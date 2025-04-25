中村文御 咖哩麵包回歸，讓饕客等了八年阿~~~

不僅回歸還重磅升級，使用日本麵粉、美國牛肋眼、莫札瑞拉起司等食材

光是咖哩內餡耗工費時製作，需要靜置超過48小時才會入味好吃

麵糰需要發酵三次，純手工包、多層油炸處理

咬下絕對會爆出咖哩內餡，皮薄內餡最多的咖哩麵包 就在 中村文御

中村文御、三十早人羽咖啡館，兩間門市會不同步販售

建議要追蹤一下粉絲團，才不會撲空

出爐販售都是15分鐘完售，建議可以先預定

每週限定兩日開賣，依據粉絲團公告為主(下午五點開賣)

中村文 御手作

位置：高雄市仁武區鳳仁路21-8號

營業時間：10：00~19:00

服務專線： 07 375 3062

LIEN ID：@nkp5973d

中村文御手作官網：https://www.nakamurafumi.com/

粉絲團：Facebook

一步一腳印的中村文御 邁入十五年

周年慶推出最多人敲碗的咖哩麵包

高雄隱藏版的咖哩麵包，於 中村文御 開賣了

中村文御目前已經轉型成手工餅乾點心、手信禮盒專賣店

很多新人喜餅禮盒、彌月禮盒都會來這裡挑選

上班族、公司行號買伴手禮、拜訪客戶，都能順路採買

可以輕鬆採買，不僅有零售販賣，還能挑選自己喜歡的來做搭配

咖哩麵包回歸後，幾乎常常快速秒殺完售

可以先透過電話或者LINE@官方預訂

現場亦可排隊拿號碼牌

五點開賣，可以於半小時前於櫃檯領取號碼牌

咖哩麵包都開賣前當日於中央廚房新鮮發酵、製作

每一顆都是純手工，不是機器製作

麵糰都要一顆一顆滾圓再繼續做發酵

咖哩麵包看起來很簡單，製作不僅繁雜、發酵、油炸每個環節都要重視

光是咖哩醬就不斷的升級，使用數十種辛香料

搭配美國肋眼製作，熬煮完畢還要靜置超過48小時熟成

咖哩內餡的味道才會更加飽滿渾厚夠味

每一顆都加入莫札瑞拉 乳酪條，趁熱吃都會牽絲

每一顆都是一大球的獨門特製咖哩內餡

都要細膩的包好、捏好封口，油炸才不會爆開

刷上蛋液，裹上麵包粉

均勻的讓每一顆咖哩麵包都沾上麵包粉，油炸後口感會更加酥脆有層次

包好還沒有結束，還要繼續發酵

發酵後再經過油炸，繁雜做法真的忙上一整個上午的作業

為了讓每一顆油炸均勻，還特別訂製純手工的油炸網

讓每一顆咖哩麵包都能均勻受熱、保有完美的金黃色澤

記得購買前可以關注粉絲團、IG，都會公告販售的時間與地點

目前有中村文御 、三十早人羽 仁武總店兩間門市可以買到

兩間門市沒有重疊時間販售，要稍微留意唷!

一週目前都僅販售平日兩天，店家都會提前公告

中村文 咖哩麵包 正式回歸

購買一顆咖哩麵包也會贈送保溫袋

也很貼心有提供茶水，可以於門市內坐著等候

開賣前還會經過油炸

油炸新鮮出爐的咖哩麵包，每一顆都是真材實料，屬於內餡多皮薄

日式咖哩麵包魂的職人精神，販售都是限量供應

即使冷卻也不擔心整個都縮小變小顆，是滿滿內餡

咖哩牛肉餡料是重頭戲，真的一點都不隨便

老闆本身對食材很要求

重磅回歸當然要用重本的美國牛

不僅咖哩香氣渾厚，帶入牛肉油脂與肉質香甜提味，就是好吃!!!

每一顆都是獨立紙盒包裝，自家吃或者送給客戶、朋友吃都很實在

加上有保溫袋，外帶回家保有熱度

紙盒上還有透氣孔，讓咖哩麵包保有酥脆度

原價150元、優惠價128元，高雄最多人瘋狂的 中村文咖哩麵包

讓很多老饕敲碗八年才再次重磅回歸

高雄人氣下午茶點心，我吃一顆咖哩麵包剛好抵我一餐

因為裡面還有莫札瑞拉起司，吃完很有飽足感

趁熱吃一定是最好吃的，即使冷到還保有顆立酥脆外層

使用高檔的日本麵包粉製作，外皮薄脆好吃

金黃色的咖哩麵包咬下都好酥脆

自己聽到那個酥脆聲響，都會大口大口吃

不定時開賣，一週可能只賣兩天、三天

都要等店家公告才有辦法來做搶購!!!記得追蹤粉絲團~

帶有大人味的咖哩內餡，不僅濃厚有層次辣味的咖哩滋味

會引出牛肉香甜，還能吃到牛肉

麵包外皮是帶有甜味，會緩和咖哩醬的辣度

連小孩都可以吃的辣度層次，整個味蕾都被喚醒

每一顆剝開來都很薄的麵包皮，內餡整個炸出來

趁熱吃可以拉絲

一整條起司用料增加乳香起司鹹香堆疊，有夠邪惡

高雄最好吃的日式咖哩麵包，重磅回歸

明誠路上的中村文御手作也重新升級 零售門市

可以買到高達30種以上的手工餅乾、點心、烘焙

光是現場的點心、手工餅乾可以挑選的品項超多

附近民眾都會時常來購買，不用買一整盒

散裝購買回家吃，想要送禮隨時都可以來 中村文御採買

餅乾、馬卡龍都有，包裝都很細緻精美，送禮也相當好看

還有很多零售的手工餅乾

現場有提供試吃，可以詢問服務人員唷!

買回家當點心、下午茶點心

最多人詢問的鐵盒手工餅乾，不僅深受喜餅禮盒首選

現場還可以直接採買來送禮的鐵盒餅乾

店家都會不斷的推陳出新，每個季節都會做變化

每次來都換看到不同款式的鐵盒造型手工餅乾唷!

光是零售的點心手工餅乾樣式就超多，推薦給愛吃甜點的朋友

義式麵包脆棒

還有超多口味的蝴蝶餅乾

不僅可以單買，還有配置好的小禮盒

挑戰全台最大的蝴蝶餅

巧克力棒棒餅乾

甚至司康都有

還能客製化餅乾點心禮盒

送客戶或者到朋友家作客，都可以提前來這裡採買，有夠方便

造型花朵棉花糖

端午節推出的限定端午鐵盒餅乾，已經很多公司行號、銀行機關下訂了

誠心誠意，打開來心情都被療癒了

咖哩麵包會於明誠路中村文以及三十早人羽 仁武旗艦店 兩店分別開賣

店家都會提早公告時間，就可以先預訂囉!高雄最好吃的咖哩麵包推薦

Han’s coffee&cookie三十早人羽 仁武旗艦店

高雄市仁武區鳳仁路21-8號 有停車場

服務專線:07-3753065

營業時間:10:30~19:00

每人低消一杯飲品

線上訂位:https://inline.app/booking/

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