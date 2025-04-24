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<一分鐘短評>

我們需要的不是海鮮文化，而是海洋文化，因為魚群消失的海洋，安靜地可怕，

海洋，是我們賴以生長的母親， 別讓下一代再也看不見曾經的海洋豐富生態。

台澎金馬四周環海，但多年來我們對於所居住生長島嶼，水底下的海洋生態文化，了解極其有限，對於保護海洋生態的議題，更是幾近無知，台灣首部以水下沈船生態為題材，耗時 4 年，超過 600 次的下潛，潛入深達 50 公尺的海底世界，以 8K 高畫質拍攝的紀錄片電影《沈睡的水下巨人》， 終將在2025年4月25日，明天與所有關心台灣海洋生態的朋友見面，透過水底下探索 8 艘沈船看似壯闊斑斕背後的歷史與生態，一起攜手關心與行動解決，台灣海洋目前所面臨海洋溫度年年升高、珊瑚白化、漁獲減少、魚群種類單一化等問題困境，這些都是源自於我們過往以不當方式過度漁撈、破壞汙染水底下海洋生態環境息息相關。



專業的水下攝影師，也是台灣台灣最具影響力的紀錄片導演之一李景白先生，2016年9月17日開始，到2017年10月，第一二季就分別與非凡新聞台與緯來電視台合作製播播出《水下三十米》，之後又與公共電視台合作製播全八集的電視節目《沈睡的水下巨人》( Shipwrecks Taiwan)，並於2024年第一季重播與緯來電影台在2025年4月22日重播，由主持人王陽明帶領觀眾潛入深海50米，探索全台灣超過15艘沈船，訴說著各種屬於台灣海洋生態背後不為人知的故事。

明天2025年4月25日更將過往的精華加上新拍的影片，融匯成一部1小時34分的紀錄片，彌足珍貴的影片，值得所有認識與不認識台灣海洋生態保護重要性朋友一起進全台影城與戲院觀看，也希望透過這部紀錄片電影的上映，能多少喚醒生長在這土地上的人們對於日漸貧乏困窘的台灣海洋生態的注意關心與保護。

2025年4月25日在台上映台灣紀錄片電影《沈睡的水下巨人》電影預告( Shipwrecks Taiwan)，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=Y1IKAm7PAvg

「我還是希望告訴你，海洋是美麗的，但她卻美麗得很寂寞很空虛，海真的愈來愈差，特別是在台灣，過度的漁撈，造成小魚來不及長大，久而久之，漁獲量自然日益減少，台灣需要的是海洋文化，而不是海鮮文化。」 --- 金鐘導演李景白，以鏡頭書寫海洋的守護者。

李景白導演擁有超過 30 年以上的潛水經驗，其作品多次入圍金鐘獎並三度奪獎，他與他的團隊長期關注台灣海洋的生態變遷，這次透過拍攝在台澎金馬海域8艘沈船的影片，引領觀眾了解我們所面臨的海洋浩劫，因為很少人知道四面環海的台灣，沉睡在水底下多年的巨人，也就是這些沉船，早已被時間與人們所遺忘，但這些沈船卻成為海洋生物的庇護所，孕育出過往台灣海洋繁榮的生態，沈船背後都有各自的歷史滄桑，也承載著曾經的歷史與先人的歷史，但沈船更是台灣海洋生態保護與重生的起點。

鯊魚對人們而言很可怕，但很少人知道鯊魚是一處海域內生態健康與否的指標，1642年9月28日當荷蘭人趕走西班牙人，全面接收台灣時，探險隊在回報熱蘭遮城的日記中寫道 : 「他們被一條又深又大流又急的河阻擋無法繼續前進」，地點說的現在的蘭陽溪，但不到400年的現在， 拍攝團隊在全台大小潛點超過一千次，勉強只在蘭嶼四條溝跟澎湖，驚鴻一瞥過鯊魚，其他地方不要說鯊魚，連一隻體型比較像樣的魚都很少見，鯊魚的消失， 背後代表的意義是台灣海洋生態，早已面臨莫大衝擊與危機，同樣的情況也發生在觀察八艘沈船裡外的魚群數量與魚種，在這部電影裡，團隊用 8K 高畫質鏡頭，捕捉過往海底的壯麗畫面與生態奇觀，展現了台灣海底沈船故事與台灣海洋之美，但也透過鏡頭看見漁網在水底如何肆虐傷及海洋生物，水中污染與不斷升高的水溫，都影響到了原本各類海洋生物的繁殖與生存。

李景白導演與其團隊，不僅僅只是透過鏡頭記錄台灣海洋沈船下的絕美影像，藉此留給下一代關於海洋生態保護的珍貴教材，更希望透過大家在看完紀錄片電影《沈睡的水下巨人》( Shipwrecks Taiwan)後，能口耳相傳將這份影響力傳播給更多更遠的人們，讓大家一起產生更深遠的共鳴，為我們的海洋生態保育盡一份心力，因為保護水下生態真的是刻不容緩 !

2025年4月25日在台上映台灣紀錄片電影《沈睡的水下巨人》( Shipwrecks Taiwan)全台播映戲院影城一覽圖

沈睡的水下巨人 Shipwrecks Taiwan

出品公司 : 動態意象製作有限公司與台灣連線股份有限公司

台灣發行 : 牽猴子股份有限公司

在台上映 : 2025年4月25日

電影類型 : 紀錄片

電影語言 : 國語

電影片長 : 1時34分

電影導演 : 李景白

募資公司 : 群眾集資公司「貝殼放大」

FB粉絲頁 : 牽猴子電影粉絲俱樂部

FB粉絲頁 : 水下三十米 30 meters underwater





一、本文中介紹的《沈睡的水下巨人》電影海報與劇照，係引用自水下三十米 30 Meters Underwater FB粉絲頁，圖片僅作為推薦好電影之目的，無任何商業利益之考量，版權歸屬李景白導演、動態意象製作有限公司與台灣連線股份有限公司所有，請勿任意轉載，或另移作商業使用。



二、本文介紹的電影《沉睡的水中巨人》4K預告影片 ，同樣係引用自水下三十米 30 Meters Underwater Youtube 影音頻道 ，版權歸屬李景白導演、動態意象製作有限公司與台灣連線股份有限公司所有。



三、本文推薦紀錄片前導文字，版權歸屬SJKen個人所有，未經本人書面同意，請勿任意引用、分享、轉載與下載，盜文必究。

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