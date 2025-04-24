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基隆【姨媽的鹹粥】在地人推薦必吃傳統早午餐，紅燒肉超驚艷 !

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2025-04-24 20:52:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

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基隆【姨媽的鹹粥】在地人推薦必吃傳統早午餐，紅燒肉超驚艷 !

天的早餐來到基隆，中正區「姨媽的鹹粥」這名單在口袋放好久，今天決定來一吃究竟 !

位於漁港旁的小店，充滿了濃厚的在地風情。

雖然店面低調，但一碗鹹粥只需銅板價，卻能帶來滿滿的幸福感，深受在地人喜愛 。

 

基隆【姨媽的鹹粥】在地人推薦必吃傳統早午餐，紅燒肉超驚艷 !

早上不到7點，我們是第一批客人，來到門口就傳來闆娘親切的招呼，

店內沒有菜單，想吃什麼直接告訴闆娘 。

 

基隆【姨媽的鹹粥】在地人推薦必吃傳統早午餐，紅燒肉超驚艷 !

基隆【姨媽的鹹粥】在地人推薦必吃傳統早午餐，紅燒肉超驚艷 !

招牌鹹粥當然要來一碗，湯頭濃稠度剛好，味道清香舒服，

吻仔魚更增添了些許鮮味，不自覺的一口接一口 

 

基隆【姨媽的鹹粥】在地人推薦必吃傳統早午餐，紅燒肉超驚艷 !

基隆【姨媽的鹹粥】在地人推薦必吃傳統早午餐，紅燒肉超驚艷 !

紅燒肉

外層酥脆，內裡軟嫩多汁， 有很棒的肥瘦比例，

醃漬的味道舒服，鹹香適中，而且保有豬肉原有的肉香，這是目前吃過數一數二的紅燒肉 。

★點紅燒肉，闆娘會先回炸，能多一點酥香和熱度，若不想回炸可事先告知闆娘，

上圖是沒有回炸的紅燒肉，個人覺得超讚 。

 

基隆【姨媽的鹹粥】在地人推薦必吃傳統早午餐，紅燒肉超驚艷 !

炸魷魚

雖然炸過，但仍保有魷魚的自然鮮味，搭配特製的醬料風味更加 。

 

基隆【姨媽的鹹粥】在地人推薦必吃傳統早午餐，紅燒肉超驚艷 !

炸雞捲

外層炸得香酥，內陷多汁味口感豐富不油膩，能感受到多層次的滋味 。

 

基隆【姨媽的鹹粥】在地人推薦必吃傳統早午餐，紅燒肉超驚艷 !

生腸

處理得很乾淨，保留了適度的嚼勁，口感Q彈，帶有淡淡的豬肉香氣，

搭配鹹粥一起食用，既解膩又增添風味 。

 

基隆【姨媽的鹹粥】在地人推薦必吃傳統早午餐，紅燒肉超驚艷 !

炸魚肉

吃起來像是鯊魚， 外層微酥，內裡鮮嫩，

搭配店家的醬料，更能提升風味，好吃 !

 

可能是沒有其他客人，健談的闆娘，聊起了這家店的小故事...，

原來漁港邊的店家，大多是為了讓漁工們出港前填飽肚子而經營的，

每天清晨，漁夫和港邊工人都會來這裡享用一碗熱騰騰的鹹粥吃些小菜，為一天的工作注入能量，

雖然簡陋，但就是能一早讓漁夫們吃個溫飽...，

而這一轉眼就是幾十年...，周邊的店家，至今仍是漁夫及在地人生活的一部分，聽起來頗有韻味.... 。

 

「姨媽的鹹粥」不僅充滿故事，更讓人回味，簡單、樸實，尤其那肥美的紅燒肉，至今仍念念不忘~

以上簡單圖文，給各位參考 。

PS. 須特別留意營業時間，週休三日喔 !

 

google地圖連結 : 姨媽的鹹粥

地址 : 基隆市中正區中正路393巷22號

營業時間 : 05:00–12:00。週一至周三休息

 

 

 

 
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姨媽的鹹粥

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