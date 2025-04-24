為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

2025-04-24 15:55:40 文字：屎蛋媽就是可以很親子
share
屎蛋媽就是可以很親子

屎蛋媽就是可以很親子

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

 

安平也有水豚君出沒？ 

來安平出張所看水豚泡水，一起解熱，連心情都跟著好解壓～ 

 

 

更多安平旅遊看這裡：

https://tinyurl.com/24bsnh57

 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

安平出張所在哪裡： 

 

門票： 免門票參觀 

地址：台南市安平區古堡街196號 

電話：06-3911088 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

安平出張所原為日治時期臺灣總督府專賣局設立的鹽務管理機構！ 

可愛的安平特色劍獅也駐立在門口～

 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

 

承襲百年鹽業歷史，安平出張所內有超多鹽相關的互動DIY，怎麼玩都好玩！ 

 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

 

找到自己的生日御守搭配自己的誕生鹽就能製作專屬於自己的12花神の誕生鹽御守！ 

 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

 

美麗的誕生鹽真的對中我喜歡的顏色，一定要天天帶在身邊啦！ 

 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

 

這樣還不夠～ 

來祈福鹽池用力鏟起來！ 

 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

 

把滿滿的祝福裝入設計感十足的鹽袋裡，再加入各種漢方香氣，就成了獨一無二的香包～ 

 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

 

看著屎蛋用力塞啊塞，就是要把幸福裝滿袋～（笑） 

 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

 

Bling Bling 的魔法水晶瓶DIY，怎麼裝都精緻好看！

 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

 

仔細的挑選各種顏色的水晶，好想通通裝進瓶子裡啦！ 

 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

 

肚子餓了就坐下來喝上一杯冰涼的氣泡飲！

 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

 

再點上一盤綜合炸物，實在太滿足啦！

 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

 

冰涼的霜淇淋有好多口味可以挑選！ 

一吃就一解沁涼，好消暑啦！ 

 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

 

回程再帶回各種台南在地特色伴手禮！ 

 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

 

安平必吃的五行搖搖蝦餅加入安平出張所的金、木、水、火、土五行鹽，再用力搖一搖～ 

自己調的味，吃起來最對味～ 

 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

 

安平植感系蜜餞～果乾蜜餞當然也要一起買起來，再泡上花神四季漢方花草茶，午茶氛圍立即湧現啦～ 

 

台南市安平區台南免費景點推薦 安平也有水豚君出沒？來安平出張所看水豚泡水、一起解熱，連心情都跟著好解壓～

 

現在和水豚君拍照打卡還有小禮物可以領取～ 

免門票玩安平出張所，現在就出發去吧！ 

 

更多安平旅遊看這裡：

https://tinyurl.com/24bsnh57

 

 

 

 



 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
share
延伸閱讀
新竹市東區新竹今日魚市。丼賞和食竹科關新店 這家是關新區最有日本氛圍的丼飯專門店 400元浮誇刺身船竟然有25片以上生魚片！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
新竹最時髦的自助吧個人火鍋「陳阿姨火鍋灶咖」插旗竹北啦！整體不論是湯頭、肉品、海鮮，品質都不馬虎，下次聚餐、約會，來找陳阿姨就對了！ - 阿華田的美食日記
 阿華田
彰化縣溪洲鄉彰化日式景點推薦｜不用出國也可以感受到滿滿禪風
 好好玩 FUNIT
【九號和和民宿】台南安平親子民宿推薦！讓孩子和大人都愛的度假好地方，台南包棟民宿最佳選擇！
 金亮亮部落客吃喝玩樂趣
台南安平景點推薦～來安平陶坊學會臺南市十大「特有種」手拉坏手作，帶回擁有台南味的劍獅陶藝！
 屎蛋媽就是可以很親子
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
推薦商品
keyboard_arrow_up