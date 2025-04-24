不得不分享最近餅乾體驗了一款非常貴氣的高級寢具品牌，
這個櫃位和品牌在高雄漢神巨蛋的地下室一樓，餅乾已經注意過了，
愛了這個寢具品牌了，
對我來說，挑選寢具是一件很重要的事，畢竟每天至少有三分之一的時間都在床上度過，
睡得好，才能讓生活更有品質。我特別在意 材質的親膚感與透氣性，
它旁邊一樣是同一間公司日比家族旗下的櫃位，
當我了解後我又更畢竟長時間接觸肌膚，當然要選擇舒服的觸感，像是天絲、純棉或亞麻這類的材質，
摸起來柔軟、透氣，才能讓肌膚自在呼吸，不會悶熱或刺激皮膚。
高級感也是我挑選寢具的關鍵之一。不是說一定要選昂貴的品牌，
高級感也是我挑選寢具的關鍵之一。不是說一定要選昂貴的品牌，
而是希望整體質感能夠帶來一種放鬆與享受的氛圍，
比如低調奢華的色系、細緻的織紋設計，或是飯店級的蓬鬆枕頭和柔軟的床墊，這些都能提升睡眠的幸福感。
此外，我也很重視耐用性與好清潔度。畢竟床單、被套需要定期清洗，
此外，我也很重視耐用性與好清潔度。畢竟床單、被套需要定期清洗，
如果材質容易起毛球、褪色或難以維持蓬鬆感，那就太麻煩了。
我偏好可以機洗、快乾且不容易變形的寢具，這樣才能長期保持乾淨舒適，不必擔心洗幾次就變舊變粗糙。
簡單來說，對我來說理想的寢具就是：觸感柔軟、透氣舒適、質感滿分，
簡單來說，對我來說理想的寢具就是：觸感柔軟、透氣舒適、質感滿分，
還要耐用又好清潔，這樣每天回到床上，才能真正感受到放鬆與療癒。✨
今天我到了
📍【曜瑪AMA專櫃】高雄漢神巨蛋購物廣場/B1，去體驗一下這個來自英國皇室御用品牌分享 ~
體驗一下這個品牌帶來的舒適度以及品牌精神和故事等等，讓我深度的了解到這個品牌，
之前逛漢神巨蛋就有注意到這個品牌的櫃位，給人感覺就是這個品牌的寢具質感特別好，
帶有點鄉村風格的味道，一看就知道是高級寢具品牌，
透過這次去近距離的接觸並請吸取這個品牌的精神以及了解這個品牌的故事，
對於這個日比家族Sanderson英國皇室御用品牌有更深入的了解了!!
剛到這個櫃位就覺得客服的態度非常的好，工作人員非常得溫柔且細心，對於品牌也相當用心，
在包裝品牌的過程手勢都很熟悉的感覺，對於包裝高貴寢具用品真得花很多心思，
對於品牌講解也非常專業，讓我更了解這個來自英國品牌!
一直以來，我對寢具的要求很高，畢竟一天裡至少有三分之一的時間是在床上度過的，睡眠品質真的不能馬虎。
這次去漢神百貨的 Sanderson 專櫃 體驗了這款英國皇室御用的頂級寢具，真的有一種「這才是睡眠該有的質感！」的感覺。英式鄉村風寢具開箱~
櫃位上展是很多床單的部分，療癒系設計床包分享!
一躺上去，最直觀的感受就是 布料親膚細緻，柔軟度剛剛好，
高等級棉花材質觸感柔軟，這觸感真的是好摸，比普通的棉在高級一點布料，
觸感摸起來柔軟又絲滑，具有高級的質感，
不像有些寢具摸起來雖然柔軟，卻缺少了支撐感。
這款 Sanderson 寢具則是擁有高級的綿密觸感，肌膚接觸的瞬間就能感受到它的細緻與透氣度，完全不悶熱，就算長時間使用也不會有不適感。
透氣度真的讓人驚豔！ 以前試過一些標榜高支數的寢具，雖然觸感滑順，
透氣度真的讓人驚豔！ 以前試過一些標榜高支數的寢具，雖然觸感滑順，
但睡久了容易覺得悶熱。而 Sanderson 的布料卻是那種會「呼吸」的材質，
能夠讓肌膚保持乾爽舒適，不論春夏秋冬都能感受到剛剛好的溫度，這點真的很加分。
設計感更是不容忽視！ Sanderson 擁有百年歷史，英式典雅的花卉圖騰真的超有質感，
設計感更是不容忽視！ Sanderson 擁有百年歷史，英式典雅的花卉圖騰真的超有質感，
我來分享櫃位上的花色給大家看一下~ 看一下有多漂亮質感有多好!
