之前老娘回台灣請朋友推薦我火鍋店，萬客什鍋就在推薦名單上，他們在台北有不少分店，這次我就來長安東路店的萬客什鍋試試!吃完以後如果想在附近吃下午茶的，推薦可以去這間造糕的人，走路15分鐘就會到囉!(當然也可以坐公車啦!XD

✅萬客什鍋長安東路店地址：台北市中山區長安東路二段81號

覺得這家店的門口很不顯眼欸，如果從門口經過應該會沒發現店在這裡XD

但我沒想到的是，平日下午14:30，店內竟然還幾乎全滿！！生意也太好了吧😅

醬料區

結果我跟朋友點一樣的石頭火鍋配牛肉XD，但是，石頭火鍋端上來的時候就是照片看到的這樣，沒有在你面前先炒一炒XD而且其實湯頭我也沒有吃到爆香味

我覺得比起他們主餐，飲料跟甜點冰淇淋更吸引我

竟然還有楊枝甘露冰沙

霜淇淋的口味選擇也很多

而且有很特別的荔枝烏龍跟柴燒桂圓！

好吃好吃～我會願意為了吃霜淇淋再來回訪XD

結果後來朋友去吃過八德店以後才知道，八德店竟然沒有霜淇淋吃到飽！ 她說飯後只有一根小冰棒可以吃...但是目前八德店整修中，不曉得他們整修完畢後是不是也會變的跟長安東店一樣可以有霜淇淋任你吃了XDD，總之如果是想吃霜淇淋的話來長安東店就對啦！

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