場景。

鞋貓劍客 見面會

史瑞克、費歐娜 愛情童話 見面會

史瑞克看到陸某還和他比了比肚子…表示一樣都有肚子哦

歌蒂炸雞快餐店 (位於遙遠王國園區)

歌蒂炸雞快餐店以賣炸雞為主，

熊爸爸套餐20元新幣，熊媽媽套餐17元新幣，熊寶寶套餐15元元新幣，歌蒂家庭套餐80元新幣

這裏有賣鞋貓劍客飲料杯

我們點了「歌蒂家庭套餐」，這幾天在新加坡、馬來西亞吃到的炸雞都蠻好吃

雖然炸的顏色上偏暗些些…雞不會有腥味…好吃

失落的世界

含有四項設施： 天幕飛行、恐龍騎士、河流探險、未來水世界

除了天幕飛行沒有快速通關之外，另外三個都有快速通關

(三種快速通關皆可：UNIVERSAL EXPRESS PLUS、UNIVERSAL EXPRESS 、客路KLOOK)

官方網站：https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/zones/the-lost-world

失落的世界 為侏儸紀公園的電影場景

也有恐龍見面會，好多人在排隊…可能受限於場地狹小的關係!恐龍是被關在車上

之前在大阪環球影城恐龍見面會恐龍會在你面前走來走去，小孩很喜歡哦

恐龍騎士 - 坐在翼龍身上的設施

有點像較高的旋轉飛機…這是可以自己操控高度…

天幕飛行 - 腳懸空的雲霄飛車

不知道實際上有多可怕…因為自己不敢坐。但最可怕還是科幻城市-太空堡疊卡拉狄加吧

河流探險 - 看侏羅記電影場記的設施…

玩完後會全身被水弄溼的那種…

全身被水弄溼可以到這機器烘衣服

不過這烘衣機器是要另外付費的

未來水世界-動作電影場景特效

但我們去的期間正在維修…很可惜

飲料攤販，新加坡環球影城除了看到小小兵造型爆米花桶、小小兵造型飲料杯

還有鞋貓劍客造型飲料杯…好像沒有看到其他造型飲料杯，是以罐裝、杯裝、礦泉水、椰子水為主

罐裝 4元、飲料水(礦泉水) 4元、椰子 7元、啤酒 13元

不算便宜…但這裏好熱…記得要一直補充水份

椰子水是新鮮椰子現剖的

這一區有兩攤賣飲料的，商品類似…

不過這是侏儸記車子造型的攤販

每個區都有專屬商店

我們買了 失落的世界 的杯子 還有環球影城的鑰匙圈

古埃及 - 電影「神鬼傳奇」場景

含有兩項設施：木乃伊復仇記、尋寶奇兵。尋寶奇兵沒有快速通關

木乃伊復仇記有快速通關。(三種快速通關皆可：UNIVERSAL EXPRESS PLUS、UNIVERSAL EXPRESS 、客路KLOOK)

官方網站：www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/zones/ancient-egypt

木乃伊復仇記 官方介紹寫室內過山車

但它速度超快…是黑暗中的木乃伊場景過山車(室內雲霄飛車)

因為速度快所以進去時要把身上的背包、東西都鎖進箱子內哦

訂環球影城票 https://tinyurl.com/2dzcp24l

很壯觀的場景

與古埃及相鄰的是科幻城市

歡迎從古時代回到現代科技

科幻城市 - 以電影「變形金剛」為主題

含有三項設施：旋轉飛盤、太空堡疊卡拉狄加、變形金剛3D對決之终極戰鬥，這三項都快速通關可以使用

(三種快速通關皆可：UNIVERSAL EXPRESS PLUS、UNIVERSAL EXPRESS 、客路KLOOK)

官方網站：www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/zones/sci-fi-city

變形金剛3D對決之终極戰鬥 -3D電影

來到新加坡環球影城排隊沒有像其他環球影城需要那麼長的等待時間

真的可以考慮來這裏玩，而且會冷靜消費…日本的會讓人失心瘋一直買~買~買

太空堡疊卡拉狄加 - 雲霄飛車，好刺激丫

旋轉飛盤 - 科技感十足的咖啡杯設施 (

還有好多變形金剛相關可以拍照，這是大黃峰

這是專業攝影師會幫忙拍照，再去選購照片，並且選擇喜的變形金剛相框

也可以用手機在一旁側拍…

變形金剛見面會

變形金剛從門裏面走出來…並且說了一段英文…(我聽不懂啦)

霏仔和變形金剛和拍很開心

科幻遊戲區的遊戲攤，拿沙包丟鐵罐

當然也不會錯過變形金剛商店區，有許多大人的T-恤

小孩衣服、變形金剛水壺、鉛筆盒、鑰匙圈…等等

紐約

紐約含有兩項施：芝麻街之意大利面太空战、斯匹堡大導演主持的電影特效片

這兩設施都是可以使用快速通關

(三種快速通關皆可：UNIVERSAL EXPRESS PLUS、UNIVERSAL EXPRESS 、客路KLOOK)

官方網站： https://www.rwsentosa.com/zh-cn/play/universal-studios-singapore/zones/new-york

我們有去看「斯匹堡大導演主持的電影特效片」…

雖然這也可以使用快通，但因為是一批一批人進到場景內…所以需要等待前一批遊客看完才能進入

(印象中等了快二十分鐘)

內容是介紹電影特效拍攝場景…當然是採用英文介紹

芝麻街之意大利麵太空戰

紐約區 還蠻好拍照

訂環球影城票 https://tinyurl.com/2dzcp24l

日本環球影城也有在這一區 …

請霏仔找了喜歡車子一起拍照記錄

雖然園區規模沒有那麼大…但新加坡環球影城玩起來舒服多了……

我們十點右入園…下午五點出園區，玩了「十」項設施、兩個明星見面會、小黃人舞蹈派對、好幾個遊戲攤

輕鬆自在吃午餐…建議有想去新馬旅行的朋友可以考慮把「新加坡環球影城」也安排在行程內

新加坡環球影城

小黃人樂園(小小兵樂園)、遙遠王國、失落的世界、古埃及、科幻城市、好萊塢、紐約

➭ ➭ ➭ 訂環球影城票 https://tinyurl.com/2dzcp24l

大阪環球影城-園區地圖、設施身高限制、新手入門篇 https://s2905074.pixnet.net/blog/post/572937628

記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

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