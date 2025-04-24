北門是一個結合鹽業歷史.濕地生態.宗教人文.地方產業與文學藝術的地方
而北門也是台南海線旅遊勝地很適合全家規劃濱海旅遊行程.來一趟北門一日遊吧!
台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》 | 北門遊客中心
北門遊客中心全館佈設由北而南以地理分區概念介紹
雲嘉南濱海國家風景區的景點
台南、北門景點｜北門遊客中心
電話06-7861017
詳細圖文閱讀延伸：📖 遊客中心特色導覽，揭露鹽鄉濱海風情
台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》北門洗滌鹽觀光工場
雲嘉南濱海國家風景區管理處北門遊客中心是由北門洗滌鹽
工廠舊建物群中的西南側倉庫群所改建
北門洗滌鹽工廠外觀仍保留著原工廠山牆斜屋頂造型。
台南、北門景點｜北門洗滌鹽工廠
景點位置：台南市北門區舊埕194號
開放時間：08：30－17：30
詳細圖文閱讀延伸：📖 北門洗滌鹽觀光工場：歷經大戰仍屹立不搖的鹽場
北門遊客中心 -- 錢來也雜貨店
▲北門錢來也雜貨店興建於西元1952年，為傳統斜瓦平房的老建築。
早期做為台鹽鹽工福利社，提供購買日常用品及育樂中心，
直到北門鹽場停止鹽業生產工作，福利社也正式劃下句點。
台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》錢來也商店
台南、北門景點｜錢來也商店
景點位置：台南市北門區北門297之1號
開放時間：10：00－18：00
詳細圖文閱讀延伸：📖 錢來也商店：偶像劇而爆紅的可愛商店場景
北門水晶教堂 -- 地標
▲北門『水晶教堂』的建立，也是象徵該地的 鹽田 特色，以 鹽的白色 和
晶瑩剔透 為主色調和設計概念，也用 “教堂” 的建築，
撫慰1957年間的 烏腳病患 之痛苦 和 紀念相關人員的醫療付出。
呈現出美麗無暇般的圖畫實在漂亮
台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》水晶教堂
台南、北門景點｜水晶教堂
景點位置：台南市北門區北門里200號
開放時間：09：00－17：30
詳細圖文閱讀延伸：📖 水晶教堂：北門最經典夢幻的打卡景點
台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》彈塗魚竹籠
台南、北門景點｜彈塗魚竹籠
地址:臺南市北門區
電話:06-7861000
北門早年的臺灣西南沿海地區，居民常年飲用含砷地下水而盛行烏腳病，
許多病患因而深受身心靈上的折磨，
台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》台灣烏腳病醫療紀念館
台灣烏腳病醫療紀念館：重新認識沿海地帶不熟悉的歷史傷痕
台南、北門景點｜烏腳病醫療紀念館
景點位置：台南市北門區永隆村27號
開放時間：10：00－16：00（每週一、二、三公休）
北門嶼基督教會的設立讓病患們獲得心靈上的寄託，教會與王金河醫師合作，
共同為病患的身體與心理奉獻付出。
台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》北門嶼免費診所紀念館。
台南、北門景點｜北門嶼診所紀念館。
景點位置：台南市北門區永隆村27號
教堂後方的建築被稱為「北門小白宮」，這裡也見證了當時這段重要歷史，
擁有潔白典雅的外觀，近期成為許多旅客參觀拍照的景點。
台灣小鎮一日遊《北門Beimen》北門嶼基督教會
北門景點｜北門嶼基督教會
電話06-7862138
北門豆花：樣樣經典的台灣古早味豆花
台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》北門豆花
台南、北門美食｜北門豆花
店家位置：台南市北門區永隆里44號
營業時間：08：00－18：00
北門提溴塔，戰時軍火製造工廠
溴素是重要的化工原料，廣泛用在阻燃劑、滅火劑、製冷劑、醫藥、農藥、化學肥料等用途。
台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》北門溴提塔
台南、北門景點｜北門提溴塔
地址:臺南市北門區北門里舊埕3號
電話06-7861017
[井仔腳瓦盤鹽田]是北門的第一座鹽田，也是現存最古老的瓦盤鹽田遺址，
原為清領時期的瀨東鹽場，特殊的曬鹽景觀保留在北門永華里的海岸邊，
現已成為雲嘉南濱海國家風景區內最具特色的觀光鹽田。
北門[井仔腳瓦盤鹽田]每當假日賞景的遊客絡繹不絕，已成為遊客體驗曬鹽、
挑鹽、收鹽樂趣的地方，每日都有不同風貌的井仔腳鹽田夕陽，
是來到台南濱海不可錯過的景點。
台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》井仔腳瓦盤鹽田
台南、北門景點｜北門井仔腳鹽田
景點位置：台南市北門區西南郊復育鹽田
開放時間：09：00－17：30
服務電話：06 786 1629
詳細圖文閱讀延伸：📖 井仔腳瓦盤鹽田：堆疊兩百年歷史的白色金字塔
三寮灣東隆宮：三年一回的三寮灣王船祭
台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》三寮灣東隆宮
台南、北門景點｜三寮灣東隆宮
景點位置：台南市北門區三光里三寮灣95號
開放時間：06：00－20：00
台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》三寮灣東隆宮王船
台南、北門景點｜三寮灣東隆宮王船
景點位置：台南市北門區三光里三寮灣95號
台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》三寮灣東隆宮文化中心
台南、北門景點｜三寮灣東隆宮文化中心
電話:06-7850355
北門區鯤江里的新厝仔是「東方畢卡索」素人畫家-洪通故居的所在地。
不識字無師自通的他，在五十歲那年瘋狂投入作畫，畫風以神秘文字畫
與豐富的色彩、帶點靈魅的畫風而聞名。
台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》洪通故居彩繪村
台南、北門景點｜北門洪通故居
電話:06-7861000
北門南鯤鯓代天府：擁有兩百年以上歷史的王爺總廟
南鯤鯓代天府位於北門沿海，傳說是當地漁民撿到了載有五尊神像的小船，
於是將神像供奉在草寮內，早晚焚香膜拜，結果從那天起，漁民只要出海捕魚，
一定滿載而歸。
北門「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」 五府千歲的靈驗事蹟，
吸引了各地民眾前來分靈
五位王爺與囝仔公爭地建廟的神話故事至今依然讓很多人津津樂道著，
沿海的王爺信仰在這裡展露無遺北門南鯤鯓代天府的印象就是超熱鬧的廟會
台灣小鎮一日遊《北門 Beime》南鯤鯓代天府
台南、北門景點｜南鯤鯓代天府
北門景點｜地址：台南市北門區蚵寮里976號
營業時間：7:30 ~ 21:00
服務電話：06 786 3711
雙春濱海遊憩區 簡介
這裡多以漁塭養殖為主，地域稱為永春，後來面積擴大，
延伸出了內外永春兩處，才成為今日的「雙春」。
旅遊是生活的一種延伸，當你懂得在生活中追尋那些細微但卻能提高享受的質感，
那麼旅遊當然也不能流於隨便，為自己下訂一場與以往不一樣的行程吧!!
台灣小鎮一日遊《北門 Beimen》雙春濱海遊憩區
台南、北門景點｜雙春濱海遊憩區
景點位置：台南市北門區雙春村35-5號
開放時間：09：00－18：00
詳細圖文閱讀延伸：📖 雙春濱海遊憩區：擁有台灣珍貴的4種原生紅樹林
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