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<一分鐘短評>



不想墜入午夜死亡輪迴，逃出去的唯一方法，就是活著直到黎明…..



本片除了有傳統恐怖片必看得到的虐殺尖叫追逐情節外，最吸睛的地方，在於導演與編劇玩出恐怖電影的新趣味，電影前半段充滿懸疑靈異，光怪陸離的死法，緊緊抓住觀眾的眼球與好奇新，電影後半段一反必死無疑的終極結局，闖入詭屋者展開絕地大反攻，充滿創意的反擊，緊迫盯人分秒必爭的節奏感，讓全片從頭到尾緊扣心弦看得淋漓爽快!





2025年4月25日在台上映美國電影《直到黎明》(Until Dawn)，由《鬼關燈》《安娜貝爾：造孽》導演大衛‧桑德柏格(David F. Sanderberg)執導 ，艾拉·魯賓(Ella Rubin)、麥可·西米諾(Michael Cimino)、歐德莎·艾德蘭(Odessa A'zion )、柳智英(Ji-young Yoo)、貝爾蒙特·卡梅利(Belmont Cameli)、瑪雅·米雪兒(Maia Mitchell)與彼得·史托馬(Peter Stormare)飾演精神科醫生希爾領銜主演，拍攝詭片經驗豐富的導演大衛‧桑德柏格(David F. Sanderberg)，與兩位編劇布萊兒·巴特勒(Blair Butler)與蓋瑞·道柏曼(Gary Dauberman)一搭一唱，改編自PlayStation工作室的2015年同名電子遊戲，以共同宇宙為背景，並為擴展遊戲事件而採用原創獨立故事。





2025年4月25日與美同步在台上映的美國電影《直到黎明》(Until Dawn)預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=zgqq9SkSyws





每一晚都有不同的邪魔惡靈想殺了你，一次又一次…...，你是否能打破生死輪迴循環，撐到隔天黎明活著醒來？



電影從一位女子好不容易，從地底下掙扎逃到荒郊野外的地面，卻還是在黎明來臨前最後一秒，被活活砍死，血濺八方滿臉痛苦惶恐的她生前說了一句 : 「求求你，別讓我再死一次」後就斷氣而亡，沒有人知道她說這句話代表的涵義。

接著鏡頭跳轉到一部載著五位好友的車子內，原來其中由艾拉·魯賓(Ella Rubin)飾演的女主角柯洛芙(Clover)前來尋找之前與她斷了音訊失蹤多日的姊姊梅蘭妮(Melanie)，而那位來不及逃出生天的女子就是她的姊姊，他們一行人路經一家雜貨店，經老闆指示前往一處天氣很詭異的山谷，發現了一棟荒廢多時的遊客中心。

當他們走進後就逐漸發現一切都很不對勁，牆上的沙漏，桌上不斷重複簽名的遊客姓名，公佈欄上一堆失蹤的人像公告，很快地他們也陷入了與之前遊客同樣的困境，夜夜面臨邪魔惡靈的追殺， 除非想辦法活到隔天黎明，不然就得夜夜再重複面臨死亡的威脅，而且每次死法都不同，讓人心生恐懼!

美國電影《直到黎明》(Until Dawn)跳出荒郊僻屋暗夜遭虐殺奪命的傳統恐怖電影窠臼，從中心主題概念到編劇情節玩出充滿趣味的新創意，設定只要誤入詭屋的探險者，每晚活不到隔天天亮，就得夜夜死一次，而且每次死法都不同，前半段劇情聚焦在多變的詭異死法，勾起愛看恐怖片的觀眾的好奇與期待，電影後半段則看主配角五人如何團結合作奮力逃出生天，更掀開了隱身在背後的真正操弄者面貌!



想知道演大衛‧桑德柏格(David F. Sanderberg)執導 ，拍攝詭片經驗豐富的他，與兩位編劇布萊兒·巴特勒(Blair Butler)與蓋瑞·道柏曼(Gary Dauberman)究竟葫蘆裡賣的是甚麼樣的關子，請鎖定明天2025年4月25日與美國同步上映的美國電影《直到黎明》(Until Dawn)，呼朋引友進全台戲院影城一探究竟!





<電影本事>



柯洛芙在姊姊梅蘭妮神秘失蹤多日後，與朋友們前往姊姊失蹤的偏遠山谷尋找答案。他們發現自己遭到謀殺，醒來後發現又回到了當晚的一開始。他們被困在山谷中，被迫一次又一次地重溫噩夢——只是每一次，殺手的威脅不盡相同......

直到黎明 Until Dawn

出品國家 : 美國

出品年份 : 2025

在台上映 : 2025年4月25日

電影語言 : 英語發音

電影字幕 : 中英文字幕

電影色彩 : 彩色

電影片長 : 1時43分

電影級別 : 輔15

台灣出品：Sony Pictures 索尼影業

電影監製 : Gergö Balika,Gary Dauberman,Hermen Hulst,Roy Lee, Lotta Losten, Mia Maniscalco, Charles Miller,Asad Qizilbash,David F. Sandberg與Carter Swan

電影導演 : 《鬼關燈》《安娜貝爾：造孽》導演大衛‧桑德柏格(David F. Sanderberg)

電影編劇 : 布萊兒·巴特勒(Blair Butler)與蓋瑞·道柏曼(Gary Dauberman)

電影攝影 : Maxime Alexandre

電影剪輯 : Michel Aller

電影選角 : Wittney Horton

製作設計 : Jennifer Spence

藝術指導 : Andras Body,Annamária Orosz與Miklos Selmeczy

美術設計 : Adam Polgar

服裝設計 : Julia Patkos

妝髮設計 : Whitney Banks等

領銜主演 :

艾拉·魯賓(Ella Rubin)飾演柯洛芙(Clover)

麥可·西米諾(Michael Cimino)飾演麥斯(Max)

歐德莎·艾德蘭(Odessa A'zion )飾演妮娜(Nina)

柳智英(Ji-young Yoo)飾演梅根(Megan)

貝爾蒙特·卡梅利(Belmont Cameli)飾演亞碧(Abe)

瑪雅·米雪兒(Maia Mitchell)飾演飾演柯洛芙的失蹤姊姊梅蘭妮(Melanie)

彼得·史托馬(Peter Stormare)飾演精神科醫生希爾

FB官方粉絲頁 : Sony Pictures 索尼影業



(註)

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