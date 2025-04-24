台中生日蛋糕推薦_P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕─台中西區甜點推薦，小巧精緻4吋鏡面蛋糕新上市！鏡面般的高顏值蛋糕Ft.永生玫瑰花，多款人氣鏡面蛋糕口味，芒果慕斯、瑪斯卡邦乳酪慕斯、紅茶慕斯、巧克力慕斯、栗子慕斯蛋糕，可加客製化文字_2025P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕價格表，台中客製化蛋糕推薦

關於P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕

「台中生日蛋糕推薦」

「台中西區甜點推薦_台中客製化蛋糕推薦」

P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕在哪裡

P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕位於台中市西區五權一街63-2號，近國立台灣美術館、台中市大墩文化中心，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕特色

「台中鏡面蛋糕專賣店」

「接單製作_半客製化蛋糕，五種蛋糕口味可選擇，提供客製化文字(英文字母)服務」

「提早預訂鏡面蛋糕親送到府，另加運送費用」

交通_停車資訊

大眾運輸：11路右環、23路公車_美術館(美村路)，走路2分鐘。

機車：附近機車停車格_美村路一段。

汽車：附近汽車停車格_美村路一段；五權西路一段美村路一段交叉口收費停車場。

交通指引_P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕

近三百則顧客真實評論、4.6星高評價鏡面蛋糕專賣店─P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕，就在國立台灣美術館、台中市大墩文化中心附近，美村路一段與五權一街交叉口。

P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕環境開箱

拿生日蛋糕當天，搭乘23路公車到美術館(美村路)下車後，走路2分鐘即抵達P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕。

P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕的營業時間為

週一~週六 12：00~18：00，週日公休。

P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕_鏡面蛋糕取貨區

好康優惠報報：

取貨日10天前訂購蛋糕，並於隔天匯款全額，可享早鳥優惠9折，不包含4吋、4.5吋鏡面蛋糕。

P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕_蛋糕飾品選購區

拿蛋糕可以順便選購蛋糕飾品，增添節日儀式感。

好康優惠報報：

永生玫瑰花 Ft.4吋心型鏡面蛋糕，甜甜優惠價799元。

P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕開箱

新上市_小巧精緻4.5吋圓型鏡面蛋糕

每顆4.5吋圓型鏡面蛋糕，裝入質感蛋糕盒中，放入提袋與附上一組蛋糕盤。

4.5吋熱氣球加字 750元

4.5吋圓型鏡面蛋糕，目前有五種口味可選擇：芒果慕斯、瑪斯卡邦乳酪慕斯、紅茶慕斯、巧克力慕斯、栗子慕斯。

這次選了添加嚴選法國進口果泥、台灣在地芒果青、覆盆子庫利製作與綿密手指蛋糕增添口感層次的芒果慕斯口味。

舌頭與上顎輕輕一壓即瞬間化在嘴裡的芒果慕斯，多種食材真材實料堆疊的自然香氣相當濃郁，有芒果青、覆盆子的自然酸平衡，整體甜度適中大約是飲料店的五分糖，不會覺得過於甜膩。

4.5吋嫣紅加字 750元

4.5吋海洋 650元

4.5吋星空 800元

新上市_小巧精緻4吋愛心鏡面蛋糕

4吋LOVE 500元

4吋大理石 500元

4吋黑理石 500元

人氣6吋系列鏡面蛋糕

6吋海洋加字 1100~1300元

消費資訊

拍攝日期：2025/04/08(二)

付款方式：現金、匯款

2025P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕價格表

台中生日蛋糕推薦_P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕價格表，來源：P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕FB粉絲頁，2025/04/19

2025P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕優惠資訊

早鳥優惠

取貨日10天前訂購蛋糕，並於隔天匯款全額，可享早鳥優惠9折，不包含4吋、4.5吋鏡面蛋糕。

鏡面蛋糕組合優惠

永生玫瑰花 Ft.4吋心型鏡面蛋糕，甜甜優惠價799元。

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P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕

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⏰ 營業時間

週一~週六 12：00~18：00 (週日公休)

📍 地址：台中市西區五權一街63-2號

📞 電話：04 2372 0002

品牌資訊

P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕官網

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