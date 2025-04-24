台北東區早午餐推薦，台北東區延吉街超高人氣早午餐-At • First早寓開二店啦！At.First More 早寓延續了玻璃屋大採光的概念，森林系小清新空間在煩擾的市區裡格外的悠閒愜意，店內一樣提供大份量的早午餐，這裡不但親子友善，另外也是寵物友善餐廳，用餐空間內還設置了毛寶貝的parking區，At.First More 早寓還會提供免費的寵物可食用嫩蛋給毛寶貝們，真的是太貼心了，趕快推薦給身邊有毛孩的朋友啦！！

店家/景點資訊

At.First_More早寓

評分： / 4.9

地址：106台北市大安區仁愛路四段345巷4弄3號( 地圖 )

電話：02 2711 9011

營業時間

星期一: 11:00 – 21:00,

星期二: 11:00 – 21:00,

星期三: 11:00 – 21:00,

星期四: 11:00 – 21:00,

星期五: 11:00 – 21:00,

星期六: 10:00 – 21:00,

星期日: 10:00 – 21:00

星期一: 11:00 – 21:00, 星期二: 11:00 – 21:00, 星期三: 11:00 – 21:00, 星期四: 11:00 – 21:00, 星期五: 11:00 – 21:00, 星期六: 10:00 – 21:00, 星期日: 10:00 – 21:00 FB、IG

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

At.First More 早寓｜內用空間

從忠孝敦化三號出口走到At.First More 早寓約10分鐘路程，店內滿滿的綠意植栽搭配純白色系的空間，彷彿就像小森林一般，整體的用餐座位非常多，大約可以容納60人左右，也有一區8人大桌適合朋友聚會喔

最可愛的是店內提供了幾處dog parking區，毛寶貝可以一起來用餐外，落地時繫上牽繩可以掛在這裡防止牠們亂跑，另外還能和工作人員索取寵物嫩蛋給毛孩享用，是免費的喔，光這一點就讓我覺得At.First More 早寓實在是太有愛了

我很喜歡靠玻璃窗這邊的位置，大面積的自然採光讓人一瞬間感到很放鬆，加上綠植點綴悠閒感十足，部分座位更提供插座給客人使用，帶電腦來工作也沒問題

這個四人座的小凹槽有點像是半開放式的包廂概念，下次我也想坐這裡啦

茶水、醬料、餐具都統一擺放在公共區，採自助式拿取

At.First More 早寓｜菜單

At.First More 早寓提供全日的大份量早午餐、開胃菜、低碳膳食纖維沙拉、燉飯、義大利麵、甜點、飲品，早午餐還有酸種麵包、玉子燒歐姆蛋、法式職人手作吐司可以搭配，選擇真的非常多

At.First More 早寓｜餐點推薦

每一份早午餐都會提供一杯現打果汁，裝盛在高腳杯裡質感更加分，我一看是胡蘿蔔色系的果汁本來還想著"一定很難喝"，結果喝了一口馬上打臉自己，也太好喝了吧~~~~，整杯都是現打新鮮無添加，但水果的搭配非常棒，沒有加糖喝起來是天然的水果甜味，瞬間讓我對他們家的現打果汁系列產生興趣了

澳洲酪梨Taco鮮蝦班尼迪克蛋

早午餐一上桌就知道是真材食料，酸種麵包上面鋪了生菜、酪梨、鮮蝦， 最後在擺上兩顆班尼迪克蛋，淋上荷蘭醬點綴，一旁還又新鮮生菜沙拉、現炸脆薯，光是賣象就滿分

一切開班尼迪克蛋黃澄澄的蛋液順流而下，這畫面太誘人了，鮮蝦超大隻，肉質肥美彈牙，中間的酪梨增添了滑順口感，每一口都有不同層次，薯條也炸得很棒耶

義式油醋醬、經典羅馬凱薩醬

沙拉醬有義式油醋醬、經典羅馬凱薩醬可以選

我們都很愛他的義式油醋醬，吃起來很清爽無負擔

托斯卡尼Plus+嫩煎雞腿排早午餐

想吃更彭湃一點可以點排餐+早午餐系列，這盤裡面有嫩煎雞腿排、美式嫩蛋、黃金脆薯、烤法式吐司、希臘優格、沙拉，份量更多更滿足

無糖優格營養健康，如果旁邊可以附上一壺蜂蜜更好，哈哈，我自己是螞蟻人咩

光看金黃色的外皮就能感受到他的脆度，切開後裡頭的肉質非常多汁，雞腿排有先醃過再煎，鹹香滋味讓人一口接一口

法式吐司淋上楓糖真的太誘人啦，搭配一旁的嫩蛋，軟鹹軟鹹的，不一會兒整盤都被我吃光光了

At.First More 慢熟焦糖布丁

焦糖布丁微甜微苦，少了一般焦糖布丁過分甜膩的滋味，帶點大人味的口感，很順口呢

沉浸式復刻拿鐵

沉浸式復刻拿鐵選用中焙咖啡豆，讓整體的口感較滑順濃郁，加上咖啡完美的拉花，喝上這一杯讓一整天的心情都變得好好

京都焙茶拿鐵

以前都常喝抹茶拿鐵，這次選擇了焙茶拿鐵，溫潤的焙茶茶感跟香濃的奶香完美融合，喝起來順口帶有層次，不管是冰的或是熱的都很棒

At.First More 早寓一樣讓人太滿意了，我覺得環境跟菜色都和一店有點區別，二店質感更是加倍，對毛孩貼心的這一點應該擄獲了很多毛孩爸媽的心啊，At.First More 早寓目前剛開幕不久，這麼棒的店必須收藏在口袋名單裡，有要過來的朋友們建議大家可以先用inline訂位喔！

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店家/景點資訊

At.First_More早寓

評分： / 4.9

地址：106台北市大安區仁愛路四段345巷4弄3號( 地圖 )

電話：02 2711 9011

營業時間

星期一: 11:00 – 21:00,

星期二: 11:00 – 21:00,

星期三: 11:00 – 21:00,

星期四: 11:00 – 21:00,

星期五: 11:00 – 21:00,

星期六: 10:00 – 21:00,

星期日: 10:00 – 21:00

星期一: 11:00 – 21:00, 星期二: 11:00 – 21:00, 星期三: 11:00 – 21:00, 星期四: 11:00 – 21:00, 星期五: 11:00 – 21:00, 星期六: 10:00 – 21:00, 星期日: 10:00 – 21:00 FB、IG

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