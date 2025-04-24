隱藏於桃園南平路同安黃昏市場外側，是桃園高人氣的便當外帶店，有九款不同手作便當，雞肉、豬肉、魚類、炸蝦、咖哩或蔬食都有，每份便當還附贈一瓶飲料，配菜也非常好吃，回購率100%

鄰近桃園藝文特區，就在南平路同安黃昏市場的外側，從南平路254巷進入

店家每日新鮮進貨食材，當天現煮現炒，便當皆為現點現裝，炸物的部份也都是現炸，新鮮口感有品質，絕不是那種已經裝好再加熱的便當

店家每日新鮮進貨食材，當天現煮現炒，便當皆為現點現裝，炸物的部份也都是現炸，新鮮口感有品質，絕不是那種已經裝好再加熱的便當

因為生意真的很好，手作便當有一定的量，所以我有先提前預定，這樣就不怕賣完吃不到啦XD

今天點了醬燒雞腿(無骨)、日式豬排、日式炸蝦，都是讓我們持續回購的口味

每個便當外，都有備註口味的貼紙，對大量訂購的人來說，很方便辨識

便當盒很有質感哦，不是那種一般盒子用橡皮筋裝，盒身有扣子，外帶提回家也比較不擔心裡面的菜色漏出來了

每份便當都有附上餐具，筷子、湯匙、衛生紙、牙籤

↑ 醬燒雞腿（無骨）強烈建議一定要點，真的太好吃了

雞腿口感超級嫩，完全不會柴，醬汁香味十足，甘甜不死鹹，日式風味滿滿，超級好吃，而且雞腿很大隻，我吃完超級撐

米飯添加了紅藜麥，粒粒分明，很有嚼勁，真的愈嚼愈香

便當還有附上香腸跟半顆滷蛋，也太豐盛了

今天的配菜也不錯，滷白菜、麻婆豆腐、炒青江菜，鹹度適中很剛好，就算單吃不死鹹，而且不會很油膩，吃完也沒有負擔感

↑ 日式豬排，也是必點之一的口味，豬排的尺吋超級無敵大！你看看，真的快塞滿整個便當了

外酥內嫩炸的好香，一口咬下還會噴肉汁，我爸媽超喜歡的

↑ 日式炸蝦，裡面有四隻（一般便當店頂多給三隻，而且都很小隻）

卡滋卡滋炸的好酥，吃得蝦肉的口感，很扎實，實在非常銷魂誘人