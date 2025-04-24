桃園夜景推薦這裡虎頭山環保公園， 桃園夜景聖地重新開放！桃園人熟悉虎頭山環保公園，終於重新開放了，以前想到虎頭山環保公園總是會跟髒亂、治安不好連結在一起，後來經過桃園市政府的整治，虎頭山公園先闢建了景觀平台、大草坪、廁所、停車場，還多了裝置藝術桃機一號進駐，現在已經成為桃園市民們談戀愛看夜景的好所在！

虎頭山環保公園|交通方式&停車資訊

虎頭山環保公園在成功路三段上，往虎頭山、忠烈祠暨神社文化園區的方向一直往上開，重新改建後車位增加到44個，旁邊也有很多機車位，到了傍晚天氣比較涼的時候，人潮就會陸續上山

之前廁所很小，重新改建之後變漂亮也大多了，而且不定時也有清潔人員來打掃

桃園虎頭山環保公園占地約2.5公頃，基本上坡度都很和緩，加上都是大草坪，所以很多人會帶寵物、小孩來這玩，更多的是很多情侶來這野餐看夜景

虎頭山環保公園|夜景平台

順著路往前走就是觀景平台的地點，經過重新整修，步道一整個寬敞平整，平台處也更大了，很多人會坐這邊看夕陽、夜景

旁邊還有一個個像高跟鞋造型的座位區，這裡幾乎都是情侶了，但夜景沒有觀景平台的角度那麼好

在平台旁，還有一個外凸的步道，這邊可是攝影愛好者的熱點，尤其夕陽西下的時候，從這裡拍過去最美了

正式來了，最棒的景還是平台正對面這片景觀，最遠好像可以看到大園、觀音那邊的海邊，超過180度無遮蔽的視角，要說是桃園最美的夜景應該是沒有人可以否認！

虎頭山環保公園｜桃機一號

虎頭山環保公園還有一個超大地標就是這個『桃機一號』，桃機一號是整台用金屬材質拼接成一台簍空的飛機，但很多人第一眼看到都說他是鯨魚，入口處是在機尾的部位進去

走進桃機一號，裡面又是一個不一樣的風景，裡面是由桃園各地的風景照跟行李箱組合而成，整個看起來就相當壯觀，但如果有密集恐懼症的朋友應該會有點受不了，太密了XD

機頭跟兩側機翼都有觀景平台，兩側機翼也可以走出去居高臨下看風景

然後每天晚上六點～十點，桃機一號就會點燈，燈光也會一直變換，晚上來看真的很漂亮！

桃園虎頭山環保公園其實是垃圾掩埋場改建而成，經過改造後，不僅變得乾淨整潔，設施也都有重新整理，停車也變得很方便，重點是來這裡看夜景完全不用錢呢，有機會一定要來看看唷！

桃園虎頭山環保公園

地址：桃園市桃園區成功路三段

電話：03 394 6061

開放時間： 06:00–00:00

店家/景點資訊

店家名稱：桃園虎頭山環保公園

所在地址：臺灣桃園市桃園區成功路三段

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 06:00-24:00

店家電話：03 394 6061

評價：★★★★★





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