此次北海道夏日道東行程，特別安排來美瑛富良野賞花，

在富良野住一晚，隔天再前往帶廣。

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選擇入住富良野那圖瓦德飯店Hotel Naturwald Furano😊

前一篇介紹房間與相關設施服務(查房價)

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(入住日期 2024年7月)

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這篇來詳細分享飯店的晚餐與早餐。

富良野那圖瓦德飯店Hotel Naturwald Furano地點附近並沒有餐廳與超市，

因此我直接訂房時直接選擇早餐與晚餐的選項。

先來看晚餐的部分，

餐點拿取的動線為一長條直線，簡單明瞭。

拿餐食時也不至於太擁擠。

入口處有兒童餐點拿餐區，皆是小孩愛吃的食物，

特別設置較矮的平台，小孩自己也很方便夾取餐點。

提供新鮮的生菜沙拉、開胃菜冷盤、現做披薩與義大利麵。

晚餐也有北海道新鮮的生魚片還有握壽司可以吃爆！(查房價)

沒想到晚餐的buffet還有提供烤肉，以及許多北海道的海鮮，

北海道的魚烤起來都好好吃喔！

也有提供炸物天婦羅

還有牛肉料理。

除了蕎麥麵之外，還有熱騰騰的拉麵可享用。

酒精性飲料也可以喝到飽，超棒的! (查房價)

飯後還有冰淇淋可以享用

坐的位置很像一個小木屋包廂一樣，很特別!

晚餐邊烤肉享用啤酒，還大吃北海道海鮮，真的超滿足!(查房價)

在餐廳用餐也不怕小孩會無聊，

還有提供畫板與造型眼鏡，真的很親子友善! (查房價)

隔天的早餐也相當豐盛，

早餐時間為7:00~9:00，也是得早起來用早餐。 (查房價)

同樣有小孩愛吃的熱狗與薯條等炸物。

新鮮的生菜沙拉。

早餐也可以鮭魚卵甜蝦吃到飽，

各式麵包種類可選擇。

早餐時段也有不少熱食、日式與西式料理選項。

還能夠自己製作漢堡。

早餐還可以享用十勝、美瑛等地的牛奶。

早餐時段一樣可以享用霜淇淋!

早餐也吃得很豐盛! 相當滿足!

查富良野那圖瓦德飯店Hotel Naturwald Furano

目前最便宜的價錢與旅客的住宿評價

訂房連結：

富良野那圖瓦德飯店Hotel Naturwald Furano

地址：北海道富良野市北之峰町14-46

電話：+81-167-22-1211

官網：https://naturwald-furano.com/tw/

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