懶得看文章的人，也可以直接看我YT的影片介紹唷!
哈囉!今天要來中山區吃下午茶惹~這家造糕的人在我的口袋名單很久了，某天剛好在附近吃完萬客什鍋長安東路店，就決定走路15分鐘過來吃蛋糕
造糕的人地址:台北市中山區長安東路一段45之2號2樓
餐廳位在二樓
門口的腳踏墊很可愛欸，這隻狗好像是店的標誌吉祥物(?XD，招牌的另外一面也有他們
先說一下店內低消是一杯飲料喔!所以一定要點飲料!
整個店的風格給大家看一下，我覺得就是很魔幻很ㄎㄧㄤ有些角落很復古但有些色調又很有現代賽博朋克的科幻感(?)
就是這台遊戲機可以玩喔!
來看看當天他們的蛋糕有哪些吧!有溫蛋糕滿特別的，下次想試(因為我這次沒點)
我們點了原味巴斯克蛋糕跟硬布丁，蛋糕上面還有一顆超大的草莓看起來超療癒，蛋糕本身也很好吃
飲料我們點紅茶跟黑糖鮮奶，杯子是方形的很可愛
吃完離開天都黑了XD，給大家看一下我說的招牌上的另外一面也有這隻狗狗
整體來說我覺得是間可以回訪的店唷，很適合跟朋友來喝下午茶聊天
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