真的是各種花色都有顏色琳瑯滿目，讓你有多種選擇~
這是當產展示的床組色系
細節都處理得非常精緻美好!
其他是櫃位上的鋪平展示
你看精工的部分! 它的縫工有多細緻~ 用看的就能看的出來這品牌多麼高貴了~
每一款都是低調奢華，擺在房間裡就像是精品一樣，讓整個空間的氛圍瞬間提升。
花色採取人工手繪的花背景，它是百年傳承下來的壁花背景設計而成，
每一個顏色都是純手工彩繪得所設計出來，絕對部會撞衫撞花色等，
它是採平面的花色所設計的，不是立體圖案，立體圖案是另外一個品牌的，櫃位上也有展示，
這是圖片展示的部份給你作參考!
這個品牌的圖案特色就是可以當作壁花使用的圖案，然後使用是鄉村風格的圖案為主，
圖案鮮少有前衛的布幾何圖形，所以整體看起來偏溫馨且平易近人，這是這品牌的圖案特色!
而且這種經典款式怎麼看都不會退流行，真的超值得投資！
寢具豐富款式吸引人 ，花色款式多樣真的非常吸引人，
這次在櫃位體驗後，真的深刻感受到 一套好的寢具，能讓睡眠變成一種享受。
這次在櫃位體驗後，真的深刻感受到 一套好的寢具，能讓睡眠變成一種享受。
另外專櫃人員也是值得一提的服務人員專業親切、幫助了解很多寢具知識等，
透過它的講解讓我了解到這個品牌的特殊性以及品牌為何貴為皇室所使用它!!
如果你跟我一樣，重視生活質感、在意親膚透氣度，親膚透氣寢具推薦~
又希望每天的睡眠都能像在高級飯店一樣，那 Sanderson 真的會讓你愛上這種英式奢華的睡眠體驗💖✨
英國皇室御用品牌Sanderson 創立於1860年
創始人Arthur Sanderson 從英國倫敦蘇活區的一間小工作室開始了他的壁紙事業
以其清新明亮的風格席捲了倫敦當地，並於1920年將事業版圖拓展到織品設計。
Sanderson創立至今155年擁有傢飾布、壁紙、寢具、油漆、瓷器等豐富的居家設計，
風靡世界各地喜愛生活質感的品味家，代表著偉大非凡的意義。
在1955年時，更被欽點設計英國伊莉莎白女王寢室，至此成為英國皇室的御用品牌。
Sanderson 一直致力於發展符合當代生活型態的圖案，色彩與編織，
經過多年推出的成功選集，證實為此領域的領導者而備受全世界同業的肯定。
是目前少數自己生產印製布料與壁紙的織品品牌，並可訂製高價的手工印刷壁紙。
Sanderson的設計稿仍以手工繪成，也是目前少數堅持自己生產印製布料的織品品牌。
以獨特的鄉村清新風格，擅長以明亮溫柔的色彩搭配寫真的花朵設計，色彩豐富且淡雅，令人備感清爽的設計款式溫暖人心。
採用自然的元素，利用植物、藤蔓的生長原理，讓圖案獲得一種延續的力量，
這種無限延伸的設計，讓他的產品得以隨意切割，都不破壞其藝術完整性。
⭐純棉/長絨棉/埃及棉⭐
影響棉花質量的關鍵：由於棉花品種、生長環境、種植與採收方法的差異，所生產出來的棉花，
在纖維的特性與價格上，也有相當大的差異，而其中影響質量最關鍵的，是棉花的纖維長度，以及採收的方法。
埃及棉最大的優勢在於纖維細且強度高，所以同樣支數的紗線，埃及棉比普通棉能紡進更多根纖維，成紗的強度高，回彈性好，擁有更強的韌性。
⭐棉中之王－埃及棉⭐
埃及尼羅河畔土壤含鹽鹼、淤泥肥沃，氣候溫暖乾燥 ，氣候適合棉花生長，濕度是左右棉花大小的主因。
棉花越大，就越能夠抽出較長的棉纖維，其纖維特性為特別細長、堅韌，是抽成紗線製成織品的極佳原物料這樣超長的棉纖維織成的棉布當然韌性高且具有高度的吸水性。
埃及棉全部採用手工採摘和梳理，以便直觀的分辨棉花的品質，避免機械採割的損傷，得到又細又長的棉纖維清潔度好，
無污染，有害物質為零棉的結構不被破壞，後期洗滌多次也不會變硬，柔軟如初。
創始人Arthur Sanderson 從英國倫敦蘇活區的一間小工作室開始了他的壁紙事業
