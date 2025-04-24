安平也有水豚君出沒？

來安平出張所看水豚泡水，一起解熱，連心情都跟著好解壓～

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安平出張所在哪裡：

門票： 免門票參觀

地址：台南市安平區古堡街196號

電話：06-3911088

安平出張所原為日治時期臺灣總督府專賣局設立的鹽務管理機構！

可愛的安平特色劍獅也駐立在門口～

承襲百年鹽業歷史，安平出張所內有超多鹽相關的互動DIY，怎麼玩都好玩！

找到自己的生日御守搭配自己的誕生鹽就能製作專屬於自己的12花神の誕生鹽御守！

美麗的誕生鹽真的對中我喜歡的顏色，一定要天天帶在身邊啦！

這樣還不夠～

來祈福鹽池用力鏟起來！

把滿滿的祝福裝入設計感十足的鹽袋裡，再加入各種漢方香氣，就成了獨一無二的香包～

看著屎蛋用力塞啊塞，就是要把幸福裝滿袋～（笑）

Bling Bling 的魔法水晶瓶DIY，怎麼裝都精緻好看！

仔細的挑選各種顏色的水晶，好想通通裝進瓶子裡啦！

肚子餓了就坐下來喝上一杯冰涼的氣泡飲！

再點上一盤綜合炸物，實在太滿足啦！

冰涼的霜淇淋有好多口味可以挑選！

一吃就一解沁涼，好消暑啦！

回程再帶回各種台南在地特色伴手禮！

安平必吃的五行搖搖蝦餅加入安平出張所的金、木、水、火、土五行鹽，再用力搖一搖～

自己調的味，吃起來最對味～

安平植感系蜜餞～果乾蜜餞當然也要一起買起來，再泡上花神四季漢方花草茶，午茶氛圍立即湧現啦～

現在和水豚君拍照打卡還有小禮物可以領取～

免門票玩安平出張所，現在就出發去吧！

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