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中村文御 15周年 重磅咖哩麵包 回歸，高雄手信.手工餅乾點心零售推薦 X 特色鐵盒餅乾、客製化禮盒 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025-04-25 08:12:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

中村文御 15周年 重磅咖哩麵包 回歸，高雄手信.手工餅乾點心零售推薦 X 特色鐵盒餅乾、客製化禮盒 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

中村文御 咖哩麵包回歸，讓饕客等了八年阿~~~
不僅回歸還重磅升級，使用日本麵粉、美國牛肋眼、莫札瑞拉起司等食材
光是咖哩內餡耗工費時製作，需要靜置超過48小時才會入味好吃
麵糰需要發酵三次，純手工包、多層油炸處理
咬下絕對會爆出咖哩內餡，皮薄內餡最多的咖哩麵包 就在 中村文御

中村文御、三十早人羽咖啡館，兩間門市會不同步販售
建議要追蹤一下粉絲團，才不會撲空
出爐販售都是15分鐘完售，建議可以先預定

每週限定兩日開賣，依據粉絲團公告為主(下午五點開賣)

中村文 御手作
位置：高雄市仁武區鳳仁路21-8號
營業時間：10：00~19:00
服務專線： 07 375 3062
LIEN ID：@nkp5973d
中村文御手作官網：https://www.nakamurafumi.com/
粉絲團：Facebook

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一步一腳印的中村文御 邁入十五年
周年慶推出最多人敲碗的咖哩麵包

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高雄隱藏版的咖哩麵包，於 中村文御 開賣了
中村文御目前已經轉型成手工餅乾點心、手信禮盒專賣店
很多新人喜餅禮盒、彌月禮盒都會來這裡挑選

上班族、公司行號買伴手禮、拜訪客戶，都能順路採買
可以輕鬆採買，不僅有零售販賣，還能挑選自己喜歡的來做搭配

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咖哩麵包回歸後，幾乎常常快速秒殺完售
可以先透過電話或者LINE@官方預訂
現場亦可排隊拿號碼牌

五點開賣，可以於半小時前於櫃檯領取號碼牌

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咖哩麵包都開賣前當日於中央廚房新鮮發酵、製作
每一顆都是純手工，不是機器製作

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麵糰都要一顆一顆滾圓再繼續做發酵

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咖哩麵包看起來很簡單，製作不僅繁雜、發酵、油炸每個環節都要重視

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光是咖哩醬就不斷的升級，使用數十種辛香料
搭配美國肋眼製作，熬煮完畢還要靜置超過48小時熟成
咖哩內餡的味道才會更加飽滿渾厚夠味

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每一顆都加入莫札瑞拉 乳酪條，趁熱吃都會牽絲

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每一顆都是一大球的獨門特製咖哩內餡

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都要細膩的包好、捏好封口，油炸才不會爆開 中村文御 15周年 重磅咖哩麵包 回歸，高雄手信.手工餅乾點心零售推薦 X 特色鐵盒餅乾、客製化禮盒 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

刷上蛋液，裹上麵包粉

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均勻的讓每一顆咖哩麵包都沾上麵包粉，油炸後口感會更加酥脆有層次

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包好還沒有結束，還要繼續發酵

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發酵後再經過油炸，繁雜做法真的忙上一整個上午的作業

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為了讓每一顆油炸均勻，還特別訂製純手工的油炸網
讓每一顆咖哩麵包都能均勻受熱、保有完美的金黃色澤

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記得購買前可以關注粉絲團、IG，都會公告販售的時間與地點
目前有中村文御 、三十早人羽 仁武總店兩間門市可以買到
兩間門市沒有重疊時間販售，要稍微留意唷!

