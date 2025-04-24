每次來高雄出差，我們總會固定來這間牛忙牛排報到，不只是牛排好吃，自助吧也很豐富，重點是中午不休息超級方便，工作行程再忙都能擠出時間來享用一頓。

【用餐環境】

▼牛忙牛排的座位空間寬敞又舒適，用餐起來輕鬆舒服。

【自助吧】

▼飲料選擇還真不少，冰的熱的都有，咖啡、果汁、汽水，想喝什麼自己來。

▼筍乾、酸菜、滷肉燥。

▼DIY肉燥飯，白飯自己添，筍乾、酸菜、肉燥自己加，隨便自已想吃多油、多香，完全客製化。

▼居然有傳統刈包！第一次在牛排店看到！夾上香噴噴的肉，配上酸菜的酸脆，很特別的體驗！

▼果醬烤土司香香甜甜，當作飯前的小點心剛剛好。

▼懷舊的古早味小餅乾。

▼香濃玉米濃湯，再撒上一匙酥脆的麵包丁，熱呼呼喝上一碗，很滿足！

【酥皮濃湯】

▼酥皮烤得酥酥的，熱熱的時候搭著濃湯吃剛剛好。

【副餐奶油餐包】

▼奶油餐包，外皮烤得微酥，裡頭鬆軟。

【沙朗牛排搭配催淚辣醬】

▼沙朗牛排肉質還不錯，還有一點點肉汁鎖在裡面，重點是催淚辣醬，聽起來很嚇人，但加了真的很提味，香辣夠勁，敢吃辣的朋友一定要試試。

【板腱牛排】

▼板腱的肉質比較有咬勁，但又不會太老，牛肉香氣比較明顯！

【菲力牛排】

▼如果想吃更軟嫩一點的牛排，可以點他們的菲力牛排，肉質軟嫩，幾乎沒有筋，油花分布也滿均勻的，吃起來juicy，可以吃到牛肉的原味，也適合不愛咬太硬肉的人。

【特製豬排】

▼不吃牛的朋友也別擔心，他們家的特製豬排也滿有水準的，鮮嫩有嚼勁，醃製的味道也不錯。

【炸豬排】

▼炸豬排真的讓我驚艷，外皮炸得金黃酥脆，裡面的豬排卻是超乎想像的厚實，吃起來很過癮，不會像有些店都是裹一堆粉。

【深海魷魚排】

▼魷魚排Q彈有嚼勁，沾點醬汁也滿好吃的。

▼吃飽喝足，最後再來個冰淇淋！

這間牛忙牛排對我們來說，就是一間吃得飽、吃得爽的平價牛排店，東西實在、選擇又多，尤其是豐富的自助吧，真的是很對我們的胃。加上中午不休息，像我們這種出差族，吃飯時間比較不固定，牛忙牛排想什麼時候來都有得吃，真的很方便！下次大家來高雄，不妨也來試試看吧！

📍牛忙牛排-左營自由店

營業時間11:00～22:00

地址：高雄市左營區自由二路298號

電話0916592999

📍牛忙牛排-大社旗艦店

營業時間11:00～22:00

地址：高雄市大社區大社路1-20號

電話0981884999