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宜蘭冬山鄉【梅花湖】山湖麗緻空氣好，電動車環湖好拍好玩

宜蘭景點 梅花湖 電動車環湖 冬山鄉景點 more
2025-04-24 21:08:00 文字：Cheng chun
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Cheng chun

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前陣子看到友人臉書分享了梅花湖遊記，讓娘子直呼想去 !

所以，今年的宜蘭5天之旅，咱們也來感受一下開電動車繞行梅花湖的樂趣....

 

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停好車後，一整排店家就在停車場對面，有小吃、飲料、冰品，其中最多的就是租車行 。

 

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有單人腳踏車、雙人協力車，而最夯的就是四輪電動車....

 

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前後晃了一下，最後老婆看中這台安寶四輪電動車，

連車鑰匙圈都是安寶造形，哈...卡哇伊捏 ! 

 

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娘子駕車初體驗......

一上路就尖叫連連，媽呀 ! 第一次給老婆載....皮皮剉中 !!

 

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還好路況不錯，非假日車不算多，道路平坦有些小斜坡

 

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繞湖半圈，老婆似乎和安寶逐漸人車一體，越來越有車手的架勢 !

一個流暢的路邊停車，咱們下車拍拍照....

依山環湖，山明水秀，怎麼拍....都是個美字 !

 

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吊橋連接湖心島，這裡也是個拍照熱點

 

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開著電動車環湖+拍照，一個小時呼嘯而過，

還車後咱們繼續沿著湖畔散步，看著雁鴨戲水，喂著大鯉魚，山湖麗緻、空氣清新，很放鬆很愜意....

中午過後人潮湧現，讓原本平靜的梅花湖頓時變成名符其實的觀光聖地 。

想幽靜些....就早點來吧，喜歡熱鬧...假日下午2點左右是不錯的時段 。

以上簡單圖文，給有興趣的朋友參考 。

檢視地圖 : 梅花湖

地址 : 宜蘭縣冬山鄉環湖路1號

開放時間 : 24H

 

 

 
文章標籤
宜蘭景點 梅花湖 電動車環湖 冬山鄉景點 宜蘭旅遊 青山綠水 放鬆愜意 空氣好
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