又到了週五晚上的放鬆時光，最適合來點串燒小酌一下，原佃燒烤一直是我和老友們最常光顧的愛店，位於東區裕農路的巷弄中，靠近南紡夢時代購物中心，位置方便，是我們最常報到的平價日式居酒屋之一。

▼再訪時發現，內用區已增設冷氣，讓吃串燒配清酒變得更加舒爽！以前座位是半露天環境，現在經過裝潢，冷氣和廁所的升級讓用餐體驗更舒適，完全感受到老闆對客人的用心，著實令人感動！

▼原佃燒烤的裝潢充滿濃濃日式風情，溫暖的木質色調、天花頂上的日式不倒翁燈籠、以及牆上充滿日本元素的裝飾，營造出一種輕鬆舒適的用餐環境，彷彿一走進店內，就置身在日本的居酒屋。店內座位安排也不會過於擁擠，讓人可以自在享用美食、聊天小酌。

▼餐點方面，原佃燒烤主打平價又多樣化的串燒料理，特別推薦串燒組合，不僅一次能品嚐多種風味，還有優惠價格，CP值超高，我們每次來都必點！

▼更值得一提的是，原佃燒烤每日推出不同的買一送一優惠活動，也是每次用餐必點，點一份變雙份，爽爽吃！

每月更新活動品項，詳情可關注店家的FB粉絲專頁：

https://www.facebook.com/yuantiankushiyaki

▼餐點陸續上滿桌。

雞豬串燒組合

一次網羅七種不同口味的串燒，口感層次豐富！包含明太子里肌肉、山葵里肌肉、塔塔醬里肌肉、紫蘇梅醬豬肉棒、豬肉蔥卷、培根蘆筍卷、松阪豬。

我特別喜歡紫蘇梅醬的酸鹹開胃、紫蘇葉的清香；明太子帶來的清爽鮮味；以及松阪豬本身的新鮮與飽滿肉汁。

每款串燒的獨特醬汁提升了食材的風味，卻不會搶戲蓋過食材原味，不管是清爽或是重口味的串燒，都讓人吃得津津有味、不覺得膩口。

月見雞肉棒串燒

這款串燒絕對是我們的心頭好！飽滿紮實的雞肉棒，用雞腿肉、雞胸肉及雞軟骨剁碎後，做成橢圓形雞肉棒，烤後外皮帶點焦香，內裡卻依然保有肉汁的鮮甜，最畫龍點睛的就是搭配生蛋黃，瞬間多了濃郁滑順的口感。

七里香、肥腸串燒

七里香香酥帶脆、油脂香氣四溢，咬下去還有微爆汁的快感。肥腸處理得很乾淨，烤得外酥內嫩帶有嚼勁，是下酒好夥伴！

雞翅串燒

原佃燒烤的雞翅串燒會烤到表皮金黃酥脆，雞翅內則保持著鮮嫩多汁，啃起來超過癮。

泡菜豬五花串燒

一口咬下酸辣開胃，泡菜中和五花肉的油脂感，香氣十足。

蔥鹽雞腿串燒

簡單厚實的雞腿肉塊，搭配蔥鹽引出肉質本味，是耐吃的基本款。

牛肋肉串燒

扎實又多汁，咀嚼之間帶有迷人油脂鮮甜，最適合沾取些許七味粉提味！

鮮香菇、青辣椒串燒

清爽的蔬菜選擇，香菇多汁四溢，青辣椒脆嫩辣口，是多種肉食串燒中的最佳調劑。

手作甜不辣串燒

彈牙QQ的甜不辣，台式小吃的熟悉風味，讓人忍不住一口接一口。

原佃燒烤店內還提供其他特色料理，如日式唐揚炸雞、古早味豬油拌飯、讚岐烏龍麵等，價格實惠，適合與親友一同享用。

鹽燒挪威鯖魚

挪威鯖魚油脂豐厚、肉質細緻，新鮮檸檬汁帶出魚肉鮮味，不需沾醬就非常美味。

日式揚出豆腐

外酥內嫩的炸豆腐，適合中場轉換口味。

日式唐揚炸雞

外皮香酥，雞肉多汁，沾醬香辣爽口，吃起來不油膩、很耐吃，是炸物控會喜歡的炸雞！

鹽燒中卷

鮮嫩新鮮的中卷，搭配塔塔醬，突顯海鮮的鮮甜與獨特風味。

烤鮭魚飯糰

烤過的飯糰外表帶點微焦的香氣，被大張海苔包裹著，米飯中帶著鹹香的鮭魚肉，簡單卻令人滿足。

讚岐烏龍麵

滑順不缺口感的烏龍麵，搭配清爽的柴魚冷湯，拌上一顆生蛋黃，吸溜一口，是飽足感與風味兼具的主食！

古早味豬油拌飯

經典台式風味的主食，豬油香氣與醬油鹹香，搭配Q彈米飯、酥脆油蔥與生蛋黃，拌一拌完美融合，每一口都充滿了古早的滋味。

蛤蜊湯

一碗熱騰騰的蛤蜊湯，不僅解膩，也是燒烤後的最佳Ending！

說真的，忙碌一週後，最期待的就是能跟三五好友窩在原佃燒烤這樣的小店，如果你也喜歡這種邊吃串燒邊聊天的輕鬆氛圍，原佃燒烤真的很值得一試！餐點選擇多樣，價格也親民，從肉串到炸物、飯食通通有，加上現在內用空間升級更舒適，不管是下班後小酌放鬆，還是朋友聚餐都很適合，找個晚上，來這裡享受一下日式燒烤的魅力吧！

原佃燒烤

地址：台南市東區裕農路621巷62之9號

電話：0931 550 995

營業時間：17:00–23:30（週日休息）

FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/yuantiankushiyaki



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