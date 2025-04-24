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1晚千元出頭，有洗衣機可以用

2025-04-24 22:05:00 文字：呂萱萱愛分享
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呂萱萱愛分享

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1晚千元出頭，有洗衣機可以用

自主入住的民宿， 鄰近中正大學，不在熱鬧的市區，比較偏鄉間道路，有提供洗衣機、烘衣機、飲水機，還有免費停車場，雖說沒有華麗的裝潢，但還算滿乾淨的，出差商旅或對住宿沒有太大要求的話，其實很直得推薦

撰文。拍攝／呂萱萱

ＰＳ：我是週日入住，在訂房網預定，當日的價格是1100元，真的很便宜

1晚千元出頭，有洗衣機可以用

入住時間：下午4點
退房時間：隔日11點

1晚千元出頭，有洗衣機可以用

民宿左右兩道門都沒有門禁，到了現場就可以直接入住，可以過官方LINE與管家聯絡，因為我是在Booking訂房，所以是透過APP與管家聯絡，入住當天會給我房號，還密碼，採自主入住

1晚千元出頭，有洗衣機可以用

進入大門的二側有停車格可以停車，旁邊有個小涼亭是吸煙區，但可能風比較大，所以有灰塵，我就沒有待在兒了

1晚千元出頭，有洗衣機可以用

戶外區有洗衣機、和烘衣機可使用

1晚千元出頭，有洗衣機可以用

這是一樓的客房門口，鐵門的一戶戶就是客房

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1晚千元出頭，有洗衣機可以用

有提供耳塞、茶包、飲水機、微波爐、滑板、腳踏車、販賣機

1晚千元出頭，有洗衣機可以用

密碼在門把上（入住前管家會提供）

1晚千元出頭，有洗衣機可以用

客房是獨立空調，裡面有電視、冰箱、吹風機，還有提供無線網絡（很重要）

1晚千元出頭，有洗衣機可以用

床不會太軟，有點偏硬，雖說不像飯店這麼舒適，但還算滿乾淨的（住一晚才1100元，真的沒得嫌啦）

1晚千元出頭，有洗衣機可以用

床頭還有充電插頭

1晚千元出頭，有洗衣機可以用

因為我是出差辦公，只要客房乾淨，有個辦公桌可以用，對我而言就足夠了~

1晚千元出頭，有洗衣機可以用

浴室有沐浴乳、洗髮精

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