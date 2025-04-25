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[嘉義東區]早到了嗎。炸蝦排日式總匯吐司/煎炸雙牛美式漢堡/菲力雞和風沙拉 #文化路商圈 #營養均衡大份量

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2025-04-25 07:40:00 文字：小狐尼 NiNi
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小狐尼 NiNi

小狐尼 NiNi

202504 嘉義東區 早到了嗎

「早到了嗎」，是一句招呼，也像對提前來的常客的俏皮問候，是店家與人客間的一種默契。這次我與友人內用，吃到招牌的「炸蝦排總匯吐司」、豪華的「煎炸雙牛美式漢堡」，搭配「菲力雞沙拉」，再來杯現點現沖的鮮奶紅茶和卡布奇諾，調味簡化、菜肉份量充足、營養均衡。果然吃份好的早餐就是會讓人期待，願意提早出門前往並在舒適的座位上慢慢享受，吃完再出發
 

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商家名稱：早到了嗎(嘉義市東區光彩街416號)

相關連結：FB粉絲專頁  Instagram 

營業資訊：05-2271168 週二至五7:00-14:00；週六日7:30-15:00；週一休

餐點介紹：蛋餅/麵食/飯食/可頌/漢堡/吐司/PIZZA/沙拉/炸物/飲品/套餐；參考店家菜單 

用餐日期：2025.04


檢視較大的地圖

 

202504 嘉義東區 早到了嗎

▲早到了嗎 店面

位在光彩街上，旁邊也有個收費停車場(非特約)

走幾步路就到了嘉義市最熱鬧的文化路，不過文化路商圈是從正午才開始有人潮與車流，所以早上來的話都好找停車空間

粉藍色和白色的粉刷和橘黃色貓咪的圖樣，很亮眼且可愛，還有點童裝店的感覺

(客串演出: Na哥)

202504 嘉義東區 早到了嗎

▲早到了嗎 店面

門面櫃台都非常乾淨，冷藏櫃內有盒裝生菜沙拉，上方則擺著多種口味的三明治，都方便沒預訂又趕時間的人客可速購

(客串演出: Na哥)

202504 嘉義東區 早到了嗎

▲早到了嗎 店面

三明治都有煎蛋和萵苣葉為基本搭配，而且蔬菜量好多啊

此外，我發現「早到了嗎」的漢堡、三明治餐點幾乎沒有起司片這很常見的食材

202504 嘉義東區 早到了嗎

▲早到了嗎 用餐環境

餐廳內裝潢是以粉紅色和粉藍色為主，座位約有四組四人桌、四組兩人桌，桌位間距稍近

桌上都有手機自助點餐的QR code：自助區則有衛生紙、調味醬和餐具

202504 嘉義東區 早到了嗎

▲早到了嗎 用餐環境

座位區後方則是廁所和回收區，人客用餐完要自行將餐具和垃圾拿來這分類處理

202504 嘉義東區 早到了嗎

炸蝦排日式總匯吐司 NT 115

內容：蝦排、煎蛋、萵苣生菜葉、番茄片、帶皮蘋果片、美乃滋

202504 嘉義東區 早到了嗎

▲總匯三明治是以四片去邊白吐司，一層夾煎蛋、一層夾生菜蔬果類、中間拿夾著現炸蝦排。每片吐司都會抹上適量美乃滋，不會多到炸出來或讓吐司濕濕的，但就是整體吃起來會有股淡淡的奶香甜韻。炸蝦排的麵衣很酥脆，略帶油量，放冷後還是會脆、不出油；讓人驚喜的是這蝦排的蝦子也太多啦！幾乎滿滿是一隻隻蝦肉，相對幾乎沒什麼填充用的蝦漿。蝦子雖然沒有新鮮蝦子那樣有緊緻有彈性的肉身，也不是蝦仁那種QQ脆脆、蒟蒻般的口感，用料實在

 

202504 嘉義東區 早到了嗎

煎炸雙牛美式漢堡 NT 155

內容：炸牛排、煎牛肉餅、萵苣生菜、番茄片、洋蔥段、黃芥末醬

202504 嘉義東區 早到了嗎

▲跟總匯三明治一樣有滿滿多層的萵苣生菜，加菜不手軟！炸牛排內有明顯絞肉的顆粒感，還有洋蔥丁和黑胡椒增添香氣和些許軟脆口感，吃起來就有更多風味不膩；煎牛肉餅約九分熟，中央還有點粉嫩，是整片口感和厚度都很均一的肉排，看起來是經過比較多道加工的肉品，雖然口味也不差但就不像炸牛肉排具有的真實肉粒口感

 

202504 嘉義東區 早到了嗎

菲力雞沙拉(和風醬) NT 150

沙拉碗基本內容除了美生菜，還有紫色高麗菜絲、小番茄、水煮蛋、玉米粒、玉米筍、葡萄乾。食材都很新鮮，瀝水乾淨，蔬果類主要是美生菜和玉米粒，小番茄、紫色高麗菜絲和切得很薄的玉米筍都量很少，像是點綴配色。淋醬則是可以選芝麻醬或和風醬

菲力雞就是嫩煎雞胸肉，是點餐後才會額外放上去的。雞胸肉表面煎烤得焦脆，有烤過的肉香氣，但肉質若再軟嫩一點會更好吃。和風醬汁是醬油膏為基底再加糖和醋，有酸與有甜，但醬油膏本身味道還是最明顯，是蠻「台味」的和風醬，建議酌量加即可，太多會太鹹

 

202504 嘉義東區 早到了嗎

(中)鮮奶茶 NT 60/ L

(右)卡布奇諾 NT 55/ S

職人手作飲品系列都是現搖製作，除了烏龍鮮奶，其他均能調整冰量和甜度；咖啡系列也都是現磨豆現沖

「鮮奶茶」以阿薩姆紅茶和鮮奶調配成的鮮奶茶，茶奶風味比約4：6，鮮奶濃度剛好、茶無澀感；無糖的喝起來順口且清爽

202504 嘉義東區 早到了嗎

「卡布奇諾」應該是中焙咖啡豆，咖啡香蠻濃烈的卻不會太苦，但沒有卡布奇諾應該有的厚厚奶泡，感覺比較像是鮮奶比例較少的拿鐵

 

 

早到了嗎 菜單(選用日期：2025.04)   

202504 嘉義東區 早到了嗎

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以上。

 
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早到了嗎

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place嘉義市東區光彩街416號
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美味度
3.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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