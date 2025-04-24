泰雅渡假村 | 🏹守護木3島🌈勇士試煉之旅!! 二日遊的行程

導讀 | 守護木3島 勇士試煉之旅

Day 1

前進獵場ryax gaga mrkyasの考驗

尋找大地森林之母

咕嚕咕嚕勇士營養補給，提升生命值

與大自然共生共存～輕手作體驗

賽德克·巴萊 火熱集會夜

能量淨化療養之泉

Day 2

「真正的人」最終考驗

是保護而非殺戮，見證一個勇士的誕生

泰雅渡假村位於台灣南投縣國姓鄉，園區特色是以台灣少數民族-泰雅族文化出發、設計許多木雕展示泰雅族文化；留在這裡一宿，夜晚更有泰雅族原住民營火晚會等系列活動。除了泰雅文化特色之外，也提供遊憩、住宿、溫泉、生態、露營、烤肉等，相當全方位渡假遊樂區!!

小學時期有跟著同學搭遊覽車，整個班級來玩耍；不知不覺，泰雅渡假村都經營33年了!!(民國81年開幕) 相當老字號的渡假村!! 山林美景還是和小時候看到的一樣疊翠美麗!!

上圖是我拍停車場，午後斜陽照射樹木落下的影子；自然也美麗!

歐式花園，階梯瀑布、鐘樓、精修的花圃庭園造景；光是漫步在林間，頓時有種徜徉在宮廷後花園之感! 沒那麼有財力，年年前往法國宮廷花園漫步；也可以花點千元大鈔來台灣國姓鄉泰雅度假村，享受歐式花園之美!

我們這次的任務，和小時候來泰雅渡假村是不同的!! 我們這次是參加🏹守護木3島🌈勇士試煉之旅!! 二日遊的行程中，園方幫我們安排一系列原民文化的活動! 讓我們成為泰雅渡假村的勇士吧!

邀請小櫻老師和我一起成為守護木3島🌈勇士!! 由工作人員的帶領下，我們自己選原住民的名字!! 大家好，我們今天是貝可與吉娃斯!!

這邊簡單介紹一下臘腸樹。屬紫葳科，花瓣有五葉呈深紅色圓錐花序下垂，果實形狀像蕃薯，原產於熱帶非洲；在賽內加爾地區的婦女將臘腸果實煎熬服用，以使胸脯豐滿結實，作為豐胸及保養聖品。官網說，泰雅渡假村園區種植數量為全台灣之冠，果實最長的有90公分，成串垂掛生長!! (但是，這次親臨園區目測最長約為40公分左右)

成為勇士的訓練之路，有揹木柴、鋸木頭、製作竹筒飯、射箭等技術；忙活的不亦樂乎!!

射山豬這款技術，真的要手臂有點力量比較好。小櫻老師真的五支箭，有一隻射中山豬(標靶)!!

已經洗淨的糯米飯與紅豆，調味完成；我們把料裝進竹筒裡、再加入充足的水，把葉子撕成兩半；蓋在竹筒承裝米飯處，利用棉繩綑緊開口處!! 竹筒飯各家風味不同、居多是鹹口味!

手動盛裝生糯米與紅豆，進竹筒裡!! 享受山林間手作的愉悅感!!

第二天，我們在哈扣公園就可以拿到昨天做好的竹筒飯!! 立馬請工作人員使用鐵槌敲破竹節、依照紋理把竹管拆開；就可以無負擔的享用自己手動DIY製作的竹筒米飯了! 保有竹筒的清香、米飯Q彈、些許的紅豆甘甜；鹹口味比較適合大人，我品嘗的相當習慣；同團的小朋友記憶中沒有這款風味，不太能接受!

和小時候來泰雅渡假村一樣；泰雅餐廳，供應下午茶、晚餐與隔天早餐；拿著餐券進門、享用自助吧!!

自助吧種類相當多元，炒花椰菜、米血、梅干扣肉割包、義大利麵、可以自己夾的麻醬麵、泰式奶茶、蜂蜜水、最後一區是供來園旅客自行客製皮蛋瘦肉粥!! 甜點也有水果、蛋糕等；真的不用擔心會餓肚子!!

