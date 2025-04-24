你也跟我們一樣，假日常常想破頭不知道去哪放電嗎？那真的很推薦來一趟《愛蜂園》，這裡是新竹超人氣的親子景點，也是我們近期最喜歡的體驗行程！

從換上防蜂帽開始，兒子就興奮到不行， 不只能近距離觀察蜂巢、了解蜜蜂分工，還能看到老闆現場採蜜，甚至將蜂蜜裝進瓶裡，整個過程新鮮又有趣，店家也會一邊介紹蜜蜂的習性，像是怎麼分辨女王蜂、工蜂和雄蜂，連大人都聽得津津有味。

現在就一起來看看——愛蜂園的精彩片段吧！



檢視較大的地圖

愛蜂園

09:00-19:00（採預約制）

新竹縣竹北市中正西路1171號

03-5563939

路邊停車、店家門口停車

走進《愛蜂園》的店面，第一眼就被蜂巢造型的牆面設計吸引， 整體空間乾淨明亮，擺設充滿童趣，也難怪會成為不少爸媽推薦的新竹親子景點。

這裡不只是可以體驗養蜂人採蜜的地方，還是一間很有溫度的在地蜂產品專賣店，商品種類非常齊全，包含自產蜂蜜系列，像是百花蜜、龍眼蜜、荔枝蜜等等，每一種風味都能感受到季節的變化與花香的層次。

除了蜂蜜，還有蜂蜜啤酒、蜂花粉等多種商品。

經過了一個走廊後，就可以抵達店家養蜂的場所啦！

因為是戶外的空間，並且會真的遇到蜜蜂，所以基本的保護還是需要做到，店家會提供簡單的防蜂帽，可以安全的保護著我們的臉跟頭部，兒子戴上後開心到不行呢。

來到《愛蜂園》的戶外養蜂區，彷彿踏進一座迷你蜜蜂王國。

排列整齊的蜂箱，靜靜地佇立在花草間，裡頭住著成千上萬隻忙碌的工蜂，正默默為我們釀出一瓶瓶純粹的蜂蜜。

透過老闆的導覽，才知道原來蜜蜂採蜜的範圍可遠達1至3公里，而真正負責採蜜的是工蜂，若希望產出特定品種的蜂蜜，如龍眼蜜或荔枝蜜，還必須在花季期間將整箱蜜蜂搬運到特定地點，有時甚至遠赴台南的花農果園，才能讓蜜蜂順利採集單一花種的花蜜。

這樣的過程不只辛苦，也讓我們更懂得珍惜每一口天然蜜香的來之不易！

照片中也可以看到，這邊的蜂窩顏色不同，顏色深的代表時間比較久一些，顏色淺的則為年輕一些。

除了基本的採蜜體驗，愛蜂園也設計了許多富含知識的小細節，讓這趟親子旅行更具教育意義。

像是圖一可以看到體型明顯較大的雄蜂，牠們的工作主要是負責與蜂王交配，不會採蜜，也不會守衛蜂巢。

圖二中則能清楚看到蜂王所產下的女王蜂卵，這種特別的卵如果不即時移除，未來可能會產生新的女王蜂，影響整個蜂群秩序，因此養蜂人會定期巡查並人工調節。

圖三則是蜂后本尊現身啦！店家貼心地在牠背上做了小小的綠色記號，方便辨認。

接下來，就是最讓孩子們期待的採蜜體驗啦！

現場由老闆親自示範，從蜜蜂辛苦儲存好的蜂巢中取出一框滿滿的蜂蜜，接著放進特製的蜂巢離心機裡，用手動旋轉的方式，將蜜從蜂巢中一點一滴地「甩」出來。

孩子也可以實際動手轉動把手，超有成就感，老闆也會在這時候幫忙，因為速度不能過快，會造成蜂窩的損傷。

看著金黃蜜液沿著桶壁慢慢流下的畫面，不只大人感動，連小朋友也忍不住驚呼連連。

這樣親手參與的過程，不只是一種樂趣，更讓我們對每一瓶純蜂蜜的來源多了更多尊重與理解。

來體驗的話都可以帶一小瓶的蜂蜜回家。

體驗完後，店家也提供了一些自己做的蜂蜜麵包、以及使用蜂蜜醋醃製的黃瓜與檸檬片，非常的好吃，孩子們也很喜歡。

當天還有試喝了店家自釀的蜂蜜酒，我自己很推薦最後一隻！

味道上很清爽很好喝，不會過於濃烈很適合平常的小酌🧡

最後的壓軸，是店家貼心準備的蜂蜜試吃體驗！

現場可以一次品嚐三種不同花種釀製的蜂蜜，包括人氣最高的龍眼蜜、百花蜜，以及我自己最喜歡的荔枝蜜——尾韻多了一點果香，甜度溫潤，很順口。

我們還嘗試了一點點現採的櫸木花粉。圖中這個像抽屜的裝置，其實是專門收集花粉用的：當蜜蜂通過細小孔洞時，腿上的花粉會自然掉落到下方的小槽中，因此保留了最原始的天然樣貌。

吃起來的風味微苦、帶點草本感，讓人忍不住想細細品味。

這趟愛蜂園的體驗，不只寓教於樂，也是少見能讓全家都參與其中的新竹親子景點推薦，真心覺得值得一來！



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愛蜂園

09:00-19:00（採預約制）

新竹縣竹北市中正西路1171號

03-5563939

路邊停車、店家門口停車