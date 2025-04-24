不得不分享最近餅乾體驗了一款非常貴氣的高級寢具品牌，

這個櫃位和品牌在高雄漢神巨蛋的地下室一樓，餅乾已經注意過了，

愛了這個寢具品牌了，

對我來說，挑選寢具是一件很重要的事，畢竟每天至少有三分之一的時間都在床上度過， 睡得好，才能讓生活更有品質。我特別在意 材質的親膚感與透氣性，

它旁邊一樣是同一間公司日比家族旗下的櫃位，

當我了解後我又更畢竟長時間接觸肌膚，當然要選擇舒服的觸感，像是天絲、純棉或亞麻這類的材質，

摸起來柔軟、透氣，才能讓肌膚自在呼吸，不會悶熱或刺激皮膚。



高級感也是我挑選寢具的關鍵之一。不是說一定要選昂貴的品牌，

而是希望整體質感能夠帶來一種放鬆與享受的氛圍，

比如低調奢華的色系、細緻的織紋設計，或是飯店級的蓬鬆枕頭和柔軟的床墊，這些都能提升睡眠的幸福感。



此外，我也很重視耐用性與好清潔度。畢竟床單、被套需要定期清洗，

如果材質容易起毛球、褪色或難以維持蓬鬆感，那就太麻煩了。

我偏好可以機洗、快乾且不容易變形的寢具，這樣才能長期保持乾淨舒適，不必擔心洗幾次就變舊變粗糙。



簡單來說，對我來說理想的寢具就是：觸感柔軟、透氣舒適、質感滿分，

還要耐用又好清潔，這樣每天回到床上，才能真正感受到放鬆與療癒。✨

今天我到了



📍【曜瑪AMA專櫃】高雄漢神巨蛋購物廣場/B1，去體驗一下這個來自英國皇室御用品牌分享 ~

體驗一下這個品牌帶來的舒適度以及品牌精神和故事等等，讓我深度的了解到這個品牌，

之前逛漢神巨蛋就有注意到這個品牌的櫃位，給人感覺就是這個品牌的寢具質感特別好，

帶有點鄉村風格的味道，一看就知道是高級寢具品牌，

透過這次去近距離的接觸並請吸取這個品牌的精神以及了解這個品牌的故事，

對於這個日比家族Sanderson英國皇室御用品牌有更深入的了解了!!

剛到這個櫃位就覺得客服的態度非常的好，工作人員非常得溫柔且細心，對於品牌也相當用心，

在包裝品牌的過程手勢都很熟悉的感覺，對於包裝高貴寢具用品真得花很多心思，

對於品牌講解也非常專業，讓我更了解這個來自英國品牌!

一直以來，我對寢具的要求很高，畢竟一天裡至少有三分之一的時間是在床上度過的，睡眠品質真的不能馬虎。

這次去漢神百貨的 Sanderson 專櫃 體驗了這款英國皇室御用的頂級寢具，真的有一種「這才是睡眠該有的質感！」的感覺。英式鄉村風寢具開箱~