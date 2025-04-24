北門是一個結合鹽業歷史.濕地生態.宗教人文.地方產業與文學藝術的地方

而北門也是台南海線旅遊勝地很適合全家規劃濱海旅遊行程.來一趟北門一日遊吧!

台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》 | 北門遊客中心

北門遊客中心 全館佈設由北而南以地理分區概念介紹

雲嘉南濱海國家風景區的景點

台南、北門景點｜北門遊客中心

地址臺南市北門區北門里舊埕200號

電話06-7861017

詳細圖文閱讀延伸：📖 遊客中心特色導覽，揭露鹽鄉濱海風情

台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》北門洗滌鹽觀光工場

雲嘉南濱海國家風景區管理處北門遊客中心是由北門洗滌鹽

工廠舊建物群中的西南側倉庫群所改建

北門洗滌鹽工廠外觀仍保留著原工廠山牆斜屋頂造型。

台南、北門景點｜北門洗滌鹽工廠

景點位置：台南市北門區舊埕194號

開放時間：08：30－17：30

詳細圖文閱讀延伸：📖 北門洗滌鹽觀光工場：歷經大戰仍屹立不搖的鹽場

北門遊客中心 -- 錢來也雜貨店

▲北門錢來也雜貨店興建於西元1952年，為傳統斜瓦平房的老建築。

早期做為台鹽鹽工福利社，提供購買日常用品及育樂中心，

直到北門鹽場停止鹽業生產工作，福利社也正式劃下句點。

台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》錢來也商店

台南、北門景點｜錢來也商店

景點位置：台南市北門區北門297之1號

開放時間：10：00－18：00

詳細圖文閱讀延伸：📖 錢來也商店：偶像劇而爆紅的可愛商店場景

北門水晶教堂 -- 地標

▲北門『 水晶教堂 』的建立，也是象徵該地的 鹽田 特色，以 鹽的白色 和

晶瑩剔透 為主色調和設計概念，也用 “ 教堂” 的建築，

撫慰1957年間的 烏腳病患 之痛苦 和 紀念相關人員的醫療付出。

北門水晶教堂當夕陽西下之光影與水晶教堂相互輝映著，

呈現出美麗無暇般的圖畫實在漂亮