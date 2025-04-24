最近在台南吃到一家讓人驚艷的家常料理小館——香橙料理坊。原本只是朋友推薦來嚐鮮，沒想到完全超出期待！這裡的每一道菜，不只是家常，還多了份「手路菜」的靈魂——是那種你在外面餐廳吃不到、需要廚藝經驗與心意才能做出的好味道！

▼開車族不用擔心停車的問題，附近有公有停車場，店家很貼心製作了停車場指示圖。

▼簡單、乾淨、清爽的環境，吃飯時間一到已有不少客人在用餐。

主廚推薦｜6道經典私房菜，每口都吃得出功夫

1. 川味水晶雞｜滑嫩清爽，帶點麻香提味

外觀看起來像涼菜，但一入口就知道是功夫菜！雞肉低溫處理後保有彈性與濕潤度，搭配特製川味醬汁，香麻不辣口，超適合夏天開胃。

2. 酥炸中卷｜外酥內Q，火候拿捏剛剛好

中卷裹粉後油炸，外皮酥香不油膩，咬下去還保留著海味與彈牙口感。這道看似簡單，但火候一錯就會過老，這裡的師傅炸得恰到好處，讓人忍不住一口接一口。

3. 鮮筍肉絲｜脆筍香嫩，家常卻不簡單

春天綠竹筍正當季，搭配細切的豬肉絲拌炒，簡單卻吃得出鮮甜爽口，筍子一點也沒有一絲苦澀或老纖維，炒工一流。

4. 鹹豬肉炒高麗菜｜鹹香配菜，超下飯！

用自家醃漬的鹹豬肉，炒出高麗菜的甜與脆，每一口都有鍋氣。這種搭配真的百吃不膩，是那種會讓你默默扒完一整碗飯的美味。

5. 味噌鮮魚湯｜清甜不腥，暖胃首選

湯頭以味噌為底，加入大量豆腐與鮮魚，喝起來甘甜順口，不會過鹹或味噌粉感。魚肉熟度剛剛好，口感軟嫩不碎爛，是讓人想再續碗的好湯。

6. 雲耳炒菌菇｜爽脆多汁，健康又美味

這道蔬食料理也不馬虎，選用新鮮雲耳與菇類快炒，吃起來層次豐富，口感多變，是一道清爽又營養的綠意佳餚。

香橙料理坊｜一道菜說一個故事

這裡每道菜都是主廚手藝創意出菜。菜色都能感受到「家裡做不出來」的那種細緻感，不管是火候、調味還是食材搭配，都讓人吃得安心又感動。

如果你也愛吃「有手藝」的料理，不妨走進香橙料理坊，一起找回那口熟悉又驚喜的味道。

香橙料理食坊

地址：台南市永康區中山南路6號

電話：0915-976190

公休日：每週二