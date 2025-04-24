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宅配美食｜飲控族推薦零食，酥脆不油膩燕麥餅乾開箱！多穀小纖餅─法式野莓塔、布朗尼黑巧｜宴麥森林

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2025-04-24 17:03:00 文字：貪食瑞秋a口袋名單
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貪食瑞秋a口袋名單

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宅配美食｜飲控族推薦零食，酥脆不油膩燕麥餅乾開箱！多穀小纖餅

 

之前推薦過多款飲控族在飲控期間可以稍稍放心吃的各式食品，今天來推薦我最近的愛物，來自宴麥森林多穀小纖餅含多種穀物、膳食纖維，每包不到150大卡mini尺寸更是讓人愛不釋手！小包裝設計方便攜帶，不管是單吃或是搭配優格吃當早餐都很適合！法式野莓塔、布朗尼黑巧兩款口味都好涮嘴！

宅配美食｜飲控族推薦零食，酥脆不油膩燕麥餅乾開箱！多穀小纖餅

燕麥的好不在話下，也有許多人跟我一樣在澱粉類的選擇會選擇燕麥這類膳食纖維較豐富的澱粉，但是燕麥餅乾百百種，該怎麼挑選兼顧營養又美味的燕麥餅也是一大重點！

 

開箱介紹

多穀小纖餅

宅配美食｜飲控族推薦零食，酥脆不油膩燕麥餅乾開箱！多穀小纖餅

今天開箱的是分享包，有兩種口味─法式野莓塔、布朗尼黑巧

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裡頭有4小包，，熱量竟然不到150大卡

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非油炸無添加！無膨化！絕不添加色素、香料、防腐劑等！

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一小包每包30g，大約有10片小纖餅

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布朗尼黑巧是嚴選澳洲燕麥、黑麥，頂級可可粉與焦糖水滴豆調味

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100g含有膳食纖維5.9g！竟然等於350g青江菜的膳食纖維含量！

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不只肉眼就能看到燕麥顆粒，輕輕撥開可以看到裡頭的穀物！

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表面的壓花很可愛~可以一口一個酥脆超涮嘴！

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吃起來有濃醇巧克力味，但又不會太甜~也一點都不膩！多樣穀物還越嚼越香！一整個愛上！

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法式野莓塔嚴選澳洲燕麥、黑麥，綜合莓果汁與蔓越莓乾調味

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100g含有膳食纖維4.9g！等於300g青江菜的膳食纖維含量！

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肉眼可見蔓越莓果乾~真材實料看得見！

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小巧可愛~小包裝甚至可以隨身攜帶！想吃就吃！若有小朋友當零食也不怕很有負擔！

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真的有種在吃莓果塔的感覺，像極了莓果塔的塔皮+甜美莓果滋味~少女夢幻感十足！

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多穀小纖餅除了單吃，我也很推薦搭配優格或鮮奶等一起享用，不管是當早餐或是嘴饞時作為下午茶、宵夜都非常適合！微甜的多穀小纖餅沾著微酸的無糖優格~酸甜完美融合！

宅配美食｜飲控族推薦零食，酥脆不油膩燕麥餅乾開箱！多穀小纖餅

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結語

整體來說，很推薦給跟我一樣的減脂人！偶爾吃點好吃又不怕很有負擔的小零食~飲控之路才能持之以恆下去啊！除了分享包官網販售外，小包裝也能在全家便利超商買得到喔！

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店家資訊

【 宴麥森林 】
品牌官網 ｜ https://www.granola-house.com/
品牌FB https://www.facebook.com/granolahouse
品牌IG https://www.instagram.com/granola_house/

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