自助吧都隨園區旅客胃囊自行夾取；也依照自己的口味夾取、品嘗!!

下午茶之後，🏹守護木3島🌈勇士試煉之旅夥伴的感情迅速熟絡了起來；飽餐一頓後，身心愉悅、讓我們往下一站出發!

我們這次住的房間，位在泰雅皇宮，其修建以歐式巴洛克風格出發。大廳就可以一窺寬敞舒適感、往上走至3樓房間途經拱門型走廊、開窗就是森林；相當舒適愜意；園區另有度假小木屋區、營地露營區等；

園區為我們準備兩張單人床；不影響隔壁、睡的相當舒適!!

與山林一起享用具有隱私性獨立房間湯屋；讓身體浸泡在溫潤的溫泉裡、眼裡盡是山林美景、呼吸著山間自然空氣! 度假、放鬆就該此般享受!!

浸泡在溫泉裡，相當愜意舒適!! 耳裡盡是鳥鳴、蟲鳴，眼裡是夜裡寧靜的山林；人生本該這般美好!

我們用休息逛園區的時間，撿拾落葉、枝枒等；在品嘗完餐點後，進行拓印環保袋DIY體驗；使用的是壓克力防水原料，我直接用畫的；把拓印的枝枒印畫，做成疊翠山林!

幾頓餐食與活動之後，我們和伙伴熟絡起來；同桌也進行DIY活動體驗也很愉悅!!

成為勇士之路，有一個小時是工作人員帶領我們尋找螢火蟲；大家取用紅色玻璃紙蓋住手機發光處，避免影響螢火蟲!!

小朋友們這時候，最是開心；一路上童言童語、最為可愛!! 媽媽、爸爸們都叮嚀不要太大聲、也不要尖叫!!

夜晚有原住民歌舞表演、竹竿舞與民眾同樂、刺球祝福、營火帶動唱晚會等；營火祈福結束後的營火烤棉花糖、烤餅乾；夜晚的泰雅渡假村，相當有原民文化氣息!!

大家唱跳完具有原民風格的團康舞，排隊領取棉花糖團聚於營火旁；用營火餘溫把大家相聚一起!!

烤餅乾很熱銷，索取一空!! 跳動之後補充點能量，相當美好!

哈扣公園，A區攀爬網、攀岩牆、三索橋、蔓藤路、移動木柱；B區剪刀橋、擺盪繩、信心跳、綜合挑戰、圓柱橋、V型繩網及蛇型橋等高空探索設施共12項!!

目測與地面距離約7米左右；有恐高的朋友；真心建議不要報名參加! 園區其他設施也很好玩、歐式花園走走、賞心悅目；拍拍網美照!

本次參加【🏹守護木3島🌈勇士試煉之旅】二日遊套裝行程，且有意願前往哈扣公園玩耍的夥伴；大多數的夥伴都有完成A+B區；戰績輝煌! 我的話，挑戰A區小朋友等級就好!!

畢竟哈扣公園的設施，目測與地面約有7米左右；真的要把安全設備做到滿分!!

挑戰哈扣公園A區，最後一關，找不到平衡感；還好有工作人員協助!!

泰雅渡假村裡，親臨海拔500公尺的天空步道，賞閱園區美景；山嵐壯碩綿延、林間風景秀麗，真的很值得一遊!



購票資訊及票價

https://www.atayal.com.tw/zh-tw/ticket.php



泰雅渡假村

電話：049-2461311

官網：https://www.atayal.com.tw/zh-tw

FB：https://www.facebook.com/atayalresort2.0/?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/atayalresort

地址：544南投縣國姓鄉北原路56-2號



泰雅渡假村 #親子旅遊 #溫泉飯店 #文化體驗 #員工旅遊 #迎新 #泰雅渡假村交通攻略 #南投旅遊推薦 #南投縣 #守護木三島邁向勇士之路的考驗 #南投旅遊

文章標籤