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台北市文山區走一趟Taipei Zoo台北市立動物園，進入回春時光，必逛熱帶雨林館！

2025-04-24 16:05:14 文字：婗媽
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婗媽

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台北市文山區走一趟Taipei Zoo台北市立動物園，進入回春時光，必逛熱帶雨林館！

走一趟Taipei Zoo台北市立木柵動物園，回春時光！

動物園是不管幾歲的人，都適合走訪的地方，偶爾走一趟彷彿能回春，心智年齡直接下降也沒人覺得奇怪！

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24公尺綠建築，熱帶雨林館，適避暑擋風雨好適合探索！

2023年再訪的時候，發現多了一棟「熱帶雨林館」，沒留住當時所拍的全景全關係，這棟綠建築很值得大家去探訪，有鳥有魚，顯少看到的物種在這空間可以自由穿梭，像是探險般的有趣！

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熱帶雨林館在夏季，會噴霧降溫，使空間迷漫一股浪漫的氛圍，結合各種動物的音頻，蠻喜歡這個空間營造的氣場！

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巡著熱帶雨林館所規劃的動線，可以不急不徐好好閃躲灸熱的炎夏！

麥麥又可愛的棉頭絹猴！

第一次看到這醜的有點可愛的棉頭絹猴，聽說園區有二隻，號稱「白金夫妻」叫做「阿金」與「小白」，倆隻感情很好，本尊小小一隻的、表情看起來兇猛～怪可愛的！

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是說，牠們的毛色乾淨又漂亮！

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最後，由這海底隧道迎接雨林，結束這一場舒服的館內探索！

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不輸國外、好拍又好玩的Taipei Zoo

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台北動物園其實不輸國外的動物園耶，腹地廣大又乾淨，逛起來很舒服！

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動物園鎮園之寶之一：療癒的馬來貘

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馬來貘真的很可愛，婗媽有一度還想把牠刺在身上，牠動作優雅、很適合在這區發呆欣賞牠的可愛！

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顯然，馬來貘剛泡完綠澡湯，還蠻想看牠入浴那一幕！

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鎮園之寶之二，也是黑白呆萌的熊貓～

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然後，很喜歡像是少女般浪漫的鹿群們，對吧！

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鎮園之寶之三：無尾熊～百看不厭！

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總是有新花招的搞笑王

每次來到這個區域總能獲得一抹微笑，互動跟我們人類沒什麼二樣，淘氣淘氣的！總讓人不自覺可以笑起來！

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小白馬也漂亮極了！

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每次去日本都喜歡跟販賣機合照，台灣的販機也很有自己的味道！

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找不到讓心情好的方法嗎？
去動物園也許是很好的選擇，重點是門票很便宜呀！

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