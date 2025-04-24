新竹居酒屋推薦「名古屋料亭居酒屋」！店裡有豐富多樣的日本料理，每一道都是份量十足、料鮮味美，重點是價格也不會太高，而且營造出令人放鬆的純日式氛圍，搭配KTV歡唱設備，是處適合聚餐、CP值很高的居酒屋。

我們來到的是「名古屋料亭居酒屋-經國店」，一走進店裡， 暖黃燈光灑落木質裝潢，散發出溫馨的氣息。

店裡的大螢幕播放著流行音樂的卡拉ok，而且是真的可以點歌，拿起麥克風高歌一曲的喔！真是很適合聚餐歡唱的地方。

吧檯用餐區還設置了泡腳區，可以看到許多吃腳皮的魚，在此可以邊吃美食邊享受泡腳的樂趣。

「名古屋料亭-經國店」整體裝潢最吸晴的莫過於天花板的傘，充滿濃濃的日本風情，讓人有置身日本小餐館的感覺。

「名古屋料亭居酒屋」的菜單，可以看到呈現豐富多樣的日本料理，真的會讓人有選擇障礙，整體餐點的價格算平實、不會太高。看一下菜單最右邊，還有無菜單料理耶！

首先上桌的是「大海茶碗蒸」，這真的是我吃過用料最實在的茶碗蒸，蝦卵、鮭魚卵、鮮蝦等食材覆蓋在表層，湯匙輕挖一口，立刻感受到滑順的蛋香，入口即化的蒸蛋○感細緻。

「鮭魚卵手捲」可以享受口中爆汁的美味體驗，鮭魚卵晶瑩剔透，隨著咀嚼在嘴中「啵啵」作響，超過癮超滿足！

「名古屋料亭居酒屋」也有許多創意料理，像是我們點的「龍蝦披薩壽司」和「軟殼蟹壽司」。 「龍蝦披薩壽司」炙燒起司金黃微焦，表層撒上香料與沙拉醬，底層是紮實的壽司米，中間夾著龍蝦內餡與美乃滋，美味層層堆疊。 炸得酥脆的「軟殼蟹壽司」 包裹著醋飯與蟹肉，外層酥香、內餡微鹹，口感層次豐富。

炸物、烤物和串燒料理，我們也點了一些，來豐富整體的餐點。尤其是「香烤松阪豬」口感脆彈、肉香十足，是一道很不錯的下酒菜。

「鹽烤鯖魚」也是經典的日式料理，這裡的鯖魚份量很大， 口感外酥內嫩，魚肉細緻鮮美，吃起來十分爽口不會油膩。

「天使蝦刺身」柔嫩清甜的口感，超美味！

熱呼呼的「蛤蜊湯」，湯頭清甜鮮美，蛤蜊粒粒飽滿。

再來介紹我的主餐「特級海鮮丼」， 一上桌就被澎湃的份量給驚豔到，鮭魚、鮪魚、天使蝦、干貝、黃金魚、花枝、鮭魚卵...等海鮮食材鋪得滿滿。

每一片生魚片都切得厚實而有彈性，美味與鮮味在嘴中化開，會讓人一口接一口吃不停。

鮭魚卵和底層酸香適中的醋飯搭配得剛剛好。

老爸點的「蔥花鮪魚丼」 的食材也相當豐富。

肥美鮮甜的鮪魚搭配著其他的配料，也呈現出多層次的美味。

「名古屋料亭居酒屋」不只有生魚片丼飯，也有許多熟食丼飯可以選喔！小小孩來也可以大口享用日式料理。

新竹日式料理真的滿推薦「名古屋料亭居酒屋」！不只是裝潢用心、氣氛舒適，還提供KTV歡唱；餐點更是從經典到創意樣樣用心，份量十足、價格平實，是一處吃完會讓人感到滿足與放鬆心情的地方。不論是想一個人來靜靜吃碗丼飯，還是和朋友聚餐小酌一杯，這裡都很適合喔！

《店家資訊》

「名古屋料亭居酒屋-經國店」

地址：新竹市東區經國路一段642號

電話：03-5313041

營業時間：週二至週日17:30-03:00(每週一公休)

FB：名古屋料亭居酒屋-經國店