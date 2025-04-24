為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 《台北❤️中山》造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超可愛還有復古遊戲機可打！

《台北❤️中山》造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超可愛還有復古遊戲機可打！

台北美食 台北咖啡 台北探店 台北不限時咖啡 more
2025-04-24 20:48:00 文字：薔妮老娘
share
薔妮老娘

薔妮老娘

懶得看文章的人，也可以直接看我YT的影片介紹唷!

 

哈囉!今天要來中山區吃下午茶惹~這家造糕的人在我的口袋名單很久了，某天剛好在附近吃完萬客什鍋長安東路店，就決定走路15分鐘過來吃蛋糕台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超

造糕的人地址:台北市中山區長安東路一段45之2號2樓

台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，

餐廳位在二樓

台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，

門口的腳踏墊很可愛欸，這隻狗好像是店的標誌吉祥物(?XD，招牌的另外一面也有他們

台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，

先說一下店內低消是一杯飲料喔!所以一定要點飲料!

台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超

整個店的風格給大家看一下，我覺得就是很魔幻很ㄎㄧㄤ台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超有些角落很復古但有些色調又很有現代賽博朋克的科幻感(?)

台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超

就是這台遊戲機可以玩喔!

台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超

台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超

台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超

來看看當天他們的蛋糕有哪些吧!有溫蛋糕滿特別的，下次想試(因為我這次沒點)

台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超

台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超

台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超

我們點了原味巴斯克蛋糕跟硬布丁，蛋糕上面還有一顆超大的草莓看起來超療癒，蛋糕本身也很好吃台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超

台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超

飲料我們點紅茶跟黑糖鮮奶，杯子是方形的很可愛

台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超

吃完離開天都黑了XD，給大家看一下我說的招牌上的另外一面也有這隻狗狗

台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超

整體來說我覺得是間可以回訪的店唷，很適合跟朋友來喝下午茶聊天台北中山造糕的人，超有趣的賽博朋克Y2K風蛋糕店，店內裝潢超

延伸閱讀：

 

《台北❤️中山》路邊烤肉wildbbq中山，台北市高CP值的好吃燒烤店，必點爆汁水果豬五花，超大麻糬吃完超滿足！

《台北❤️中山》富錦樹台菜香檳春大直店，四度蟬聯台灣米其林指南一星，每人低消1000元值得嗎？

《桃園❤️大溪》石門水庫最夯的景觀餐廳「環湖咖啡好食二號店」我來啦！真的瞬間以為到日本喝下午茶了～

 

 

 

 

 
文章標籤
台北中山區 台北中山區美食 台北中山區餐廳 台北中山區咖啡廳 台北中山美食 台北中山站美食 造糕的人菜單 造糕的人 台北下午茶 台北下午茶不限時 台北下午茶推薦 中山區下午茶 中山區下午茶推薦 台北蛋糕 台北蛋糕店 薔妮老娘 捷運站美食 捷運中山站美食 捷運中山站下午茶 台北車站下午茶
創作者介紹
創作者 薔妮老娘 的頭像
薔妮老娘

老娘來了(請以康熙來了唱出)我的YT：老女良子

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
share
#台北美食
morechevron_right
延伸閱讀
義美奶茶大變身！竟然跟「大碗公冰·甜品」強強聯名！不只推出義美奶茶綿綿冰，還有全台首創義美奶茶粉粿！「大碗公冰·甜品台中南屯店」全新三代店超美超好拍～ - 阿華田的美食日記
 阿華田
新竹市東區新竹今日魚市。丼賞和食竹科關新店 這家是關新區最有日本氛圍的丼飯專門店 400元浮誇刺身船竟然有25片以上生魚片！ (菜單營業時間地址電話) – 跟著踢小米吃喝玩樂趣
 踢小米
苗栗低調寶藏店「阿發西式小館」，絕對是約會聚餐首選推薦！每道精緻擺盤的料理都只要$100~$200，真的相當平價，重點還很好吃又有特色！ - 阿華田的美食日記
 阿華田
新店報報！免飛韓國！台中這間「Bagel&Bagels貝與果」就能吃到每日新鮮出爐的美式貝果，口味選擇超多，餡料都超飽滿，絕對是下一間會被排爆的貝果專賣店！ - 阿華田的美食日記
 阿華田
芋艿川 內湖店｜市場的豆花小攤子賣到開店面啦，日本風稻草屋簷超吸睛，有機豆花一吃圈粉。內湖美食
 小咪ma．吃喝玩樂趣
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

造糕的人

phone02-25635577
place台北市中山區長安東路一段45-2號2樓
4.08 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.10
裝潢氣氛
4.30
CP值
4.20
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up