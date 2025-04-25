熱水器怎麼挑？！當然要挑選通過一級能效實驗檢測、熱效率90%up的 Haier 海爾 一級能效 冷凝式節能燃氣熱水器 16L ！一級能效不僅環保，五段火排控溫技術，還能精準控溫，洗澡不會忽冷忽熱，Smart AI智能溫控，讓你在浴室內就可遠端遙控水溫，不用跑上跑下到陽台調溫。最近天氣忽冷忽熱，每天洗澡水溫很難以掌控最適合肌膚的溫度，特別是每個家人洗澡水溫感受度不太一樣，可以遙控水溫功能真的是太便利了！

Haier 海爾 一級能效 冷凝式節能燃氣熱水器觸控式面板也太好看了，搭配鐵灰色霧面機身，一整個好時尚！還享有全機三年保固服務，海爾原廠授權的技師到府安裝、售後維修服務，比起其他沒有授權的技師安裝，更安全有保障喔。

之前買的熱水器用了10多年了，雖然還沒壞，但就是忽冷忽熱，洗起來真的很不方便。

一級能效

經朋友推薦這一台Haier 海爾 一級能效 冷凝式節能燃氣熱水器 16L，看到一級能效環保節能我們全家眼睛都亮了，在台灣熱效率88%以上就算一級能效，但海爾是90%以上，主要是多了副水箱設計，讓熱能可以回收再利用，更環保節能。

排出去的熱氣也會從110度降到50幾度，足足降溫超過50%，有效幫助減碳排。但會有冷凝水的產生，無毒無害，也進一步降低環境的負擔。

原廠授權專業技師到府安裝

購買Haier 海爾 一級能效 冷凝式節能燃氣熱水器包含配送及基本安裝，由海爾原廠授權專業技師到府安裝。

因每一台熱水器掛架設計都不太一樣，除了拆除舊機，還要拆卸原壁掛架。

早期技師施工較無概念，只要能安裝上去就好，大都使用粗暴蠻力敲打鋼釘安裝，以至於拆卸原壁掛架花了一點時間。海爾原廠授權的技師不僅專業，還很有耐心的幫我們把原壁掛架拆除，丈量尺寸後開始鑽洞安裝。

光是鑽洞安裝也很費心！熱水器不只是掛在壁掛架上，上下還用螺絲固定，感覺非常用心。

最後在熱水器上方倒一杯水，這是為了防止廢氣逆流排出，只有在第一次安裝才倒入，之後不需要再添加。

Haier 海爾 一級能效 冷凝式節能燃氣熱水器 16L

Haier 海爾 一級能效 冷凝式節能燃氣熱水器觸控式面板也太好看了，搭配鐵灰色霧面機身，一整個科技感滿滿，好時尚！好好看！

五段火排控溫技術

五段火排控溫技術，比起之前熱水器，更能精準控溫，洗澡不會忽冷忽熱，開啟全熱水就是想要的水溫，不用再混入冷水，恆溫效果非常穩定，可以省下買恆溫龍頭的預算喔。(另外原先那台沒有五段火排，夏天洗澡熱水會太燙，沒辦法控制更小的火力，也比較耗瓦斯。)