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一週目前都僅販售平日兩天，店家都會提前公告

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中村文 咖哩麵包 正式回歸

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購買一顆咖哩麵包也會贈送保溫袋
也很貼心有提供茶水，可以於門市內坐著等候

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開賣前還會經過油炸

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油炸新鮮出爐的咖哩麵包，每一顆都是真材實料，屬於內餡多皮薄
日式咖哩麵包魂的職人精神，販售都是限量供應

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即使冷卻也不擔心整個都縮小變小顆，是滿滿內餡

咖哩牛肉餡料是重頭戲，真的一點都不隨便
老闆本身對食材很要求
重磅回歸當然要用重本的美國牛
不僅咖哩香氣渾厚，帶入牛肉油脂與肉質香甜提味，就是好吃!!!

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每一顆都是獨立紙盒包裝，自家吃或者送給客戶、朋友吃都很實在

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加上有保溫袋，外帶回家保有熱度
紙盒上還有透氣孔，讓咖哩麵包保有酥脆度

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原價150元、優惠價128元，高雄最多人瘋狂的 中村文咖哩麵包
讓很多老饕敲碗八年才再次重磅回歸

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高雄人氣下午茶點心，我吃一顆咖哩麵包剛好抵我一餐
因為裡面還有莫札瑞拉起司，吃完很有飽足感

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趁熱吃一定是最好吃的，即使冷到還保有顆立酥脆外層

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使用高檔的日本麵包粉製作，外皮薄脆好吃
金黃色的咖哩麵包咬下都好酥脆
自己聽到那個酥脆聲響，都會大口大口吃

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不定時開賣，一週可能只賣兩天、三天
都要等店家公告才有辦法來做搶購!!!記得追蹤粉絲團~

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帶有大人味的咖哩內餡，不僅濃厚有層次辣味的咖哩滋味
會引出牛肉香甜，還能吃到牛肉

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麵包外皮是帶有甜味，會緩和咖哩醬的辣度
連小孩都可以吃的辣度層次，整個味蕾都被喚醒

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每一顆剝開來都很薄的麵包皮，內餡整個炸出來

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趁熱吃可以拉絲

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一整條起司用料增加乳香起司鹹香堆疊，有夠邪惡

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高雄最好吃的日式咖哩麵包，重磅回歸

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明誠路上的中村文御手作也重新升級 零售門市
可以買到高達30種以上的手工餅乾、點心、烘焙

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光是現場的點心、手工餅乾可以挑選的品項超多
附近民眾都會時常來購買，不用買一整盒
散裝購買回家吃，想要送禮隨時都可以來 中村文御採買

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餅乾、馬卡龍都有，包裝都很細緻精美，送禮也相當好看

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還有很多零售的手工餅乾

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現場有提供試吃，可以詢問服務人員唷!

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買回家當點心、下午茶點心

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最多人詢問的鐵盒手工餅乾，不僅深受喜餅禮盒首選
現場還可以直接採買來送禮的鐵盒餅乾

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店家都會不斷的推陳出新，每個季節都會做變化

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每次來都換看到不同款式的鐵盒造型手工餅乾唷!

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光是零售的點心手工餅乾樣式就超多，推薦給愛吃甜點的朋友

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義式麵包脆棒

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還有超多口味的蝴蝶餅乾

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不僅可以單買，還有配置好的小禮盒

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挑戰全台最大的蝴蝶餅

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巧克力棒棒餅乾

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甚至司康都有

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還能客製化餅乾點心禮盒
送客戶或者到朋友家作客，都可以提前來這裡採買，有夠方便

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造型花朵棉花糖

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端午節推出的限定端午鐵盒餅乾，已經很多公司行號、銀行機關下訂了

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誠心誠意，打開來心情都被療癒了

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咖哩麵包會於明誠路中村文以及三十早人羽 仁武旗艦店 兩店分別開賣
店家都會提早公告時間，就可以先預訂囉!高雄最好吃的咖哩麵包推薦

Han’s coffee&cookie三十早人羽 仁武旗艦店
高雄市仁武區鳳仁路21-8號 有停車場
服務專線:07-3753065
營業時間:10:30~19:00
每人低消一杯飲品
線上訂位:https://inline.app/booking/
粉絲團:Facebook

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中村文 御手作

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place高雄市三民區明誠一路80號
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美味度
4.33
服務品質
4.67
裝潢氣氛
4.83
CP值
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