以其清新明亮的風格席捲了倫敦當地，並於1920年將事業版圖拓展到織品設計。
Sanderson創立至今155年擁有傢飾布、壁紙、寢具、油漆、瓷器等豐富的居家設計，
風靡世界各地喜愛生活質感的品味家，代表著偉大非凡的意義。
在1955年時，更被欽點設計英國伊莉莎白女王寢室，至此成為英國皇室的御用品牌。
Sanderson 一直致力於發展符合當代生活型態的圖案，色彩與編織，
經過多年推出的成功選集，證實為此領域的領導者而備受全世界同業的肯定。
是目前少數自己生產印製布料與壁紙的織品品牌，並可訂製高價的手工印刷壁紙。
Sanderson的設計稿仍以手工繪成，也是目前少數堅持自己生產印製布料的織品品牌。
以獨特的鄉村清新風格，擅長以明亮溫柔的色彩搭配寫真的花朵設計，色彩豐富且淡雅，令人備感清爽的設計款式溫暖人心。
採用自然的元素，利用植物、藤蔓的生長原理，讓圖案獲得一種延續的力量，
這種無限延伸的設計，讓他的產品得以隨意切割，都不破壞其藝術完整性。
⭐純棉/長絨棉/埃及棉⭐
影響棉花質量的關鍵：由於棉花品種、生長環境、種植與採收方法的差異，所生產出來的棉花，
在纖維的特性與價格上，也有相當大的差異，而其中影響質量最關鍵的，是棉花的纖維長度，以及採收的方法。
埃及棉最大的優勢在於纖維細且強度高，所以同樣支數的紗線，埃及棉比普通棉能紡進更多根纖維，成紗的強度高，回彈性好，擁有更強的韌性。
⭐棉中之王－埃及棉⭐
埃及尼羅河畔土壤含鹽鹼、淤泥肥沃，氣候溫暖乾燥 ，氣候適合棉花生長，濕度是左右棉花大小的主因。
棉花越大，就越能夠抽出較長的棉纖維，其纖維特性為特別細長、堅韌，是抽成紗線製成織品的極佳原物料這樣超長的棉纖維織成的棉布當然韌性高且具有高度的吸水性。
埃及棉全部採用手工採摘和梳理，以便直觀的分辨棉花的品質，避免機械採割的損傷，得到又細又長的棉纖維清潔度好，
無污染，有害物質為零棉的結構不被破壞，後期洗滌多次也不會變硬，柔軟如初。
長絨棉是什麼？為什麼這麼受歡迎？
長絨棉（Long Staple Cotton） 指的是一種纖維較長、品質較高的棉花品種，
因為纖維較長，所以織出來的布料更柔軟、更細緻，也更耐洗耐用。
比起一般棉花，長絨棉摸起來的觸感更絲滑，透氣度更好，
不容易起毛球，因此常被用來製作高級寢具、衣物，甚至是奢侈品牌的布料。
長絨棉的特色
1️⃣ 纖維長度更長，手感超細緻
長絨棉的纖維比普通棉花更長、更細，所以紡織出來的布料觸感滑順、柔軟，不會有粗糙感，穿起來或蓋起來都特別舒適。
2️⃣ 透氣又親膚，適合敏感肌
長絨棉的結構讓它有極佳的透氣性，能夠快速排濕，不會悶熱黏膩，
對於敏感肌膚的人來說，長絨棉的天然特性也不容易引起過敏或刺激。
3️⃣ 比普通棉花更耐洗耐用
3️⃣ 比普通棉花更耐洗耐用
一般的棉布可能洗久了會變粗糙、起毛球，但長絨棉的纖維結構比較強韌，
越洗越柔軟，反而變得更舒服，所以是非常值得投資的高級棉質！
4️⃣ 經常用於高級寢具與精品服飾
4️⃣ 經常用於高級寢具與精品服飾
因為它的觸感和耐用度都非常好，很多五星級飯店的寢具、奢侈品牌的襯衫、睡衣、內衣，都是用長絨棉製作的，可以說是棉花界的「精品」。
長絨棉 vs. 埃及棉？
如果說長絨棉已經是高級棉，那 埃及棉（Egyptian Cotton） 更是頂級中的頂級！
埃及棉本身就是最優質的長絨棉之一，纖維更長更細，觸感更滑順，質感更奢華，也因此價格更高。
如果你喜歡觸感柔軟、親膚透氣、又耐用的材質，長絨棉絕對是非常值得投資的選擇！
Sanderson英國皇室御用品牌，目前有長絨棉與埃及棉系列（埃及棉系列盒裝中有認證標章吊卡），
說真的，以前買寢具，我只在意好不好看，直到真正用上 Sanderson 的埃及棉系列，高等級埃及棉床包開箱!
才知道什麼叫「一試成主顧」！這種純正埃及棉的觸感真的不一樣，細緻、柔軟又透氣，讓人一躺下去就不想起來💖。
最大的差別就是 手感真的太舒服了！高質感睡眠寢具推薦 一般的棉質寢具可能摸起來還是會有一點點粗糙感，
最大的差別就是 手感真的太舒服了！高質感睡眠寢具推薦 一般的棉質寢具可能摸起來還是會有一點點粗糙感，
但埃及棉的纖維特別長、特別細，所以摸起來是那種 滑順又有一點絲綢感的細膩觸感，
不只是柔軟，還帶著一種輕盈的包覆感，蓋上去就像有溫柔的擁抱一樣。
透氣度更是一絕！ 有些床單冬天太冷、夏天太悶，但埃及棉就是一年四季都剛剛好，
透氣度更是一絕！ 有些床單冬天太冷、夏天太悶，但埃及棉就是一年四季都剛剛好，
會隨著體溫調節溫度，蓋起來溫暖，卻完全不悶熱。
尤其台灣這種濕熱氣候，能夠保持乾爽的寢具真的超重要！
還有一點我超在意的，就是耐用度。很多床單洗久了會變粗、甚至起毛球，
還有一點我超在意的，就是耐用度。很多床單洗久了會變粗、甚至起毛球，
但埃及棉的纖維非常堅韌，越洗越柔軟，反而變得更舒服！
而且 Sanderson 的埃及棉寢具盒裝內還有 官方認證標章吊卡，品質保證，完全不用擔心買到假貨。
如果你跟我一樣，喜歡細緻、透氣又耐用的高級寢具，高級寢具品牌分享!使用起來就是舒服且不一樣~
如果你跟我一樣，喜歡細緻、透氣又耐用的高級寢具，高級寢具品牌分享!使用起來就是舒服且不一樣~
Sanderson英國皇室御用品牌是用很高貴得藍色盒子裝著! 看起來相當貴氣有質感~
櫃位上擺飾陳列的部分非常得乾淨俐落，相當有質感，
尤其是床坐起來相當得柔軟舒適! 我好喜歡這張床喔好美~
百貨公司寢具品牌分享真的一定要試試 Sanderson 的埃及棉系列，蓋過一次就回不去了，天天都像睡在五星級飯店一樣享受✨💤！
作為一位注重生活品味的輕熟女，每當夜幕低垂， 我都會沉浸在這款 Sanderson 英國皇室御用品牌的極致體驗中。
這款長絨棉枕頭套不僅外觀極致精美，圖案設計精緻而優雅， 每一個細節都彰顯著英倫貴族的典雅氣息。
當我躺下時， 迎面而來的是那份細膩親膚的柔軟感，仿佛整個身體都被溫柔包裹，每一絲肌膚都能感受到來自高品質面料的呵護。
枕頭套獨有的透氣設計更是讓人驚喜，無論是悶熱的夏日還是涼爽的秋夜， 都能保持適宜的溫度與濕度，使肌膚得以呼吸、放鬆。
這種恰到好處的舒適感， 讓我彷彿沉浸在一場奢華的睡眠盛宴中，無論是短暫的小憩還是整夜的甜美夢鄉，都能獲得前所未有的放鬆與安逸。
此外，枕頭套上那精雕細琢的圖案，不僅僅是一種視覺享受， 更像是藝術與實用性的完美結合。
每當我細細端詳這些精緻的紋路， 都會感受到一種歷史與現代交融的魅力，彷彿自己也成為了英國皇室生活中的一員。
這份獨特的體驗， 不僅僅體現在觸感與透氣性上，更延伸到我對品質生活的全方位追求，讓每一個夜晚都充滿了儀式感與尊貴享受。
另外保養小知識：
(1)枕頭套建議每周換洗，床組寢具建議兩周換洗
(2)寢具可裝入洗衣網中減少摩擦，降低產生毛球的機率
(3)請勿與衣物混洗(衣服上的鈕扣、拉鍊、裝飾等...都有可能造成寢具摩擦)。
以上簡單的分享希望你會喜歡!
關於
日比家族Nibi Family
日比家族評價就是一個很棒的公司，代理很多台灣沒有得歐美寢具品牌，具有一定的水準和質感!
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